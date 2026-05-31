Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora.
"Podívejte se na Moravce, jak je šikovný. Asi na ten pořad nepotřebuje moc lidí," řekl Babiš novinářům po tiskové konferenci vlády. Novým mediálním projektem dokonce argumentoval v souvislosti s tím, jak se řeší možná změna financování veřejnoprávních médií, konkrétně ČT a Českého rozhlasu.
"Bylo by zajímavé porovnat náklady na bývalého Moravce v České televizi a nového Moravce," prohlásil předseda vlády. "A ještě za to kasíruje peníze, tak to je pecka," dodal na adresu někdejšího moderátora veřejnoprávní televize.
Sám Moravec nenechal Babišova slova bez reakce. "Budeme rádi, když se pan premiér stane naším předplatitelem a podpoří tak nezávislou publicistiku," napsal novinář na sociální síti X.
Moravec bude na platformě moravec.cz moderovat tři pořady. Ústředním formátem je politická diskuze Poledne s Moravcem, kde byl v neděli prvním hostem ministr zahraničí Macinka. Moderátor se má objevovat i v pravidelných rozhovorech s osobnostmi v pořadu 1:1 a v pořadu Generace, jenž se bude jednou týdně věnovat jednomu společenskému fenoménu.
Moravec byl dříve moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí.
