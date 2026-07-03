Je to tady zase. Lidé řeší, zda červencová volna ovlivní jejich nákupy

Poprvé od května se v Česku řeší, jak budou otevřené obchody. Na dveře totiž klepou dva červencové svátky na přelomu tohoto a příštího týdne. Tradičně tak panuje nejistota ohledně otevírací doby prodejen.
Pracující mohou být zklamaní z toho, že jeden z červencových svátků letos připadá na neděli. Mají tak jen den volna navíc. A někteří pracovníci v maloobchodu nebudou mít volno vůbec. Obchody totiž budou o svátcích otevřené.
Od roku 2016 v Česku platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Na červencové svátky se však zákaz nevztahuje. Lidé tak v následujících dnech bez problémů nakoupí.
Zákaz prodeje v Česku platí na Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok (1. ledna), Velikonoční pondělí, Den vítězství (8. května) či oba svátky vánoční (25. a 26. prosinec). Na Štědrý den pak nakoupíte jen do pravého poledne. Zavřeno bývá také během dvou podzimních svátků, konkrétně jde o Den české státnosti (28. září) a Den vzniku samostatného československého státu (28. října).
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Zdroj: Libor Novák