Trump sprostě řval na Netanjahua

Americký prezident Donald Trump ostře vystoupil proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi kvůli eskalaci konfliktu v Libanonu. Podle informací od dvou amerických představitelů a dalšího zdroje webu Axios obeznámeného se situací byl pondělní telefonát plný vulgárních výrazů a emocí. Trump v něm Netanjahua označil za šíleného, obvinil ho z nevděku a rázně zablokoval izraelský plán na bombardování libanonské metropole Bejrútu.
Tento dramatický rozhovor se odehrál bezprostředně poté, co Írán pohrozil úplným odchodem z mírových rozhovorů se Spojenými státy právě kvůli pokračujícím izraelským vojenským akcím v Libanonu. Jeden z amerických úředníků potvrdil, že Trump varoval Netanjahua před plněním hrozeb spojených s bombardováním hlavního města. Podle šéfa Bílého domu by takový krok vedl k ještě hlubší mezinárodní izolaci Izraele ve světě.
Během napjaté konverzace Trump údajně připomněl Netanjahuovi svou dřívější politickou podporu, která podle jeho slov pomohla izraelskému premiérovi v době, kdy čelil korupčním procesům. Podle zdrojů z americké administrativy prezident v rozčilení křičel, že bez jeho zásahu mohl Netanjahu skončit ve vězení. Zdůraznil, že mu v podstatě zachraňuje situaci v momentě, kdy kroky Izraele vyvolávají ve světě obrovskou vlnu nevole.
Další ze zdrojů potvrdil, že americký prezident byl během hovoru extrémně rozzuřený a v jednu chvíli na izraelského lídra přímo zakřičel s dotazem, co to vlastně dělá. Trump sice podle úředníků plně chápal, že Hizballáh na Izrael útočí a židovský stát se musí bránit, avšak Netanjahuovo jednání v posledních dnech považoval za zcela nepřiměřené. Vedle plánovaných úderů na Bejrút mu vadilo i rozšiřování pozemní operace na jihu Libanonu.
Americký prezident vyjadřoval velké znepokojení nad vysokým počtem civilních obětí, které si izraelské útoky v Libanonu vyžádaly. Trumpovi konkrétně vadil fakt, že izraelská armáda neváhala srovnat se zemí celé budovy, aby zlikvidovala jediného velitele Hizballáhu. Tyto drastické metody podle zdrojů z Bílého domu překročily mez, kterou byl Washington ochoten tolerovat.
Podle nejnovějších vyjádření izraelských představitelů přinesl Trumpův tvrdý tlak okamžité výsledky. Izrael totiž po tomto emotivním telefonátu oficiálně přehodnotil své záměry a v současné době již neplánuje provést údery na cíle Hizballáhu přímo v Bejrútu. Tento ústupek ukazuje, jak silný vliv měl zásah amerického prezidenta na nejbližší vojenské plány izraelského velení.
Ačkoli Trump a Netanjahu měli v minulosti již několik napjatých rozhovorů, v klíčových otázkách týkajících se Íránu vždy dokázali úzce koordinovat své kroky. Podle vládních úředníků se však tento pondělní hovor zařadil mezi vůbec nejhorší od doby, kdy se Trump znovu ujal prezidentského úřadu. Hlavním motorem prezidentova hněvu byla skutečnost, že Netanjahuova eskalace v Libanonu přímo ohrožovala a mohla zcela zničit Trumpova složitá vyjednávání s Teheránem.
Bezprostředně po skončení bouřlivého telefonátu se Trump snažil situaci na veřejnosti zklidnit a na své sociální síti Truth Social zveřejnil příspěvek, ve kterém ujistil, že rozhovory s Íránem nadále pokračují rychlým tempem. Na druhé straně Netanjahuova kancelář vydala prohlášení, které mělo před domácím publikem zachovat dekorum. Premiér v něm tvrdil, že Trumpovi pouze zopakoval ochotu zaútočit na Bejrút, pokud Hizballáh nepřestane s útoky, a že operace na jihu Libanonu budou pokračovat.
Podle amerických představitelů však realita v samotném hovoru vypadala úplně jinak a prezident Trump izraelského premiéra v podstatě převálcoval. Netanjahu měl nakonec pouze odevzdaně souhlasit a požádat, aby bylo o všechno řádně postaráno. Kancelář izraelského premiéra na žádosti o komentář k tomuto incidentu nereagovala, avšak vyjednávané memorandum mezi USA a Íránem jednoznačně požaduje konec bojů v Libanonu, což zůstává hlavním bodem sváru mezi Washingtonem a Tel Avivem.
Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.
