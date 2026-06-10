Malou propustili z nemocnice. Zítra už by měla opět šéfovat poslancům ANO

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. června 2026 21:09

Taťána Malá (ANO)
Taťána Malá (ANO) Foto: Facebook Taťána Malá (ANO)

Šéfka poslanců vládního hnutí ANO Taťána Malá byla ve středu propuštěna z nemocnice, kde strávila poslední dny. Podle svých slov se zítra zúčastní jednání Poslanecké sněmovny, její rekonvalescence ale bude nadále pokračovat. 

"Dnes mě po náročných dnech konečně propustili z nemocnice a mohu být zase doma," uvedla Malá ve středu odpoledne na facebooku, kde poděkovala za péči brněnské fakultní nemocnici a také lidem za podpůrné zprávy a vzkazy. 

Jedna z výrazných tváří vládního hnutí ANO také nastínila svůj program na následující dny. "I když mě teď čeká období rekonvalescence, tak zítřejší sněmovnu stihnu, budu tam. Pak ale jedu zpět domů a budu pár dní fungovat v omezeném režimu," přiznala politička.

Malá informovala o blíže nespecifikovaných zdravotních problémech o uplynulém víkendu, kdy se ozvala z nemocničního lůžka. "Změna plánů. Těšila jsem se domů za dětmi, ale nakonec trávím víkend v nemocnici," napsala v sobotu. 

Hospitalizaci kolegyně zaznamenal i premiér Andrej Babiš (ANO). "Samozřejmě vím (že je v nemocnici) a taky jsem se snažil pomoct. Mluvím s ní každý den," sdělil webu novinky.cz. Ani on ale nechtěl prozradit, co s političkou je. 

Malá působí v Poslanecké sněmovně od roku 2017. V následujícím roce byla krátce ministryní spravedlnosti. V aktuálním funkčním období se stala předsedkyní poslaneckého klubu ANO, v jehož čele nahradila Alenu Schillerovou, která opět vede ministerstvo financí. Malá je také zmocněnkyní vlády pro lidská práva. 

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