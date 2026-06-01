Zelenskyj: Ukrajina naléhavě potřebuje protiraketové střely z USA

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že jeho země naléhavě potřebuje protiraketové střely ze Spojených států, aby dokázala čelit rostoucímu počtu útoků ze strany Ruska.
V rozhovoru pro americkou stanici CBS upozornil, že zajištění těchto zbraní je pro Ukrajinu hlavní prioritou a zároveň obrovskou výzvou. Země má za sebou velmi těžkou zimu, během které Rusko masivně útočilo balistickými raketami na energetickou infrastrukturu, dodávky vody i školy, což vedlo k současnému velkému nedostatku obranných prostředků.
V souvislosti s těmito ničivými útoky se Zelenskyj v posledních dnech obrátil přímo na Bílý dům a americký Kongres. V zaslaném dopise vyjádřil naději, že američtí představitelé situaci pochopí a na jeho výzvu zareagují. Podle ukrajinského prezidenta je nezbytné navýšit výrobní kapacity, přičemž zdůraznil, že ačkoliv zná velké a úspěšné americké firmy, pouze Spojené státy jsou schopny produkovat obranné systémy v potřebném množství.
Prezident zároveň připustil, že americké vojenské zásoby jsou v současné době silně vyčerpávány kvůli probíhajícímu konfliktu s Íránem. Tato válka na Blízkém východě navíc odvedla pozornost světové veřejnosti od dění na Ukrajině. Zelenskyj proto vyzval ke zvýšení produkce, aby se podařilo smazat výrazný nepoměr mezi ruskými útočnými kapacitami a ukrajinskou protiraketovou obranou.
Ukrajina podle slov své hlavy státu v minulosti sama nabídla pomoc, když byla požádána o podporu při obraně Blízkého východu před íránskými údery. Šlo zejména o ochranu tamních vojenských základen s americkými vojáky a infrastruktury v zemích jako Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty. Ukrajina do této oblasti vyslala více než dvě stě svých vojenských a technických odborníků.
Zelenskyj vysvětlil, že Vladimir Putin v poslední době přistoupil k masivnímu využívání dronů a raket především proto, že ruské pozemní operace na bojišti stagnují. Tento zlom nastal podle něj v prosinci roku 2025, kdy Rusko začalo ztrácet iniciativu. Ukrajinský prezident o tomto vývoji informoval americké partnery již v lednu s tím, že se otevírá prostor pro vyjednávání, protože Moskva přichází o stále větší množství vojáků. Současné intenzivní vzdušné údery jsou tak podle něj přímým důsledkem ruských neúspěchů na frontě.
Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC.
