Tragické napadení mezi sousedy v Havířově. Žena útok nepřežila

Tragicky skončil případ sobotního napadení ženy v Havířově. Muž tam zaútočil na sousedku a způsobil jí smrtelná zranění. Policie ho zadržela, případ vyšetřují krajští kriminalisté.
Policie o případu informovala v sobotu odpoledne, kdy uvedla, že v bytovém domě v Havířově došlo k fyzickému útoku muže na ženu. "Jednalo se o sousedy. Paní na následky útoku zemřela," napsali strážci zákona na sociální síti X.
Muž byl na místě zadržen. Případem se zabývají moravskoslezští krajští kriminalisté. "Na místě pracovali také kriminalističtí technici. Kriminalisté pokračují ve shromažďování dalších informací, které se případu týkají. Budou probíhat například výslechy svědků," dodala policie.
