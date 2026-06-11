Amerika zůstane bezbranná? Rakety bleskově dochází, Trumpa čeká ostrá debata se zbrojaři

Libor Novák

11. června 2026 19:45

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Představitelé obranného průmyslu se připravují na schůzku s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, která by se měla uskutečnit koncem tohoto týdne. Podle zdrojů obeznámených s detaily jednání se očekává velmi ostrá debata, neboť ve Washingtonu sílí obavy z tenčících se zásob amerických raket.

Prezident plánuje tlačit na šéfy přibližně sedmi zbrojních společností, aby našli způsob, jak urychleně navýšit produkci zbraní pro Pentagon. Setkání by se měl zúčastnit také náměstek ministra obrany Stephen Feinberg.

Trump vyjadřuje hněv vůči svým poradcům i spojencům kvůli stavu amerických arzenálů, a to v době, kdy zvažuje obnovení rozsáhlých bojových operací v Íránu. Reaguje tak na úterní sestřelení vrtulníku americké armády Apache ze strany Íránu. Posádka byla sice zachráněna a USA v odvetě zahájily nové údery, Trump však z Oválné pracovny vzkázal, že na Íránce zaútočí velmi tvrdě.

Představitel Bílého domu uvedl, že schůzka se zbrojaři aktuálně není na prezidentově oficiálním programu, takže může být odložena nebo zrušena. Mluvčí Pentagonu Sean Parnell ve svém prohlášení ujistil, že americká armáda je nejsilnější na světě a má vše potřebné k plnění úkolů v čase a na místě, které prezident zvolí.

Válka však naplno odhalila obavy ohledně zásob munice, protože armáda spotřebovává rakety a zachycovací střely tempem, které znepokojuje některé obranné činitele. Vojáci, externí experti i zákonodárci mají strach o schopnost USA bránit se dalším protivníkům, ačkoliv ministr obrany Pete Hegseth tyto obavy odmítá. Sám Trump přitom ještě v březnu na internetu tvrdil, že Spojené státy mají prakticky neomezené zásoby zbraní.

Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová prohlásila, že armáda má více než dostatek munice i zásob pro splnění všech strategických cílů prezidenta Trumpa a že operace Epic Fury ukázala, co se stane, když někdo provokuje Spojené státy. Dodala, že prezident i přesto naléhá na domácí dodavatele, aby neustále zvyšovali výrobu amerických zbraní.

Jeden ze zdrojů zevrubně obeznámených s plány na tento týden však očekává, že schůzka bude nepříjemná právě kvůli Trumpově frustraci ze stavu zásob. Už v květnu se objevily zprávy, že Pentagon od Trumpova nástupu do úřadu neuzavřel žádné nové víceleté kontrakty na nákup dalších raket, přestože panují všeobecné obavy z jejich nedostatku. Úřad sice podepsal rámcové dohody, žádná z nich však neobsahuje skutečné zakázky na výrobu nové munice, která by doplnila sklady.

Americké zásoby se tenčí již od roku 2022, kdy Washington začal poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině po ruské invazi. Problém se však vyhrotil v posledním roce během loňské červnové operace Midnight Hammer v Íránu a následné války zahájené Spojenými státy a Izraelem 28. února, známé jako operace Epic Fury. Podle odhadů z Kongresu potřebuje Pentagon dodatečných dvacet miliard dolarů, aby mohl začít produkovat další rakety a obnovil zásoby na úroveň před rokem 2022.

Sněmovní výbor pro rozpočet ve středu představil návrh zákona o obranných výdajích ve výši přesahující jeden bilion dolarů, přičemž hlavním středobodem je právě výroba munice. Kvůli klesajícím zásobám musely USA přesunout střely z Evropy a Asie, aby pokryly poptávku ve válce proti Íránu. Současná produkce raket sice běží, ale probíhá pouze na základě smluv uzavřených před několika lety.

Podle řady současných i bývalých úředníků a zákonodárců nedávné vojenské operace podkopaly připravenost USA. Studie Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) z počátku letošního roku potvrdila, že Spojeným státům celkově docházejí zbraně. Zvláštní znepokojení vyvolává nedostatek přesných zbraní s dlouhým doletem, jako jsou střely Tomahawk, střely typu vzduch-země, rakety Patriot a antirakety systému THAAD.

Podle této studie měly USA před začátkem války s Íránem odhadem 3 100 střel Tomahawk a přibližně tisíc nebo více jich již spotřebovaly. CSIS odhaduje, že i kdyby byly nové kontrakty podepsány okamžitě, výroba nových Tomahawků k doplnění zásob by mohla trvat déle než tři roky.

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