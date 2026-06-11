Americe se nelíbí, že ji Netanjahu neposlouchá. Prosazuje zájmy které se neshodují s USA, prohlásil Vance

Libor Novák

11. června 2026 13:36

J.D. Vance, Marco Rubio
J.D. Vance, Marco Rubio Foto: president.gov.ua

Vztahy mezi Spojenými státy a Izraelem čelí v posledních týdnech rostoucímu napětí v důsledku pokračující války s Íránem. Americký viceprezident JD Vance v rozhovoru pro stanici CBS News veřejně připustil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu se „v některých věcech nepochybně zmýlil“.

 Vance sice odmítl uvést konkrétní příklady s tím, že podobné debaty by měly zůstat soukromé, zdůraznil však, že Netanjahu velmi agresivně prosazuje zájmy své vlastní země, které se ne vždy shodují se zájmy Spojených států. V situacích, kdy se pohledy obou spojenců rozcházejí, musí Trumpova administrativa podle Vance upřednostnit zájmy amerického lidu.

Krize v bilaterálních vztazích eskalovala poté, co se prezident Donald Trump dostal s Netanjahuem do sporu kvůli pokračujícím izraelským vojenským operacím v Libanonu. Tyto akce totiž ohrožují mírová jednání s Teheránem a vedly k obnovení vzájemných úderů mezi USA a Íránem.

Trump, který se snaží ukončit finančně i politicky náročný konflikt na Blízkém východě, se v soukromí vyjádřil o izraelském premiérovi velmi nevybíravě a kritizoval jeho neustálé bojování v Libanonu. Hlavním cílem Bílého domu zůstává uzavření dohody, která by omezila íránský jaderný program a znovu otevřela strategický Hormuzský průliv, čímž by se vyřešila globální energetická krize způsobená námořní blokádou.

Zatímco Washington usiluje o komplexní dohodu, která by stabilizovala celý region, Írán podmiňuje jakýkoli smír zahrnutím Libanonu do mírových záruk. Izrael však argumentuje tím, že Libanon nebyl součástí dubnového příměří, a pokračuje v masivních úderech a pozemní okupaci jižní části země s cílem zatlačit bojovníky hnutí Hizballáh. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví si tento konflikt vyžádal již nejméně 3 696 obětí.

Netanjahu se snaží vnitrostátní i mezinárodní neshody zlehčovat a označuje je za pouhé taktické neshody mezi blízkými přáteli. Oba lídři jsou přitom pod silným domácím tlakem, jelikož Trumpa čekají na podzim klíčové kongresové volby, v nichž se potýká s klesající popularitou války mezi americkou veřejností, a Netanjahu bude muset v letošních izraelských volbách obhájit svůj postup vůči Íránu a jeho regionálním spojencům.

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Zdroj: Libor Novák

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