Výbušné téma v USA: Američanům se představa vojáků na půdě Íránu ani trochu nelíbí

Představa amerických vojáků přímo na íránské půdě, kterou administrativa Donalda Trumpa ještě před devíti měsíci rezolutně odmítala, se po dvou týdnech intenzivního válečného konfliktu stává reálnou, byť politicky extrémně výbušnou variantou. Zatímco viceprezident JD Vance v červnu 2025 tvrdil, že USA nemají zájem o „boty na zemi“, dnešní rétorika Bílého domu se změnila. Prezident Trump tuto možnost odmítá vyloučit a strategické okolnosti naznačují, že by k nasazení pozemních sil mohlo dojít dříve, než se očekávalo.
Existuje několik klíčových důvodů, proč by Pentagon mohl k vyslání vojsk přistoupit. Patří mezi ně potřeba zajistit íránský arzenál vysoce obohaceného uranu, který se nachází hluboko v podzemí, obsazení strategicky důležitého ostrova Chark nebo kontrola území kolem Hormuzského průlivu pro obnovení lodní dopravy s ropou. Podle analýz by k zajištění jaderného materiálu byla zapotřebí masivní vojenská přítomnost, která zdaleka přesahuje kapacity speciálních jednotek.
Americká veřejnost je však k takovému kroku více než skeptická. Podle průzkumu CNN, provedeného krátce po začátku války, se proti vyslání pozemních vojsk staví Američané v poměru 5 ku 1 (60 % proti, 12 % pro). Podobně hovoří i data Quinnipiac University, kde je poměr 74 % ku 20 % mezi registrovanými voliči. I v rámci republikánské základny, která bývá tradičně bojovnější, převládá odpor vyjádřený dvouciferným rozdílem.
Administrativa přesto podniká konkrétní kroky. O víkendu byla do oblasti Blízkého východu vyslána expediční jednotka námořní pěchoty (MEU) čítající 2 500 mariňáků a námořníků. Velvyslanec USA při OSN Mike Waltz sice v televizi Fox News ujišťoval, že nepůjde o „druhý Irák 2003“ s hromadnou okupací měst, potvrdil však, že armáda připravuje pro prezidenta veškeré možnosti, aby mohl jako vrchní velitel jednat podle potřeby.
Odpor proti pozemní operaci zaznívá i z řad vlivných republikánů v Kongresu. Senátor John Kennedy z Louisiany se nechal slyšet, že pokud Trump pošle do Íránu vojáky, „uslyšíte jen ránu, jak sebou seknu o zem, protože omdlím“. Další zákonodárci, jako Rick Scott, Nancy Maceová nebo Josh Hawley, otevřeně vyzývají k jinému postupu. Obávají se především nárůstu amerických obětí a transformace konfliktu v tradiční vleklou válku, kterou si veřejnost nepřeje.
Trumpův postoj se vyvíjí i v čase. Zatímco před dvěma týdny pro New York Post uváděl, že vojáky „pravděpodobně nepotřebuje“, nyní se při dotazech na toto téma stává podrážděným a zdůrazňuje, že si tuto možnost ponechává otevřenou. Historie sice ukazuje, že republikánští voliči dokáží své názory přizpůsobit prezidentovým krokům, v tomto případě však Trump riskuje rozbití své vlastní koalice, jejíž část ho podporovala právě kvůli slibům o ukončení „nekonečných válek“.
Zatímco administrativa vyzdvihuje vojenské úspěchy a likvidaci íránských kapacit, kritici varují, že pozemní invaze by byla bodem, odkud není návratu. Politické riziko pro Trumpa je obrovské, neboť podpora jeho válečného tažení v Íránu je sice mezi republikány široká (77 %), ale velmi mělká – pouze 37 % z nich ji podporuje „silně“. Případné ztráty na životech amerických vojáků by mohly tuto podporu velmi rychle vymazat.
USA pošlou na Blízký východ 2500 mariňáků námořní pěchoty
CNN: Letecké údery jaderný program nezastaví. USA zvažují nasazení pozemní armády v Íránu
