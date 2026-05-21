Čtvrteční napadení u školy v Pardubicích má tragické následky. Policie oznámila, že napadená osoba podlehla zraněním po převozu do nemocnice. Údajně má jít o dívku, která se rozešla se zadrženým útočníkem.
"Napadená osoba svým zraněním po převozu do nemocnice bohužel podlehla. Rodině poskytujeme krizovou intervenci a nabídli jsme jí psychologickou pomoc," uvedla policie před půl sedmou na sociální síti X.
Podle informací webu novinky.cz zemřela dívka, kterou pobodal starší spolužák poté, co se s ním rozešla. Útočník měl zároveň nožem ohrožovat i další přítomné.
Policie o případu poprvé informovala kolem půl třetí odpoledne, kdy sdělila, že v Poděbradské ulici v Pardubicích řeší fyzické napadení. Později doplnila, že na místě došlo ke konfliktu mezi dvěma osobami, kdy jedna byla zadržena a druhá převezena do nemocnice.
Strážci zákona z preventivních důvodů evakuovali Střední průmyslovou školu chemickou, aby provedli bezpečnostní prohlídku prostor. Pyrotechnici ji pozdě odpoledne ukončili s negativním výsledkem, takže se školáci mohli vrátit pro osobní věci. Současně byla opět zprůjezdněna Poděbradská ulice.
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala varování, podle kterého by zablokování Hormuzského průlivu mohlo během šesti až dvanácti měsíců vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Pokud vlády jednotlivých států nezačnou okamžitě jednat, hrozí prudký nárůst cen jídla. Uzavření této klíčové námořní trasy totiž nepředstavuje pouze krátkodobý výpadek v dopravě, ale znamená začátek hlubokého systémového šoku pro globální trh.
