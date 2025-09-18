Za tragédii letounu Air India může Boeing, tvrdí rodiny obětí. Podaly žalobu

Tragická červnová nehoda letounu společnosti Air India v indickém Ahmedabádu, kterou přežil jediný člověk, může zamířit k soudu. Rodiny několika obětí totiž zažalovaly firmy Boeing a Honeywell. Společnosti viní z nedbalosti, uvedla britská BBC.
Žalobu podali zástupci rodin čtyř pasažérů, kteří zemřeli na palubě letounu. V textu žaloby stojí, že tragickou nehodu zapříčinily vadné přepínače paliva. Firmy podle žalující strany neudělaly nic, ačkoliv si měly být vědomy vadného designu letadla.
Podle předběžných závěrů vyšetřování, které pokračuje, způsobilo nehodu vypnutí přepínačů paliva během vzletu, informovala CNN v červenci. Vyšetřovatelům se podařilo získat a analyzovat data z černých skříněk. Konkrétně šlo o 49 hodin letových dat a dvě hodiny audionahrávky z kokpitu. Podle předběžné zprávy byly přepínače paliva přesunutoy do polohy "vypnuto", takže motory během vzletu přišly o palivo.
Letoun dosáhl rychlosti 180 uzlů, když byly oba přepínače vypnuty v rozmezí jedné sekundy. "V nahrávce z kokpitu je jeden z pilotů slyšet, jak se ptá druhého, proč to udělal. Druhý pilot odpověděl, že on to neudělal," píše se ve zprávě.
Přepínače paliva se nacházejí mezi sedadly obou pilotů a jsou vybaveny zamykacím mechanismem, který má zabraňovat tomu, aby byly vypnuty omylem, připomněla CNN. Po konverzaci mezi oběma piloty se vrátily tam, kde měly být. Motory tak v okamžiku nehody opět začínaly fungovat.
Jeden z pilotů ještě stihl ohlásit věži potíže tradičním zvoláním "mayday". Letový dispečer následně požádal o volací znak letounu v problémech, ale odpovědi se nedočkal a pouze zahlédl nehodu v dálce. Vyšetřovatelé také zmínili, že podle vybavení nalezeného v troskách letounu bylo všechno správně nastaveno pro jeho vzlet. Použité palivo bylo otestováno se závěrem, že má odpovídající kvalitu.
K neštěstí došlo v západoindickém městě Ahmedabád, zřítilo se letadlo společnosti Air India na cestě do Londýna. Na palubě mělo být 242 lidí, šlo zejména o Indy a Brity. Nehoda si vyžádala celkem 260 obětí, protože o život přišli lidé i v hostelu, do kterého se stroj zřítil.
zřícení letu AI171 společnosti Air India (12. 6. 2025) , Letecké nehody , boeing , soudy
