Prohrané čtvrtfinále letošního mistrovství světa v hokeji s Finskem bylo posledním zápasem trenéra Radima Rulíka na lavičce národního týmu. Loučí se po třech vyřazeních ve čtvrtfinále, ale na domácí zlato se rozhodně nezapomene.
Rulíkova éra bude navždy definována triumfem na předloňském mistrovství světa v Praze. Další dva šampionáty přinesly vyřazení ve čtvrtfinále, loni se Švédskem a letos s Finskem. Ve stejné fázi se vypadlo také na olympijském turnaji s Kanadou, favorita se ale podařilo dostat do prodloužení.
Rulík po čtvrtečním zápase přijal porážku jako součást sportovního života. "Já jsem šťastný za to, že jsem mohl být tři roky u nároďáku. Chtěl bych poděkovat hráčům, realizačnímu týmu, všem, protože ta spolupráce byla skvělá," uvedl v rozhovoru pro deník Sport.
Končící trenér podotkl, že veřejnost má právo si přát lepší výsledky. "Z historie to nemůže být jinak. Těch hráčů v Americe ale nemáme tolik. Když odmítnou nebo z osobních důvodů nepřijedou, tak je strašně těžké konkurovat," konstatoval.
Rulík přiznal, že měl obavu, aby se tým vůbec dostal ze skupiny. "Úplně na rovinu řeknu, že jsem měl před mistrovstvím strach, abychom vůbec postoupili do čtvrtfinále," svěřil se. Oddechl si po vítězství nad sousedy. "Slováci byli od půlky zápasu lepší, rychlejší, měli větší energii, dotahovali, cítili šanci. My jsme to uhráli. Klíčový zápas," nechal se slyšet.
Mistrovství světa ve Švýcarsku bude o víkendu pokračovat bez českého týmu. V semifinálových utkáních se střetnou domácí s Nory a Kanaďané s Finy.
Nedostatek času a striktní právní omezení, v jejichž rámci musí armáda v době míru fungovat, byly hlavními důvody, proč nebylo sestřeleno ruské bezpilotní letadlo v rumunském městě Galați. Brigádní generál Gheorghe Maxim uvedl, že prvním zásadním limitem je legislativa, která vojákům zakazuje zahájit palbu způsobem, jenž by jakkoli zasáhl do vzdušného prostoru sousedního státu. Zneškodnění vzdušného cíle navíc vyžaduje určitou časovou lhůtu pro detekci, identifikaci a samotný zásah, přičemž čtyři minuty, které měla obrana k dispozici, představovaly extrémně krátký úsek.
