Brněnský pochod smrti provází komplikace. Vandal poničil památník, policie zasahuje proti odpůrcům

V Pohořelicích na Brněnsku se sešla zhruba tisícovka lidí, aby si připomněla tragické události spojené s poválečným nuceným odsunem německy hovořícího obyvatelstva z Brna. Účastníci se odtud vydali na třicetikilometrovou Pouť smíření, která se již od roku 2007 symbolicky chodí v opačném směru než původní pochod z května 1945. Tehdy bylo z domovů vyhnáno tisíce lidí, převážně žen, dětí a starců, přičemž zhruba 1 700 z nich strastiplnou cestu k rakouským hranicím nepřežilo. Zatímco část poutníků absolvuje celou trasu, k závěrečnému kilometru se v Brně připojí také předseda Senátu Miloš Vystrčil.
Před zahájením samotného průvodu se lidé sešli u hromadného hrobu a památníku obětí odsunu v Pohořelicích k pietnímu aktu. Mezi významnými hosty vystoupil s projevem německý ministr vnitra Alexander Dobrindt, kterého doprovodil předák Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. Na místo dorazil také Nick Winton, syn zachránce židovských dětí sira Nicholase Wintona, husitská farářka Viktorie Kopecká nebo senátor Zdeněk Papoušek. Letošní ročník vzbudil mimořádnou pozornost veřejnosti i kvůli tomu, že se sudetoněmecký sjezd poprvé koná přímo na českém území jako součást festivalu Meeting Brno.
Německý ministr vnitra Dobrindt ve svém projevu připomněl bolestnou kapitolu dějin a zdůraznil, že účelem vzpomínky není oživování viny, ale budování památníku usmíření a pohled do společné evropské budoucnosti. Podotkl, že vyhnání sice předcházela nacistická krutovláda vzešlá z Německa, ale nynější společné připomínání je důkazem vzájemné důvěry. Slova o nutnosti znát vlastní historii potvrdil i Bernd Posselt, který ocenil odvahu k usmíření a ostře odsoudil projevy nenávisti. Připomněl také, že v rámci festivalu se uctívají všechny oběti, včetně obětí holokaustu a trpících Čechů v Kounicových kolejích.
Pietní shromáždění a pochod však provázely kontroverze a protesty. Na odpůrce akce, kteří na účastníky troubili z aut a motorek, dohlížela policie. Ta musela na místě řešit slovní potyčky, strkanice a předvedla jednoho narušitele k ověření totožnosti, přičemž se zabývala i nelegálním přeletem dronů. Samotný památník obětí v Pohořelicích navíc v noci před akcí poškodil neznámý vandal, který na něj nasprejoval hákové kříže. Kriminalisté případ vyšetřují jako poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob.
K vyhrocené atmosféře se společným prohlášením vyjádřili starostové deseti okolních obcí, včetně Židlochovic, Nosislavi či Vojkovic. Starostové jednoznačně odmítli pokusy o křísit starou nenávist a označili to za nebezpečnou hru s ohněm kvůli získání politických bodů. Židlochovický starosta Jan Vitula přidal osobní svědectví o rodinném kamarádovi, kterého vyčerpaní němečtí rodiče během divokého odsunu podali přes plot pohořelického tábora místním občanům, aby mu zachránili život. Chlapec sice vyrostl v milující adoptivní rodině, ale identitu svých biologických rodičů, kteří v odsunu zřejmě zahynuli, už nikdy nezjistil.
Zdroj: Libor Novák