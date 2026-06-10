Česká cesta do vesmíru míří k úspěchu. Svoboda by mohl letět na ISS

Premiér Andrej Babiš se společně s prvním místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou v pondělí v pražském Planetáriu zúčastnil tiskové konference k národnímu projektu Česká cesta do vesmíru. Konference představila aktuální kroky směřující k realizaci historicky první samostatné mise České republiky na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS).
Na konferenci bylo slavnostně oznámeno podepsání smlouvy mezi Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a společností Vast Space o zajištění české účasti na připravované komerční pilotované misi k ISS. Dohoda představuje zásadní milník projektu a současně potvrzuje ambici vlády posilovat postavení České republiky v oblasti špičkových technologií, inovací a kosmického průmyslu.
Dále zaznělo, že Česká republika díky dohodě získává možnost získává možnost obsadit pozici pilota mise. Českou republiku by mohl reprezentovat pilot Armády ČR a záložní astronaut ESA Aleš Svoboda, přičemž jeho účast ještě podléhá schválení mezinárodních partnerů.
Premiér Babiš zdůraznil, že projekt nepředstavuje pouze symbolický krok do vesmíru, ale především strategickou investici do budoucnosti země. "V této misi nejde jen o let českého astronauta do vesmíru, ale především o příležitost pro naše vědce, univerzity a firmy podílet se na vývoji technologií, které najdou uplatnění v průmyslu, zdravotnictví i dalších klíčových oborech. Já dlouhodobě tvrdím, že budoucnost České republiky je v inovacích, vědě a technologiích. Máme špičkové lidi, šikovné firmy a skvělé vědce – a právě jejich schopnosti rozhodují o tom, jak uspějeme v globální konkurenci. Poznatky a technologie vznikající v kosmickém výzkumu mají dopad do našeho každodenního života a pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost celé ekonomiky," uvedl premiér.
Projekt patří pod širší iniciativu Česká cesta do vesmíru, která propojuje rozvoj kosmického průmyslu s podporou vzdělávání a popularizací technických oborů mezi mladou generací. Na tiskové konferenci byly zároveň představeny další milníky projektu a navazující aktivity v oblasti vzdělávání a zapojení studentů.
Pokud budou splněny všechny podmínky a schvalovací procesy, měla by se kosmická mise uskutečnit ve druhé polovině roku 2027. Podle premiéra jde o významný krok, který potvrzuje, že Česká republika je připravena se aktivně podílet na nejvyspělejších mezinárodních projektech současnosti.
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Zdroj: Libor Novák