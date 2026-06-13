Prodejny Penny ve čtvrtek zavřou dříve. Má to zajímavý důvod

Obchody v Česku upravují otevírací dobu prakticky jen během vybraných státních svátků, kdy je k tomu nutí zákon. V červnu ale nastane jedna speciální situace. Příští týden uzavře jeden z tuzemských řetězců své prodejny předčasně kvůli fotbalu.
Penny je totiž výrazným sponzorem české fotbalové reprezentace, která se po 20 letech vrací na mistrovství světa fotbale. Dva ze tří zápasů skupinové fáze sice kvůli časovému posunu odehraje v době, kdy jsou obchody zavřené, ale řetězec nechá své prodejny mimo provoz i během jediného utkání, které se koná v podvečerních hodinách.
Konkrétně půjde o duel s Jihoafrickou republikou, který má naplánovaný výkop ve čtvrtek 18. června od 18:00. Prodejny Penny se toho dne uzavřou v 17:30, aby i zaměstnanci mohli držet palce národnímu týmu.
"Chceme, aby si důležité fotbalové momenty mohli užít také naši zaměstnanci. Proto jsme se rozhodli udělat výjimečný krok a v den utkání české reprezentace proti Jihoafrické republice uzavřít naše prodejny dříve," řekla manažerka korporátní komunikace Penny Markéta Smutná pro web E15.
Češi vstoupili do světového šampionátu již v noci na pátek, kdy změřili síly s reprezentací Jižní Koreji, která zvítězila 2:1. Následovat bude právě zápas s JAR, skupinovou fázi uzavře utkání s domácím Mexikem.
PROGRAM Česka na MS ve fotbale
ČT 18. 6. od 18:00 proti Jihoafrické republice
ČT 25. 6. od 3:00 proti Mexiku
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Zdroj: Libor Novák