Obchody byly o svátcích v červenci k dispozici. Podzim nabídne jiný obrázek

Jan Hrabě

Jan Hrabě

7. července 2026 22:01

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Překvapily vás včera či dnes otevřené obchody? I po letech si Češi nejsou jistí tím, kdy je během svátků otevřeno a kdy naopak zavřeno. Kdy se provozovatelé budou opět podřizovat platnému zákonu? Dvakrát je to čeká na podzim. 

Pracující mohli být zklamaní z toho, že první z červencových svátků letos připadl na neděli. Mají tak jen dnešní den volna navíc. A někteří pracovníci v maloobchodu nemají volno vůbec. Obchody jsou totiž o těchto svátcích otevřené bez omezení. 

Od roku 2016 v Česku platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Na červencové svátky se však zákaz nevztahuje. Lidé tak v následujících dnech bez problémů nakoupí. 

Zákaz prodeje v Česku platí na Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok (1. ledna), Velikonoční pondělí, Den vítězství (8. května) či oba svátky vánoční (25. a 26. prosinec). Na Štědrý den pak nakoupíte jen do pravého poledne. Zavřeno bývá také během dvou podzimních svátků, konkrétně jde o Den české státnosti (28. září) a Den vzniku samostatného československého státu (28. října).

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