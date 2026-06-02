Politico: Pojištění ruské stínové flotily je navzdory válce kryto evropskými finančními trhy

Plavidla ilegálně přepravující sankcionovanou ruskou ropu jsou podle analytiků a zákonodárců odlovených webem Politico i nadále v provozu díky pojištění, které je v konečném důsledku kryto evropskými finančními trhy.
Ruská takzvaná stínová flotila využívá zprostředkovatele a západní bankovní organizace k převodům peněz a k faktickému praní pojištění přes tyto prostředníky. Na tento problém naráží Brusel v době, kdy vlády Evropské unie připravují již jednadvacátý balíček sankcí zaměřený na společnosti, které Moskvě pomáhají udržovat ropný export v chodu a financovat válečný konflikt na Ukrajině. Infrastruktura, kterou chce blok ochromit, tedy pojišťovny, banky a poskytovatelé námořních služeb, totiž může stále vést přímo přes evropské finanční trhy.
Rusko pokračuje v exportu ropy prostřednictvím sítě zastarávajících tankerů s neprůhlednými vlastnickými strukturami a alternativními poskytovateli služeb bez ohledu na posobě jdoucí sankční vlny zaměřené na jeho flotilu. Zatímco většina západních pojišťoven se po plnohodnotné invazi na Ukrajinu z Ruska stáhla, plavidla stínové flotily získávají krytí přes ruské pojišťovny, skořápkové společnosti a alternativní dohody mimo tradiční pojišťovací trhy.
Podle expertů ze zpravodajské společnosti Deft9 Solutions však Rusko pravděpodobně nemá dostatečnou finanční kapacitu na to, aby samo absorbovalo veškerá rizika spojená s touto obří flotilou čítající zhruba 1 700 lodí. Finanční odpovědnost dosahuje miliard dolarů a část tohoto rizika si tak podle nich nachází cestu zpět na evropské trhy přes zajišťovací smlouvy a sekundární pojišťovací struktury.
Boj proti obcházení sankcí označila Evropská komise za prioritní, ale zároveň za nepřetržitý proces s neustále se objevujícími komplexnějšími vzorci chování. Pojištění přitom představuje jednu z nejméně viditelných, ale zároveň nejdůležitějších částí obchodního modelu stínové flotily, protože lodě krytí nezbytně potřebují pro samotný provoz a přístup do přístavů.
Poskytování pojištění pro tato plavidla je přitom nezákonné, pokud přeprava porušuje sankce, například převozem ropy nad cenovým stropem stanoveným skupinou G7. Sledování původních zdrojů pojištění a financování je však extrémně náročné, protože vlastnictví, management i finanční toky jsou záměrně maskovány, kvůli čemuž analytici odmítají konkrétní zapojené evropské banky jmenovat.
Obtíže spojené s likvidací této infrastruktury ukazují na limity snah Západu o oslabení ruské ekonomiky. Lídři Evropské unie mají o nejnovějším sankčním balíčku jednat na summitu v Bruselu 18. června, přičemž diplomaté doufají v dosažení dohody ještě během tohoto měsíce. Podle návrhu deklarace ze summitu vyžaduje podkopání obchodního modelu stínové flotily koordinaci mezi členskými státy i partnery v rámci celého přepravního řetězce.
Rusko v této souvislosti sází na takzvanou regulativní arbitráž a vyhledává jurisdikce se slabším dohledem, benevolentními lodními registry a poddajnými pojišťovnami. Některé unijní vlády však zůstávají vůči nejtvrdším opatřením obezřetné, přičemž návrh na zákaz vybraných námořních služeb pro ruská plavidla byl podle jednoho z diplomatů odsunut na vedlejší kolej.
Zastánci přísnějšího postupu namítají, že zasažení těchto struktur je klíčové, protože příjmy z ropy zůstávají pro Kreml nejdůležitějším zdrojem válečných financí. Pokud se podaří lépe zamezit obcházení sankcí a zastavit dodatečné příjmy, které Rusko získává díky současným vyšším cenám ropy, dojde k dalšímu oslabení jeho vojenských schopností na bojišti.
Podle ukrajinských představitelů je stínová flotila hlavním nástrojem pro plnění ruské válečné pokladny. Analytici navíc varují před rostoucími ekologickými riziky, protože mnohá plavidla jsou stará a ve špatném technickém stavu. Ruské tankery tak budou podle odborníků fungovat do té doby, než se vládní opatření zaměří na subjekty, které je finančně podporují.
Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš
