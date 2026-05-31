Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. května 2026 20:36

Václav Moravec
Václav Moravec Foto: Česká televize

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

"Podívejte se na Moravce, jak je šikovný. Asi na ten pořad nepotřebuje moc lidí," řekl Babiš novinářům po tiskové konferenci vlády. Novým mediálním projektem dokonce argumentoval v souvislosti s tím, jak se řeší možná změna financování veřejnoprávních médií, konkrétně ČT a Českého rozhlasu. 

"Bylo by zajímavé porovnat náklady na bývalého Moravce v České televizi a nového Moravce," prohlásil předseda vlády. "A ještě za to kasíruje peníze, tak to je pecka," dodal na adresu někdejšího moderátora veřejnoprávní televize. 

Sám Moravec nenechal Babišova slova bez reakce. "Budeme rádi, když se pan premiér stane naším předplatitelem a podpoří tak nezávislou publicistiku," napsal novinář na sociální síti X. 

Moravec bude na platformě moravec.cz moderovat tři pořady. Ústředním formátem je politická diskuze Poledne s Moravcem, kde byl v neděli prvním hostem ministr zahraničí Macinka. Moderátor se má objevovat i v pravidelných rozhovorech s osobnostmi v pořadu 1:1 a v pořadu Generace, jenž se bude jednou týdně věnovat jednomu společenskému fenoménu.

Moravec byl dříve moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí. 

před 4 hodinami

Soud rozhodoval o dalším cizinci. Policie ho viní z účasti na útoku v Pardubicích

Související

Václav Moravec (vlevo)

Moravec musí zaplatit pokutu, tvrdí Česká televize

Očekávaným způsobem zareagovala Česká televize na spuštění nového mediálního projektu Václava Moravce, který letos veřejnoprávní stanici opustil. Vedení televize bude po novináři požadovat, aby zaplatil pokutu plynoucí z konkurenční doložky. 
Petr Macinka

Macinka vystoupil v novém studiu u Moravce. Úvahy o odvolání Klempíře rázně odmítl

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec zahájil provoz svého nového mediálního projektu na internetové platformě Moravec.cz. Vůbec prvním formátem, který divákům v prostorách Paláce Dunaj na Národní třídě představil, byl diskuzní pořad Poledne s Moravcem. Tento krok přišel zhruba dva měsíce poté, co novinář v březnu po jedenadvaceti letech ukončil své působení ve veřejnoprávní televizi. Svůj odchod tehdy zdůvodnil tím, že za tehdejších podmínek již nemohl garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, přičemž zmínil i předcházející týdny plné tlaku.

Více souvisejících

Václav Moravec Andrej Babiš

Aktuálně se děje

před 33 minutami

před 1 hodinou

Václav Moravec

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

před 3 hodinami

Počasí

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

včera

Princ Andrew

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC. 

včera

Senát ČR

Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce

Po poslancích se i senátoři shodli na tom, koho letos navrhnou prezidentovi Petru Pavlovi na státní vyznamenání. Hlava státu je tradičně předá v den státního svátku 28. října. Členové horní komory parlamentu by ocenili například několik známých herců. 

včera

včera

Česká televize

ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 

včera

Opustil nás doktor inženýr. Prezident Pavel reagoval na Hrabětovo úmrtí

Česko ve čtvrtek zarmoutila smutná zpráva o úmrtí člena souboru Divadla Járy Cimrmany Jana Hraběty. Bylo mu 86 let. Informace doputovala i na Pražský hrad. Ztráty známého herce lituje i prezident Petr Pavel. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy