Za tragédii letounu Air India může Boeing, tvrdí rodiny obětí. Podaly žalobu

18. září 2025 14:19

Zřícení letu AI171 společnosti Air India
Tragická červnová nehoda letounu společnosti Air India v indickém Ahmedabádu, kterou přežil jediný člověk, může zamířit k soudu. Rodiny několika obětí totiž zažalovaly firmy Boeing a Honeywell. Společnosti viní z nedbalosti, uvedla britská BBC

Žalobu podali zástupci rodin čtyř pasažérů, kteří zemřeli na palubě letounu. V textu žaloby stojí, že tragickou nehodu zapříčinily vadné přepínače paliva. Firmy podle žalující strany neudělaly nic, ačkoliv si měly být vědomy vadného designu letadla. 

Podle předběžných závěrů vyšetřování, které pokračuje, způsobilo nehodu vypnutí přepínačů paliva během vzletu, informovala CNN v červenci. Vyšetřovatelům se podařilo získat a analyzovat data z černých skříněk. Konkrétně šlo o 49 hodin letových dat a dvě hodiny audionahrávky z kokpitu. Podle předběžné zprávy byly přepínače paliva přesunutoy do polohy "vypnuto", takže motory během vzletu přišly o palivo. 

Letoun dosáhl rychlosti 180 uzlů, když byly oba přepínače vypnuty v rozmezí jedné sekundy. "V nahrávce z kokpitu je jeden z pilotů slyšet, jak se ptá druhého, proč to udělal. Druhý pilot odpověděl, že on to neudělal," píše se ve zprávě. 

Přepínače paliva se nacházejí mezi sedadly obou pilotů a jsou vybaveny zamykacím mechanismem, který má zabraňovat tomu, aby byly vypnuty omylem, připomněla CNN. Po konverzaci mezi oběma piloty se vrátily tam, kde měly být. Motory tak v okamžiku nehody opět začínaly fungovat. 

Jeden z pilotů ještě stihl ohlásit věži potíže tradičním zvoláním "mayday". Letový dispečer následně požádal o volací znak letounu v problémech, ale odpovědi se nedočkal a pouze zahlédl nehodu v dálce. Vyšetřovatelé také zmínili, že podle vybavení nalezeného v troskách letounu bylo všechno správně nastaveno pro jeho vzlet. Použité palivo bylo otestováno se závěrem, že má odpovídající kvalitu. 

K neštěstí došlo v západoindickém městě Ahmedabád, zřítilo se letadlo společnosti Air India na cestě do Londýna. Na palubě mělo být 242 lidí, šlo zejména o Indy a Brity. Nehoda si vyžádala celkem 260 obětí, protože o život přišli lidé i v hostelu, do kterého se stroj zřítil. 

8. září 2025 12:00

Severní Korea oslavuje vojáky padlé na Ukrajině. Kim Čong-un jim nechá postavit pomník

Boeing 787 Dreamliner společnosti Air India - Ilustrační fotografie.

Záhada zřícení letu AI171: Druhá černá skříňka letadla Air India nalezena

Vyšetřovatelé v Indii získali druhý záznamový přístroj z havarovaného letadla společnosti Air India. Hlasový záznamník z kokpitu má odhalit poslední slova pilotů před pádem Boeingu 787-8, který se ve čtvrtek zřítil v Ahmadábádu. Počet obětí podle úřadů mezitím stoupl na 270. Informuje server The Economic Times.

Další zprávy