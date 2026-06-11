Obavy vědců se naplnily. El Niño je tady, může dosáhnout historické síly a působit miliardové škody

V Tichém oceánu se oficiálně zformoval klimatický jev El Niño a podle předpovědí meteorologů by mohl dosáhnout historické síly. Tento přirozený oteplovací cyklus, který v tichomořské oblasti blízko rovníku ovlivňuje celosvětové počasí, podle odborníků ještě více zvýší teplotu planety již tak zatížené znečištěním z fosilních paliv a pravděpodobně vyvolá extrémní projevy počasí po celém světě.
Meteorologové odhadují, že nadcházející El Niño se vyrovná nebo dokonce překoná rekordní jev z roku 1997, který tehdy zapříčinil miliardové škody v důsledku vln veder, záplav, sucha, tornád a lesních požárů. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) potvrdil, že existuje třiašedesátiprocentní šance, že intenzita tohoto úkazu na konci podzimu a na začátku zimy zařadí současné El Niño mezi největší zaznamenané události v historii měření od roku 1950.
Teplé a hluboké vody přinášejí k povrchu obrovské množství dodatečného tepla, což podle klimatoložky Abby Frazierové z Clarkovy univerzity může zejména v Pacifiku vést k rychlému zhoršení situace. Generální tajemník OSN António Guterres označil formování tohoto jevu za naléhavé klimatické varování a uvedl, že podmínky El Niña přilejí olej do ohně již tak se oteplujícího světa. Následky se budou lišit podle regionů.
V Atlantiku sice El Niño obvykle tlumí aktivitu hurikánové sezóny, v Pacifiku ji však naopak zvyšuje, což staví do většího nebezpečí Havaj a další ostrovy. Suchým sužovaný Blízký východ by mohl z těchto změn profitovat, naopak západní část Jižní Ameriky očekává vydatné deště, povodně a mimořádně teplé léto. Indii hrozí intenzivnější vlny veder, Austrálii sucho s lesními požáry a severovýchodní Afrika může čelit prudkým výkyvům od krutého sucha až po nebezpečné přívalové lijáky.
Ve Spojených státech přináší El Niño intenzivnější bouře a vydatnější srážky na jihu země, což však podle jona Gottschalcka z NOAA obecně spíše prospívá tamnímu zemědělství. Meteorolog Michael Ferrari z výzkumné firmy Moby upřesnil, že podmínky pro pěstování obilovin a olejnin, zejména sóji, vypadají v osmnácti hlavních pěstitelských státech příznivě, zatímco u chovu dobytka a produkce mléka jsou vyhlídky smíšené. Oblasti severních Skalnatých hor a jihozápadu USA, které se potýkají s extrémním nedostatkem sněhu, by mohly zaznamenat silné letní deště. Nejvýraznější dopad se v USA projevuje v zimě, kdy jih bývá vlhčí a pacifický severozápad naopak teplejší a sušší.
Zvýšené teploty způsobené tímto klimatickým vzorcem však mohou podle stanfordského ekonoma Marshalla Burkeho utlumit americký hospodářský růst, jelikož existují jasné důkazy o pomalejším růstu ekonomiky USA při nadprůměrných teplotách. Několik vědců kvůli opožděným účinkům tohoto El Niña předpovídá, že rok 2027 se stane nejteplejším rokem v historii měření. Jev obvykle vzniká v létě, vrcholí na přelomu podzimu a zimy a odeznívá následující jaro.
Tým vědců pod vedením Muhammada Azhara Ehsana z Kolumbijské univerzity však na základě silných projevů z posledních týdnů odhaduje, že současné El Niño vyvrcholí o měsíc až dva dříve. Klimatolog Gabriel Vecchi z Princetonské univerzity doplnil, že takto rozsáhlé úkazy mají tendenci trvat déle. Rané indikace byly natolik zřetelné, že extrémně silný průběh předpovídali shodně všichni prognostici, což je pro toto roční období neobvyklé. Vědci předpokládají, že se zteplováním světa v důsledku spalování uhlí, ropy a plynu budou projevy El Niña sílit, podle Frazierové je však příliš brzy na určení, zda je současný případ přímým důsledkem tohoto trendu.
5. června 2026 14:15
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Zdroj: Jan Hrabě