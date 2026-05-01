V Irsku vyšetřují vraždu Česky. Policie mluví o brutálním útoku

Kriminalisté v Irsku vyšetřují vraždu Češky. Těžce zraněnou čtyřiačtyřicetiletou ženu našli v pondělí večer v domě ve městě Waterford. Na případ upozornil web novinky.cz. Žena zemřela v nemocnici, zadržen byl čtyřicetiletý muž.
Když policisté a záchranáři do domu v pondělí dorazili, byla ještě zraněná žena schopna komunikovat. Po chvíli už to ale neplatilo. Češku převezli do místní nemocnice, kde podlehla vážným zraněním. Podle policie byla obětí dlouhotrvajícího a brutálního útoku. Přesní příčina smrti není v tuto chvíli známá.
Kriminalisté v souvislosti s případem zadrželi čtyřicetiletého muže, který není irské národnosti a oběť znal. Podle informací jednoho z irských deníků se má také jednat o českého občana. Policie to dosud nepotvrdila.
Vyšetřovatelé nicméně podezřelého muže během středečního odpoledne obvinili. Bližší podrobnosti nejsou známé.
Obětí je podle irských médií čtyřiačtyřicetiletá Yvona D., která se do Irska přestěhovala před osmnácti lety. V domě žila se třemi dětmi a pracovala jako uklízečka.
