Židlochovice se staly terčem sofistikovaného kybernetického útoku. Hackeři požadují výkupné

Městský úřad v Židlochovicích se stal o víkendu terčem sofistikovaného kybernetického útoku. Napadení radnice odhalila v neděli ráno víceméně náhodou, když při prověřování nefunkční aplikace pro občany IT pracovníci zjistili, že v systému právě probíhá proces šifrování dat. Útok byl okamžitě nahlášen Policii ČR a odborníkům z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kteří nyní celý incident analyzují.
Podle starosty Jana Vituly stojí za napadením vyděračský software s názvem Deadlock, řekl serveru Novinky. Tento typ viru zašifruje data a následně vyžaduje výkupné za jejich odemknutí, v tomto případě však díky včasnému odhalení proces šifrování nedoběhl do konce. Ačkoliv se v systému našla zpráva s instrukcemi ohledně výkupného, žádná konkrétní částka v ní uvedena nebyla a radnice s útočníky nekomunikuje.
Kvůli útoku musel úřad zcela uzavřít svůj provoz a předpokládá se, že omezení potrvá minimálně týden, tedy do 20. března 2026. V současné době nejsou funkční telefony ani e-mailová komunikace. Lidé, kteří byli na úřad objednáni prostřednictvím rezervačního systému, již obdrželi informaci o zrušení termínů.
Dobrou zprávou pro obyvatele města je, že zatím nic nenasvědčuje úniku osobních údajů. Vedení města je optimistické i ohledně obnovy dat, protože radnice disponuje bezpečnými zálohami. Aktuálně tým IT specialistů pracuje na vyčištění všech počítačů, obnově serverů a firewallů, což je sice pracný proces, ale měl by vést k úplnému obnovení systému.
Pro občany, kteří potřebují neodkladně vyřídit agendu spojenou s registrem vozidel, řidičskými průkazy, cestovními pasy nebo živnostenským oprávněním, platí doporučení využít jiné úřady s rozšířenou působností. Své záležitosti mohou dočasně vyřešit například v Hustopečích, Pohořelicích nebo v Brně. Podle policie nejsou podobné útoky na instituce výjimečné a dochází k nim zhruba jednou měsíčně.
Krásný příběh z Brna. Školačky vrátily peněženku, chválí je strážníci
Policie vyšetřuje loupežné přepadení v Brně. Pachatel neuspěl
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Židlochovice se staly terčem sofistikovaného kybernetického útoku. Hackeři požadují výkupné
před 1 hodinou
S Izraelci původně spolupracovat nechtěl, Evropu poslal hlídat Arktidu. Trumpovy požadavky se mění každý týden
před 2 hodinami
My válku nezačali, on nemá plán. Proč se státy NATO nechtějí připojit k Trumpovu tažení proti Íránu?
před 2 hodinami
Faktický vládce Íránu a mozek represí. Kdo byl Alí Larídžání?
před 3 hodinami
Izraelská armáda zabila pravou ruku Chameneího, šéfa bezpečnostní rady, a velitele jednotek Basídž
před 4 hodinami
EU důrazně varovala Izrael před pozemní ofenzívou v Libanonu
před 5 hodinami
Trump si našel další cíl. Pokouší se převzít Kubu
před 5 hodinami
Trump u spojenců tvrdě narazil. Rozpoutal válku, se kterou nechce nikdo nic mít.
před 7 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové tuší, jak bude o Velikonocích
včera
Policie vyšetřuje týrání zvířat na Teplicku. U ženy se našla i mrtvá koťata
včera
Gudas si znepřátelil v NHL fanoušky. Tvrdým hitem ukončil sezónu Matthewsovi
včera
Nový most v Praze bude otevřen za měsíc, oznámil náměstek primátora
včera
Bubeníčková si ve dvacetikilometrovém závodě doběhla pro svoji čtvrtou medaili z paralympiády
včera
Oscar pro dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Pomohli s ním i Češi
včera
Půjde národní tým do příští sezóny s novým trenérem? Rulík měl dostat nabídku trénovat Kladno
včera
Fico požaduje, aby EU zatlačila na Ukrajinu ohledně dodávek ropy
včera
Jedna z pražských dominant. Petřínská rozhledna slaví 135 let
včera
Tři rány pro reprezentaci krátce za sebou. Před baráží jsou zranění Šulc, Vitík i Schick
včera
Feri opět stanul před soudem. Zaskočil ho nečekaným požadavkem
včera
Výdaje na obranu jsou podle Pavla nedostatečné, rozpočet ale vetovat nebude, tvrdí Schillerová
Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě přijal ministryni financí Alenu Schillerovou, aby společně projednali návrh státního rozpočtu na letošní rok. Hlavním tématem jejich debaty byly plánované výdaje na obranu, které hlava státu podrobila kritice. Navzdory výhradám však prezident nehodlá rozpočet se schodkem 310 miliard korun vetovat ani jakkoli zdržovat jeho podpis.
