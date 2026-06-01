Zelenskyj: Ukrajina naléhavě potřebuje protiraketové střely z USA

Libor Novák

1. června 2026 10:11

Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že jeho země naléhavě potřebuje protiraketové střely ze Spojených států, aby dokázala čelit rostoucímu počtu útoků ze strany Ruska. 

V rozhovoru pro americkou stanici CBS upozornil, že zajištění těchto zbraní je pro Ukrajinu hlavní prioritou a zároveň obrovskou výzvou. Země má za sebou velmi těžkou zimu, během které Rusko masivně útočilo balistickými raketami na energetickou infrastrukturu, dodávky vody i školy, což vedlo k současnému velkému nedostatku obranných prostředků.

V souvislosti s těmito ničivými útoky se Zelenskyj v posledních dnech obrátil přímo na Bílý dům a americký Kongres. V zaslaném dopise vyjádřil naději, že američtí představitelé situaci pochopí a na jeho výzvu zareagují. Podle ukrajinského prezidenta je nezbytné navýšit výrobní kapacity, přičemž zdůraznil, že ačkoliv zná velké a úspěšné americké firmy, pouze Spojené státy jsou schopny produkovat obranné systémy v potřebném množství.

Prezident zároveň připustil, že americké vojenské zásoby jsou v současné době silně vyčerpávány kvůli probíhajícímu konfliktu s Íránem. Tato válka na Blízkém východě navíc odvedla pozornost světové veřejnosti od dění na Ukrajině. Zelenskyj proto vyzval ke zvýšení produkce, aby se podařilo smazat výrazný nepoměr mezi ruskými útočnými kapacitami a ukrajinskou protiraketovou obranou.

Ukrajina podle slov své hlavy státu v minulosti sama nabídla pomoc, když byla požádána o podporu při obraně Blízkého východu před íránskými údery. Šlo zejména o ochranu tamních vojenských základen s americkými vojáky a infrastruktury v zemích jako Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty. Ukrajina do této oblasti vyslala více než dvě stě svých vojenských a technických odborníků.

Zelenskyj vysvětlil, že Vladimir Putin v poslední době přistoupil k masivnímu využívání dronů a raket především proto, že ruské pozemní operace na bojišti stagnují. Tento zlom nastal podle něj v prosinci roku 2025, kdy Rusko začalo ztrácet iniciativu. Ukrajinský prezident o tomto vývoji informoval americké partnery již v lednu s tím, že se otevírá prostor pro vyjednávání, protože Moskva přichází o stále větší množství vojáků. Současné intenzivní vzdušné údery jsou tak podle něj přímým důsledkem ruských neúspěchů na frontě.

30. května 2026 21:47

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Oslo

Norsko odmítá plán Kallasové, aby EU byla mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou

Norsko zastává názor, že by Evropa měla mít své místo u jednacího stolu při jakýchkoli rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války, neměla by však vystupovat v roli prostředníka. Podle norského ministra zahraničí Espena Bartha Eideho potřebují Evropané vyjednavače, který by hájil body dohody přímo se dotýkající zájmů Evropské unie. Norský diplomat to uvedl v době, kdy unijní ministři zahraničí zamířili na Kypr, aby projednali plány na případné jmenování zvláštního zmocněnce pro tuto válku.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

Václav Moravec

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

Počasí

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC

