Macinka obvinil prezidenta z kádrování. Motoristé trvají na Turkovi

11. ledna 2026 14:58

Motoristé i nadále trvají na tom, aby se Filip Turek stal ministrem životního prostředí. V Partii na stanici CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka (AUTO), který je momentálně pověřen řízením resortu životního prostředí. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat, poslanec se jej chystá zažalovat. 

Macinka podotkl, že Turek je důležitým elementem Motoristů. "Takže nadále trváme na tom, aby šéfoval resortu životního prostředí," řekl ministr zahraničí v Partii. Zmínil, že pro stranu není situace kolem poslance uzavřená. "Určitě podnikneme další kroky, které by mohly situaci vyřešit," uvedl předseda strany. 

Šéf diplomacie je momentálně pověřen řízením ministerstva životního prostředí, kde podle svých slov chystá Turkovi kancelář. "Chtěl bych, aby tam co nejdříve začal pracovat," nechal se slyšet.

Macinka označil kroky prezidenta Pavla za iracionální a obvinil ho z kádrování. "Ve svých krocích jde ještě mnohem dále, než co si dovolil u minulé vlády Miloš Zeman," poznamenal vicepremiér. 

Turek v pátek oznámil, že podá na prezidenta žalobu na ochranu osobnosti, protože se mu nelíbí, jak hlava státu zdůvodnila rozhodnutí nejmenovat kandidáta Motoristů ministrem životního prostředí. Bývalý europoslanec hodlá požadovat omluvu. 

První průzkum od voleb potvrzuje hegemonii ANO. Motoristé by skončili mimo Sněmovnu

Petr Macinka na Ukrajině

Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky

Český ministr zahraničí Petr Macinka se v Kyjevě důrazně postavil za napadenou Ukrajinu a vyzval k tomu, aby nyní v mírových jednáních převzalo iniciativu Rusko. Během tiskové konference se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou zdůraznil, že ukrajinská strana již učinila značné množství ústupků. Podle Macinky nastala chvíle, kdy musí začít slevovat ze svých požadavků Ruská federace, aby se situace mohla pohnout kupředu.

