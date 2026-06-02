Výhled počasí až téměř do konce června. Maxima budou stoupat jen pozvolna

V Česku od pondělí probíhá meteorologické léto, ale počasí se oproti závěrečnému jarnímu týdnu lehce pokazilo. Na vlny veder to nevypadá ani v následujících dnech, respektive týdnech. Podle meteorologů se maximální teploty budou pohybovat lehce nad 20 stupni.
Po teplotně nadprůměrném a srážkově nadprůměrném týdnu má být následující období do 28. června průměrné, co se týká teplot i srážek. Vyplývá to z nejnovějšího měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"V rámci celého období očekáváme teploty kolem průměrných hodnot, minimální teploty se budou pohybovat většinou kolem 11 °C a maximální zpočátku kolem 21 °C, postupně kolem 23 °C," uvedli meteorologové.
Očekává se, že za týden průměrně spadne 10 až 20 milimetrů srážek. Nejméně by jich za celé období mělo být v příštím týdnu. "Při srážkách budou převažovat přeháňky a bouřky, v některých lokalitách se vyskytne i déšť," dodali experti.
V Česku začalo v pondělí meteorologické léto, které trvá od 1. června do 31. srpna. Liší se tak od astronomického léta. To započne v neděli 21. června a potrvá do 22. září.
