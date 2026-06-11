Rok od tragického zřícení letu AI171: Jediný přeživší se dodnes potýká s problémy. Stále neví, proč letadlo spadlo

Libor Novák

11. června 2026 10:58

Zřícení letu AI171 společnosti Air India
Zřícení letu AI171 společnosti Air India Foto: reprofoto twitter

Jediný člověk, který přežil loňskou havárii letadla společnosti Air India, požaduje rok od tragédie upřímnost, transparentnost a jasné odpovědi. Vishwash Kumar Ramesh, který je britským občanem, zároveň popsal své hluboké psychické šrámy a finanční tísni, do které se kvůli následkům neštěstí dostal. 

K letecké katastrofě došlo v červnu 2025, když stroj Boeing 787 Dreamliner krátce po vzletu z letiště v Ahmadábádu narazil do budovy lékařské fakulty. Při nehodě zahynulo 241 lidí na palubě letu směřujícího do Londýna a dalších 19 osob přišlo o život na zemi, přičemž mezi oběťmi bylo 169 indických státních příslušníků a 52 Britů.

Ramesh, který při havárii ztratil bratra, naléhá na vyšetřovatele, aby konečně zveřejnili finální výsledky své práce. Indický ministr pro civilní letectví minulý měsíc uvedl, že vyšetřování je v závěrečné fázi a zpráva by měla být hotová přibližně do výročí nehody, které připadá na 12. června.

Předběžná zpráva vydaná měsíc po neštěstí ukázala, že oba palivové spínače letadla se bezprostředně po startu přesunuly do polohy vypnuto, což zastavilo přívod paliva do motorů. Přeživší cestující však zdůraznil, že stále existuje příliš mnoho nezodpovězených otázek, se kterými musí denně žít nejen on, ale i rodiny všech ostatních obětí, které si zaslouží absolutní jasno v tom, jak a proč se tato tragédie stala.

Situaci komplikují také finanční potíže, neboť Ramesh se kvůli prožitému traumatu nemohl vrátit do běžného pracovního procesu a jeho rodina s pětiletým synem musí vyžít s částkou nižší než tisíc liber měsíčně. Od letecké společnosti sice obdržel finanční podporu ve výši 21 500 liber, jeho zástupce Sanjiv Patel však upozornil, že jednání s vedením Air India a mateřskou skupinou Tata Group sice v poslední době vykázala jistý posun, řada klíčových bodů ale zůstává nedořešená.

Právní zástupce navíc kritizoval britskou vládu za to, že Rameshovi ani dalším zasaženým rodinám z řad britských občanů neposkytla žádnou přímou ani adresnou pomoc. Představitelé Air India potvrdili, že jsou s Rameshem v kontaktu a pracují na zajištění další podpory, zatímco právní kanceláře již připravují občanskoprávní žaloby proti několika potenciálním žalovaným stranám.

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