Policie objasnila vraždu novorozence na Sokolovsku. Matce hrozí až doživotí

Policie po týdnu vyšetřování prozradila nové informace k případu vraždy dítěte v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. Obviněná žena podle zjištění kriminalistů tajila těhotenství až do porodu, po němž dítě zabalila do pytle na odpadky a odložila. Ženě hrozí až výjimečný trest.
Případem se kriminalisté zabývají od středy 3. června, kdy byli večer přivoláni do Kynšperku nad Ohří kvůli nálezu části lidského těla u rodinného domu. Konkrétně se jednalo o dětskou horní končetinu. Do následného pátrání se zapojili policisté, městští strážníci i místní dobrovolní hasiči.
Policie brzy zadržela pětatřicetiletou ženu z Plzeňska, která tajila své těhotenství a nenavštěvovala gynekologickou ordinaci. "Nakonec porodila potají ke konci května v rodinném domě v Kynšperku nad Ohří, kde bydlel její přítel a kde byla nalezena část dětského těla," uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
"Novorozence po porodu zabalila do předem připraveného pytle na odpadky a ten odnesla do výklenku zahrady rodinného domu a uschovala pod prkna," sdělil mluvčí.
Podle policie se v některých médiích objevily nepravdivé informace o rozčtvrcení či předhození těla psům. Strážci zákona dementovali i tvrzení, že v pátek došlo k nálezu další části lidského těla.
Kriminalisté se případem nadále zabývají, přičemž pracují s několika vyšetřovacími verzemi. Žena, která se nachází ve vazbě, byla obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.
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Zdroj: Libor Novák