Turecko a Austrálie odhalily ústřední téma letošního klimatického summitu COP31

Turecko a Austrálie, které společně organizují letošní klimatický summit OSN COP31 v Antalyi, se rozhodly učinit z globální elektrifikace ústřední téma listopadové konference. Tento záměr oznámili zástupci obou zemí na přípravném ministerském setkání v Kodani.
Hlavním impulsem pro tento krok je současný energetický šok způsobený válkou v Íránu a s ním spojená nestabilita dodávek ropy a plynu. Podle organizátorů je zrychlení přechodu na čistou elektřinu v dopravě, vytápění budov a průmyslové výrobě nejefektivnější cestou, jak se v praxi odpoutat od fosilních paliv a zajistit spolehlivé, suverénní energetické zdroje.
Konkrétní detaily ohledně zakomponování tohoto tématu do oficiální agendy summitu sice zatím nebyly představeny, jasné doporučení však přinesla Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje (IRENA).
Ta na kodaňské schůzce prezentovala novou zprávu, podle které musí podíl elektřiny na celkové globální spotřebě energie vzrůst ze současných přibližně 20 procent na 35 procent do roku 2035 a na polovinu do roku 2050, pokud má lidstvo dodržet klimatické cíle Pařížské dohody.
Ředitel agentury Francesco La Camera přirovnal snahu o zavedení globálního elektrifikačního cíle pro rok 2035 k závazkům z předchozího summitu COP28, kde se státy dohodly na ztrojnásobení kapacity obnovitelných zdrojů.
Rozhodnutí rakousko-tureckého předsednictví navazuje na dubnovou iniciativu Německa, které pro toto téma aktivně lobbovalo. Přestože byla tato silná rétorika v Kodani přijata vřele, pro zástupce mnoha ze čtyřiceti zúčastněných zemí představovala překvapení.
Například hlavní vyjednavačka za Alianci malých ostrovních států Anne Rasmussen uvedla, že její devětatřicetičlenný blok o této věci dosud nediskutoval. Ostrovní státy totiž vnímají elektrifikaci jako dobrou iniciativu, ale za své hlavní priority nadále považují finanční pomoc pro obnovu po klimatických katastrofách a ochranu vědeckých poznatků.
Klimatičtí aktivisté novou iniciativu rovněž přivítali, zároveň však naléhají, aby byla doprovázena zcela konkrétními plány na úplný odklon od fosilních paliv. Bez jasně stanoveného konce využívání uhlí či ropy bude podle nich přechod na udržitelný energetický systém nerealizovatelný.
S australsko-tureckým plánem naopak plně souzní Evropská komise, která plánuje představit vlastní elektrifikační cíle pro sedmadvacítku příští měsíc. Evropský šéf pro energetiku Dan Jørgensen se již dohodl s australskou stranou na úzké spolupráci při prosazování této nové globální iniciativy.
Zdroj: David Holub