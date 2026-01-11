Počasí o příštím víkendu. Silný mráz ustoupí, ukazuje výhled

Počasí je tentokrát ve volných dnech vyloženě zimní. I v nížinách se lidé dočkali bohaté sněhové nadílky, vrátily se také silné mrazy. Příští víkend už by měl být jiný. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle výhledu má být od pátku do příští neděle většinou zataženo. Mohou se vyskytnout i mlhy. Ojediněle hrozí slabý déšť či mrholení, které může být mrznoucí. Na horách by případné srážky byly sněhové, ale zároveň se tam přechodně očekává i polojasná obloha.
Mrznout bude v závěru nadcházejícího lednového týdne především v noci. Meteorologové předpokládají minima v rozmezí od nuly do -5 °C. Přes den má být většinou nad nulou, maxima vyšplhají na 4 °C.
Zimní počasí úřaduje. Meteorologové slibují novou mrazivou epizodu i další sníh
Počasí o víkendu: Do Česka se po lehkém oteplení vrátí silné mrazy
Víkendové počasí v Česku ovlivní příliv velmi chladného vzduchu, který přinese nejen sněžení, ale také extrémní mrazy a nepříjemný vítr. Podle aktuální předpovědi ČHMÚ.cz bude sobota ve znamení zatažené až oblačné oblohy. Na většině území se setkáme s občasným sněžením nebo přeháňkami, které začnou ustávat až později odpoledne od severu.
