Výhled počasí na měsíc. Meteorologové tuší, jak bude o Velikonocích

Blíží se duben a s ním i velikonoční svátky. Meteorologové v pravidelném měsíčním výhledu nastínili, jaké počasí přinesou následující dny a týdny. Teploty podle nich porostou, během příštího měsíce překročí hranici 15 stupňů.
V posledních třech týdnech se průměrné teploty udržovaly nad dlouhodobým normálem. Nyní se minimálně do začátku dubna budou držet kolem hodnot obvyklých pro tuto roční dobu. Až v v první dubnové dekádě porostou teploty do nadprůměrných hodnot.
"Průměrná týdenní minima budou také stoupat, na začátku se minimální teploty ještě mohou pohybovat i kolem nuly, ale začátkem dubna už budou většinou kolem 5 °C. Maximální týdenní teploty budou na začátku předpovědního období kolem 10 °C, postupně se dostanou na hodnoty i přes 15 °C," uvedli meteorologové.
Během období podle nich nejsou vyloučeny krátkodobé výkyvy mimo předpokládané hodnoty. Jako celek bude období do 12. dubna teplotně průměrné či slabě nadprůměrné. Co se týká srážek, má být průměrné.
"Od začátku března spadlo na našem území v průměru jen kolem 3 mm srážek, což jsou hodnoty výrazně podprůměrné. Ani v aktuálním týdnu se neočekávají výraznější srážky. Ovšem v dalších týdnech budou srážky četnější a úhrny už se budou pohybovat na rozhraní průměrných a nadprůměrných hodnot," dodali odborníci.
