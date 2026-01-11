Počasí o příštím víkendu. Silný mráz ustoupí, ukazuje výhled

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. ledna 2026 7:00

Počasí, ilustrační fotografie.
Počasí, ilustrační fotografie. Foto: Radek Sycha / INCORP images

Počasí je tentokrát ve volných dnech vyloženě zimní. I v nížinách se lidé dočkali bohaté sněhové nadílky, vrátily se také silné mrazy. Příští víkend už by měl být jiný. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Podle výhledu má být od pátku do příští neděle většinou zataženo. Mohou se vyskytnout i mlhy. Ojediněle hrozí slabý déšť či mrholení, které může být mrznoucí. Na horách by případné srážky byly sněhové, ale zároveň se tam přechodně očekává i polojasná obloha.

Mrznout bude v závěru nadcházejícího lednového týdne především v noci. Meteorologové předpokládají minima v rozmezí od nuly do -5 °C. Přes den má být většinou nad nulou, maxima vyšplhají na 4 °C.

Počasí Zima ČHMÚ

Zdroj: Libor Novák

