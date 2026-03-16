Trump vyzval k vytvoření koalice, která bude chránit lodě v Hormuzském průlivu

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že požádal sedm zemí, aby se zapojily do mezinárodní koalice, která má chránit bezpečný průjezd lodí Hormuzským průlivem. Státy mají poskytnout válečné lodě, které budou doprovázet ropné tankery.
Trump odmítl jmenovat, se kterými zeměmi závislými na ropě z Blízkého východu jedná o zapojení do administrativy. "Chci, aby se tyto země dostavily a bránily své vlastní území, protože je to jejich vlastní území," řekl novinářům na palubě letounu Air Force One. Na jeho slova upozornil web euronews.com.
Americký prezident zdůraznil, že například Čína získává přibližně 90 procent ropy z Hormuzského průlivu. Nechtěl ale potvrdit, zda se Peking zapojí do koalice. "Bylo by krásné mít tam další země, kterým bychom pomohli. Spolupracovali bychom," dodal.
Šéf Bílého domu již dříve vyzval Číňany, Francouze, Japonce, Jihokorejce a Brity, aby se připojili k Američanům a chránili průliv.
Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí dříve řekl americkým médiím, že Teheránu se několik zemí dotazovalo, zda nepomůže s bezpečným průjezdem lodí. Aráqčí řekl, že je na íránské armádě, jak bude postupovat. Šéf diplomacie zmínil, že průliv zůstává otevřený s výjimkou amerických plavidel a lodí ze zemí jejich spojenců.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá
Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije
před 1 hodinou
Počasí bude příští víkend slunečné, zkazí ho ale občasný déšť
včera
Orbán a Magyar rozdělili Maďarsko. Za oba tábory vyrazily do ulic statisíce lidí
včera
Rusko a Čína poskytují Íránu v probíhající válce vojenskou podporu, tvrdí Teherán
včera
Jak Íránci obcházejí informační blackout? Hitem je „spojovací překupník“
včera
Modžtaba Chámeneí byl ruským letadlem převezen na operaci do Moskvy, píše blízkovýchodní tisk
včera
Ceny paliv jen tak neklesnou. Izrael neukončí nálety na Írán ještě několik týdnů
včera
Útok na ostrov Charg může pohřbít poslední naděje na zlevnění pohonných hmot
včera
Izraelská armáda zabila vysoké představitele Hamásu
včera
Hádka kvůli ropě: Okamura prosazuje nákupy z Ruska, Schillerová připustila zásah do cen pohonných hmot
včera
Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá
včera
Izraelská armáda oznámila, že zahájila vlnu rozsáhlých úderů napříč západním Íránem
včera
Írán hrozí po Trumpově prohlášení další eskalací války
včera
Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije
včera
Počasí příští týden: Mírně se ochladí, v noci bude nadále mrznout
Aktualizováno 14. března 2026 22:21
OBRAZEM: Cenu Český lev za nejlepší film dostal Karavan. Řešil se Moravec, zaznělo varování před slovenským scénářem
14. března 2026 22:05
Země vyšlou k Hormuzskému průlivu válečné lodě, prohlásil Trump. Je zavřený jen pro USA a Izrael, reaguje Írán
14. března 2026 20:52
EU se dohodla na prodloužení protiruských sankcí. S obavami vyhlíží čtvrteční jednání
14. března 2026 19:04
„Důkaz jeho výjimečnosti.“ Jak Írán prodává lidu fakt, že Modžtabu Chámeneího nikdo neviděl?
14. března 2026 17:47
Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit
Ostrov Charg, malý korálový výběžek v Perském zálivu, se v sobotu stal středobodem globální pozornosti. Přestože svou rozlohou nedosahuje ani třetiny plochy Manhattanu, pro Írán představuje nepostradatelnou ekonomickou tepnu. Skrze jeho terminály totiž proudí zhruba 90 % veškerého íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl nejvyšší priority.
