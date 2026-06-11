Útoky slibované Trumpem přišly. Írán tvrdí, že opět uzavřel Hormuzský průliv

Napětí na Blízkém východě je opět patrné. Navzdory platnému příměří pokračovaly druhým dnem vzájemné útoky Američanů a Íránců. Teherán podle dostupných prohlášení uzavřel Hormuzský průliv. Informovala o tom BBC.
Americký prezident Donald Trump před posledními údery varoval, že americké síly tvrdě zasáhnou Írán, jehož představitelům vyčetl, že jim dlouho trvá uzavření mírové dohody. Americká armáda sdělila, že podnikla sérii sebeobranných úderů proti vojenským, průzkumným a radarovým zařízením v jižním Íránu.
Íránci cílili na americká vojenská zařízení na Blízkém východě, pod palbu se dostaly základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Íránské islámské revoluční gardy také uvedly, že vypálily balistické rakety na americké velitelské centrum v Jordánsku. Teherán například tvrdí, že zničil značný počet amerických stíhaček.
V Bahrajnu se kvůli íránskému útoku rozezněly sirény. Kuvajt dočasně uzavřel svůj vzdušný prostor, podle armády zafungovala protivzdušná obrana, která zachytila nepřátelské cíle.
Íránská státní média zároveň informovala, že v reakci na americké útoky došlo k úplnému uzavření Hormuzského průlivu pro všechny typy lodí. Američané nicméně reagovali tvrzením, že komerční plavidla úspěšně pokračují s tranzitem přes průliv.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří.
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Írán , USA (Spojené státy americké) , Americká armáda (U.S. ARMY) , íránské revoluční gardy , Donald Trump , Hormuzský průliv
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Trump a Netanjahu věřili, že porážka Íránu Blízký východ změní. Vše je ale úplně jinak
Donald Trump a Benjamin Netanjahu byli přesvědčeni, že triumf nad Íránem přinese zásadní proměnu Blízkého východu. Region se sice skutečně mění, avšak zcela jiným směrem, než oba státníci předpokládali, neboť islámskou republiku se porazit nepodařilo. Aktuální situace hrozí přerůst v dlouhodobou, opotřebovávací a permanentní krizi, která bude střídavě přecházet do otevřených vojenských střetů. Íránský režim se ukázal být mnohem odolnějším, než Trump s Netanjahuem kalkulovali, přičemž jejich chybný odhad vedl ke ztrátě kontroly nad dalším vývojem.
Zdroj: Libor Novák