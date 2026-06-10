Česká cesta do vesmíru míří k úspěchu. Svoboda by mohl letět na ISS

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. června 2026 21:57

Aleš Svoboda
Aleš Svoboda Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš se společně s prvním místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou v pondělí v pražském Planetáriu zúčastnil tiskové konference k národnímu projektu Česká cesta do vesmíru. Konference představila aktuální kroky směřující k realizaci historicky první samostatné mise České republiky na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS).

Na konferenci bylo slavnostně oznámeno podepsání smlouvy mezi Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a společností Vast Space o zajištění české účasti na připravované komerční pilotované misi k ISS. Dohoda představuje zásadní milník projektu a současně potvrzuje ambici vlády posilovat postavení České republiky v oblasti špičkových technologií, inovací a kosmického průmyslu.

Dále zaznělo, že Česká republika díky dohodě získává možnost získává možnost obsadit pozici pilota mise. Českou republiku by mohl reprezentovat pilot Armády ČR a záložní astronaut ESA Aleš Svoboda, přičemž jeho účast ještě podléhá schválení mezinárodních partnerů.

Premiér Babiš zdůraznil, že projekt nepředstavuje pouze symbolický krok do vesmíru, ale především strategickou investici do budoucnosti země. "V této misi nejde jen o let českého astronauta do vesmíru, ale především o příležitost pro naše vědce, univerzity a firmy podílet se na vývoji technologií, které najdou uplatnění v průmyslu, zdravotnictví i dalších klíčových oborech. Já dlouhodobě tvrdím, že budoucnost České republiky je v inovacích, vědě a technologiích. Máme špičkové lidi, šikovné firmy a skvělé vědce – a právě jejich schopnosti rozhodují o tom, jak uspějeme v globální konkurenci. Poznatky a technologie vznikající v kosmickém výzkumu mají dopad do našeho každodenního života a pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost celé ekonomiky," uvedl premiér.

Projekt patří pod širší iniciativu Česká cesta do vesmíru, která propojuje rozvoj kosmického průmyslu s podporou vzdělávání a popularizací technických oborů mezi mladou generací. Na tiskové konferenci byly zároveň představeny další milníky projektu a navazující aktivity v oblasti vzdělávání a zapojení studentů.

Pokud budou splněny všechny podmínky a schvalovací procesy, měla by se kosmická mise uskutečnit ve druhé polovině roku 2027. Podle premiéra jde o významný krok, který potvrzuje, že Česká republika je připravena se aktivně podílet na nejvyspělejších mezinárodních projektech současnosti.

před 2 hodinami

Zemřela Zdena Mašínová

Související

V Praze proběhla tisková konference s českým astronautem Alešem Svobodou. (18.12.2024) Prohlédněte si galerii

Český astronaut Aleš Svoboda má za sebou první fázi výcviku

Český astronaut Aleš Svoboda se ve středu na tiskové konferenci v Praze podělil o zážitky z první fáze výcviku. Svoboda je prvním Čechem, který se tohoto výcviku účastní. Před dvěma lety si armádního pilota vybrala Evropská kosmická agentura (ESA). 
Aleš Svoboda

Národní mise. Fiala chce do pěti let dostat do vesmíru českého astronauta

Česká vláda plánuje vyslat svého astronauta Aleše Svobodu do vesmíru nejpozději do pěti let. Tento záměr, nazvaný Česká cesta do vesmíru, má za cíl vzbudit zájem mezi firmami, vědeckými institucemi a školami. Dnes to oznámil ministr dopravy Martin Kupka. Premiér Petr Fiala označil tento projekt za národní misi.

Více souvisejících

Aleš Svoboda astronauti ISS (Mezinárodní vesmírná stanice)

Aktuálně se děje

před 3 minutami

Aleš Svoboda

Česká cesta do vesmíru míří k úspěchu. Svoboda by mohl letět na ISS

Premiér Andrej Babiš se společně s prvním místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou v pondělí v pražském Planetáriu zúčastnil tiskové konference k národnímu projektu Česká cesta do vesmíru. Konference představila aktuální kroky směřující k realizaci historicky první samostatné mise České republiky na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS).

před 51 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Zdena Mašínová

Zemřela Zdena Mašínová

Česko zasáhla ve středu odpoledne velmi smutná zpráva. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Josefa Mašína a sestra kontroverzně vnímaných bratří Mašínů. O úmrtí Mašínové informoval historik Petr Blažek. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Evropská unie

Maďarsko už problémy nedělá. Mezi EU a Ukrajinou přesto roste napětí

Mezi Evropskou unií a Ukrajinou roste napětí ohledně rychlosti přístupových rozhovorů. Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by chtěl ještě před koncem letošního léta otevřít několik vyjednávacích skupin, takzvaných klastrů, členské státy ani Evropská komise k tomu zatím neprojevily ochotu. V Kyjevě proto panují obavy, že se celý proces po počátečním posunu výrazně zpomalí, nebo dokonce ocitne na vedlejší koleji, jako se to již stalo v případě jiných kandidátských zemí.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Donald Trump

Trump: Teheránu trvalo vyjednávání o dohodě příliš dlouho, bude za to muset zaplatit

Spojené státy a Írán se ocitly na hraně dalšího vážného konfliktu poté, co si v noci na dnešek vyměnily intenzivní palbu. Jde o největší vojenskou eskalaci od chvíle, kdy bylo 8. dubna sjednáno příměří. Noční údery opětovně vyvolaly silné pochybnosti o tom, zda toto příměří vůbec ještě platí, a vážně ohrožují veškeré diplomatické úsilí, které mělo vést k definitivnímu ukončení války.

před 9 hodinami

V Severním Irsku vypukly násilné protiimigrační protesty

Belfast v plamenech. Po brutálním útoku migranta vyšli naštvaní lidé do ulic, vypukly nepokoje

V Severním Irsku vypukly násilné protiimigrační protesty, které vyvolaly výzvy krajně pravicových aktivistů v reakci na pondělní útok nožem. Dav, v němž se nacházeli maskovaní muži, v úterý večer zapaloval auta i domy a blokoval silnice v Belfastu a jeho okolí. K nepokojům došlo jen několik hodin poté, co k pouličním akcím vyzvali například Elon Musk nebo Tommy Robinson. Demonstranti mimo jiné unesli a zapálili autobus na Newtownards Road ve východním Belfastu, přičemž nad hořícími vozy v dalších čtvrtích musel hlídkovat policejní vrtulník.

před 10 hodinami

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

USA se pomstily za sestřelený vrtulník Apache

Spojené státy americké se odhodlaly k odvetnému vojenskému kroku a zahájily novou sérii útoků zacílených na území Íránu. Velitelství ozbrojených sil USA pro Blízký východ, východní Afriku a střední Asii (CENTCOM) oznámilo, že tato operace byla spuštěna jako přímá reakce na předchozí zničení amerického vrtulníku. K zahájení náletů došlo v pět hodin odpoledne východoamerického času.

před 11 hodinami

Prezident Trump

Lidé Trumpovi nevěří. USA jako spojence vnímá jen každý desátý Evropan

Důvěra Evropanů v americké bezpečnostní záruky klesla na historické minimum. Vyplývá to z nového průzkumu, který zveřejnil thinktank Evropská rada pro mezinárodní vztahy (ECFR) před nadcházejícími summity zemí G7 a NATO ve Francii a Turecku. Podle získaných dat považuje Spojené státy za přímého spojence pouhý jeden z deseti obyvatel v patnácti dotázaných evropských zemích. Ve všech těchto státech navíc panuje většinová skepse ohledně toho, zda by jim USA v případě napadení přispěchaly na pomoc.

před 12 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Trump a Netanjahu věřili, že porážka Íránu Blízký východ změní. Vše je ale úplně jinak

Donald Trump a Benjamin Netanjahu byli přesvědčeni, že triumf nad Íránem přinese zásadní proměnu Blízkého východu. Region se sice skutečně mění, avšak zcela jiným směrem, než oba státníci předpokládali, neboť islámskou republiku se porazit nepodařilo. Aktuální situace hrozí přerůst v dlouhodobou, opotřebovávací a permanentní krizi, která bude střídavě přecházet do otevřených vojenských střetů. Íránský režim se ukázal být mnohem odolnějším, než Trump s Netanjahuem kalkulovali, přičemž jejich chybný odhad vedl ke ztrátě kontroly nad dalším vývojem.

před 13 hodinami

před 15 hodinami

včera

včera

Při výbuchu auta v Moskvě údajně zahynul ruský generál

V satelitním městě Balašicha nedaleko Moskvy došlo v úterý ráno k výbuchu osobního automobilu, při kterém zahynul řidič. Incident se odebral kolem půl šesté ráno, kdy v blízkosti obytného domu explodovalo jedoucí vozidlo značky BMW X3.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy