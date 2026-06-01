Írán zastavuje mírová jednání s USA

Libor Novák

1. června 2026 16:58

Íránská delegace v Pákistánu Foto: Pakistan's Prime Minister Office

Teherán se rozhodl přerušit diplomatická jednání se Spojenými státy americkými na protest proti nejnovějším vojenským krokům Izraele na území Libanonu. Podle íránských státních médií představují tyto útoky přímé porušení dříve dohodnutého příměří. Oficiální činitelé potvrdili, že toto rozhodnutí zásadním způsobem narušilo dosavadní diplomatické úsilí a oddálilo naději na brzké diplomatické urovnání napjaté situace v regionu Blízkého východu.

K přerušení rozhovorů došlo bezprostředně poté, co americký prezident Donald Trump poslal zpět k přepracování návrh dohody o prodloužení klidu zbraní. Washington v něm nově požadoval zavedení mnohem přísnějších formulací, které se týkaly jaderných závazků Teheránu. Součástí amerických podmínek byl také pevný slib ze strany Íránu ohledně definitivního znovuotevření strategicky klíčového Hormuzského průlivu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vydal armádě rozkaz k masivnímu leteckému úderu na bejrútskou čtvrť Dahíja, která se nachází na jižním předměstí libanonské metropole. Tato oblast je dlouhodobě známá jako hlavní bašta militantního hnutí Hizballáh, které má silnou finanční i vojenskou podporu právě z Íránu. Netanjahu v této souvislosti otevřeně deklaroval, že Izrael hodlá svou ofenzivu v Libanonu v následujícím období ještě více prohloubit.

Nejnovější útoky na Bejrút jsou součástí rozšiřující se vlny izraelských vojenských operací, které zasáhly rozsáhlé oblasti jižního Libanonu. Podle informací z izraelských zdrojů byly veškeré plány na tyto útoky předem detailně koordinovány se Spojenými státy. Vojenský tlak se vystupňoval poté, co izraelské pozemní síly po několika dnech mimořádně tvrdých bojů dobyly historický křižácký hrad, který leží přibližně patnáct kilometrů od izraelských hranic.

Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf ještě před samotným oficiálním přerušením rozhovorů ostře zkritizoval dosavadní přístup Washingtonu. Prohlásil, že probíhající námořní blokáda íránských přístavů ze strany americké armády a pokračující izraelské operace v Libanonu jsou jasným důkazem porušování dohod. Spojené státy podle jeho slov svými činy jednoznačně demonstrují, že podmínky příměří nehodlají reálně dodržovat.

Napětí v regionu eskalovalo také kvůli přímým víkendovým střetům mezi americkými a íránskými ozbrojenými složkami. Regionální velitelství armády USA oznámilo, že provedlo sérii úderů na íránskou vojenskou infrastrukturu, které označilo za nezbytná sebeobranná opatření. Íránské revoluční gardy naopak kontrovaly prohlášením, že úspěšně zasáhly americkou leteckou základnu, z níž měl být původně veden útok na tamní telekomunikační věž.

Zpráva o náhlém kolapsu diplomatických jednání vyvolala okamžitou a velmi prudkou reakci na světových komoditních trzích, kde opět začaly výrazně růst ceny ropy. Globální ropný benchmark Brent posílil o 6 procent a jeho cena se vyšplhala na 97,02 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate s termínem dodání v červenci zaznamenala ještě výraznější nárůst, když stoupla o 7,5 procenta na hodnotu 93,93 dolaru za barel.

Tento prudký cenový skok přišel po relativně klidném období, kdy optimismus ohledně možné dohody mezi USA a Íránem naopak tlačil ceny dolů. Během května totiž ropa Brent zaznamenala pokles o téměř dvacet procent, což představovalo nejvýraznější měsíční propad od začátku pandemických uzávěr v roce 2020. Analytici z Deutsche Bank potvrdili, že trh do cen původně promítal očekávání úspěšného konce mírových rozhovorů.

Současná cena ropy se sice stále drží pod hranicí 114 dolarů za barel, na které se usadila na začátku letošního dubna, nicméně je zhruba o čtvrtinu vyšší než před propuknutím přímých útoků. Finanční stratégové z investiční banky Saxo upozornili, že jakákoliv hodnota pod hranicí sta dolarů za barel v sobě stále nese mírný optimismus ohledně konečného výsledku. Přerušení rozhovorů však reálné šance na rychlé uklidnění situace na Blízkém východě pro nejbližší dny minimalizovalo.

před 5 hodinami

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

před 21 minutami

sport

Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty

Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.

před 46 minutami

Ebola, ilustrační fotografie

Hon na vakcínu odstartoval. Očkování proti ebole vyvíjí vědci z celého světa

Vědecké týmy a farmaceutické společnosti po celém světě aktuálně vyvíjejí tři nové očkovací látky, které mají pomoci zastavit šíření vzácného druhu eboly. Tento nebezpečný virus si již vyžádal téměř 250 lidských životů a vyvolává vážné obavy z globální zdravotní krize. Mezinárodní iniciativa pro vakcínu proti AIDS (IAVI), která pracuje na jedné z nadějných látek, otevřeně varovala, že současná epidemie hrozí přerůst v nejhorší vlnu nákazy v historii.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Předseda vlády Andrej Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády na čtyři samostatná ministerstva je definitivní a kabinet se k němu již nebude vracet. Na tiskové konferenci to prohlásil premiér Andrej Babiš s tím, že celá změna je již zcela dořešena. Tento vládní záměr však dlouhodobě naráží na silnou kritiku z řad odborné veřejnosti, která na pondělí vyhlásila stávku specialistů na problematiku závislostí a sociálního začleňování.

před 3 hodinami

Nigérie, ilustrační fotografie

Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

před 4 hodinami

Péter Magyar

Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.

před 5 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

Petr Pavel

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

Hokej, ilustrační fotografie.

Švýcarsko se nedočkalo hokejového zlata ani doma, ve finále tentokrát podlehlo Finsku. Norové berou senzační bronz

Hokejistům Švýcarska se ani na třetí pokus v řadě a na pátý pokus v historii MS celkem nepodařilo přetavit účast ve finále ve zlato. Zatímco předloni v Praze nestačili na tehdy domácí Česko a loni na USA, nyní ve finále MS před domácím publikem nestačili na Finsko. A všechny tyto poslední tři finálové zápasy mají jednoho společného jmenovatele a to ani jeden vstřelený gól ze strany Švýcarů. V Praze 2024 prohráli finále 0:2, loni s USA 0:1 po prodloužení a letos s Finskem opět 0:1 po prodloužení. Země, kde to celou druhou polovinu května žilo hokejem, se zahalila do obrovského smutku a zklamání. Svoji pohádku si naopak dopsali Norové, kteří svoji první účast mezi nejlepšími čtyřmi týmy na MS v historii dokázali proměnit ve svou historickou medaili, když nakonec až v prodloužení zdolali favorizovanou Kanadu v boji o bronz 3:2.

Václav Moravec

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

Počasí

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

Na jihu Čech havaroval autobus s cizinci. Zraněných je přes deset lidí

Bouřlivé počasí, před nímž varovali meteorologové, úřaduje i na tuzemských silnicích. V neděli odpoledne došlo k vážné nehodě autobusu a osobního auta na jihu Čech. Více než deset lidí se při události zranilo. 

