Pokus o vraždu v plzeňské věznici. Případ řeší kriminálka

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. dubna 2026 9:47

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Kriminalisté se od pondělí zabývají pokusem o vraždu v plzeňské věznici. V případu budou probíhat procesní úkony se zainteresovanými osobami. Bližší podrobnosti zatím nejsou známé. 

Policie v úterý ráno uvedla, že se od pondělí zabývá zvlášť závažným zločinem v plzeňské věznici, kde se jeden z odsouzených pokusil zavraždit jiného. "Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami," sdělili strážci zákona. 

"Případ, kterým se zabývají krajští kriminalisté, je v současné době ve fázi prověřování, tudíž k němu prozatím není možné sdělit bližší informace," dodali policisté. 

Plzeňská věznice je věznicí s ostrahou, ve které jsou zřízena oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení, oddělení s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení, zvláštní oddělení pro výkon vazby, oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním  návykových látek, oddělení se zvýšenou ostrahou a oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných. 

Ubytovací kapacita plzeňské věznice je v současné době 1061 odsouzených a 143 obviněných, celkem tedy 1204 vězněných osob. 

9. dubna 2026 19:55

Další z obviněných v kauze pardubického útoku skončil ve vazbě

Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?
Pokus o vraždu ve vězení. Vězeň napadl jiného příborem

Policie se od středy zabývá násilným činem v jedné z českých věznic. V Kynšperku nad Ohří došlo k napadení mezi dvojicí trestanců. Zatímco jeden z nich skončil s vážným zraněním v nemocnici, druhý je podezřelý z pokusu o vraždu. 

