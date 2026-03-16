Vyhráli jsme, tvrdil Trump o Íránu minulý týden. Proč nyní potřebuje pomoc s Hormuzským průlivem?

Prezident USA Donald Trump ještě před týdnem tvrdil Británii, že vysílání lodí na Blízký východ není nutné, protože válku s Íránem již vyhrál. Navzdory těmto prohlášením o totálním vítězství se však situace na místě zdá být odlišná. Nyní se Bílý dům obrací na své spojence v NATO i na Čínu s žádostí o námořní pomoc při otevírání Hormuzského průlivu.
Tento rozpor mezi rétorikou a realitou podtrhuje fakt, že íránský konflikt zdaleka nekončí. Administrativa se snaží veřejnost i trhy uklidnit předpověďmi o blízkém konci bojů. Zatímco ministr energetiky Chris Wright mluví o horizontu několika týdnů, Izrael počítá s masivním bombardováním íránských cílů po dobu minimálně dalších tří týdnů.
Dosavadní bilance dvou týdnů bojů zahrnuje značné škody na íránské vojenské infrastruktuře, ale také ztráty na straně Spojených států. O život již přišlo 13 amerických vojáků, což vyvolává otázky, proč jsou jednotky stále v ohrožení, pokud je válka skutečně vyhraná. Trump navíc podmiňuje definitivní konec konfliktu svým vnitřním pocitem.
Jedním z hlavních problémů je efektivní uzavření Hormuzského průlivu Íránem, což vyvolalo globální energetickou krizi. Snaha o znovuzprovoznění této strategické cesty může vyžadovat dlouhodobé operace i nasazení pozemních sil. Prezident v této souvislosti varoval evropské spojence, že jejich nečinnost by mohla mít negativní dopad na budoucnost NATO.
Kromě energetické bezpečnosti zůstává nevyřešena otázka íránského jaderného programu. Přestože Trump tvrdil, že byl v minulosti zlikvidován, Teherán stále disponuje zásobami obohaceného uranu. Zajištění tohoto materiálu by si vyžádalo riskantní mise speciálních jednotek hluboko v nepřátelském území.
Dalším možným krokem k oslabení režimu je ovládnutí ostrova Charg, který je centrem íránského exportu ropy. Americké velení tuto možnost zvažuje, ovšem obojživelný útok nese riziko vysokých ztrát i ekologických škod. Írán by navíc mohl své ropné terminály raději sám sabotovat, než aby je přenechal útočníkům.
Politická situace uvnitř Íránu zatím nenasvědčuje tomu, že by se blížil diplomatický průlom nebo kapitulace. Jmenování nového nejvyššího vůdce Modžtaby Chámeneího signalizuje pokračující odpor vůči Washingtonu. Očekávané lidové povstání proti režimu se zatím nekoná a analytici varují před možným rozpadem státní správy.
Doma čelí Trumpova administrativa skepsi, která pramení ze zkušeností s předchozími vleklými konflikty v Iráku a Afghánistánu. Ministr obrany Pete Hegseth sice odmítá srovnání s těmito „nekonečnými válkami“, opozice mu však vyčítá chybějící jasnou strategii pro ukončení bojů a obcházení Kongresu.
Republikáni si uvědomují, že dlouhotrvající konflikt by mohl poškodit jejich šance v nadcházejících volbách. Snaha prezentovat válku jako rychlou a vítěznou je tak motivována i vnitropolitickým tlakem. Veřejnost je citlivá na jakékoli náznaky, že se Spojené státy zaplétají do dalšího nečitelného dobrodružství na Blízkém východě.
Trump vyzval k vytvoření koalice, která bude chránit lodě v Hormuzském průlivu
Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit
Aktuálně se děje
před 49 minutami
Vyhráli jsme, tvrdil Trump o Íránu minulý týden. Proč nyní potřebuje pomoc s Hormuzským průlivem?
před 1 hodinou
Trump vyzval k vytvoření koalice, která bude chránit lodě v Hormuzském průlivu
před 2 hodinami
Počasí bude příští víkend slunečné, zkazí ho ale občasný déšť
včera
Orbán a Magyar rozdělili Maďarsko. Za oba tábory vyrazily do ulic statisíce lidí
včera
Rusko a Čína poskytují Íránu v probíhající válce vojenskou podporu, tvrdí Teherán
včera
Jak Íránci obcházejí informační blackout? Hitem je „spojovací překupník“
včera
Modžtaba Chámeneí byl ruským letadlem převezen na operaci do Moskvy, píše blízkovýchodní tisk
včera
Ceny paliv jen tak neklesnou. Izrael neukončí nálety na Írán ještě několik týdnů
včera
Útok na ostrov Charg může pohřbít poslední naděje na zlevnění pohonných hmot
včera
Izraelská armáda zabila vysoké představitele Hamásu
včera
Hádka kvůli ropě: Okamura prosazuje nákupy z Ruska, Schillerová připustila zásah do cen pohonných hmot
včera
Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá
včera
Izraelská armáda oznámila, že zahájila vlnu rozsáhlých úderů napříč západním Íránem
včera
Írán hrozí po Trumpově prohlášení další eskalací války
včera
Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije
včera
Počasí příští týden: Mírně se ochladí, v noci bude nadále mrznout
Aktualizováno 14. března 2026 22:21
OBRAZEM: Cenu Český lev za nejlepší film dostal Karavan. Řešil se Moravec, zaznělo varování před slovenským scénářem
14. března 2026 22:05
Země vyšlou k Hormuzskému průlivu válečné lodě, prohlásil Trump. Je zavřený jen pro USA a Izrael, reaguje Írán
14. března 2026 20:52
EU se dohodla na prodloužení protiruských sankcí. S obavami vyhlíží čtvrteční jednání
14. března 2026 19:04
„Důkaz jeho výjimečnosti.“ Jak Írán prodává lidu fakt, že Modžtabu Chámeneího nikdo neviděl?
Už je to téměř týden, co byl Modžtaba Chameneí jmenován novým nejvyšším vůdcem Íránu, přesto zůstává pro veřejnost i pro celý svět neviditelnou postavou. Zatímco země čelí vojenské konfrontaci se Spojenými státy a Izraelem, Íránci svého nového vůdce dosud nespatřili ani neslyšeli jeho hlas. Jediným náznakem jeho působení bylo sáhodlouhé prohlášení, které za něj ve čtvrtek přečetl hlasatel ve státní televizi.
Zdroj: Libor Novák