Trump si našel další cíl. Pokouší se převzít Kubu

Prezident Donald Trump v pondělí v Oválné pracovně prohlásil, že by pro něj bylo ctí „převzít Kubu“. Tato slova zazněla v den, kdy se energetická síť tohoto komunistického ostrova poprvé celonápadně zhroutila poté, co Spojené státy efektivně zablokovaly toky ropy do země. Trump uvedl, že o této možnosti slyší celý život a věří, že s ostrovem může udělat cokoli, ať už půjde o jeho osvobození, nebo ovládnutí v jakékoli formě.
Když byli zástupci Bílého domu dotázáni, zda by případná vojenská operace připomínala lednové zajetí Nicoláse Madura ve Venezuele, nebo spíše probíhající konflikt s Íránem, prezident odmítl podrobnosti upřesnit. Kuba se mezitím opět ocitla v úplné tmě. Státní provozovatel sítě uvedl, že v jednotkách, které byly v době kolapsu v provozu, nebyly zjištěny žádné závady, a intenzivně pracuje na obnově dodávek po celé zemi.
Kuba je při výrobě elektřiny silně závislá na ropě, jejíž nedostatek způsobený americkou blokádou prohlubuje energetickou krizi. To vede k přerušovaným dodávkám proudu, přídělovému systému u zdravotnického materiálu a útlumu cestovního ruchu. Ceny paliv na neoficiálním trhu vzrostly natolik, že litr benzínu stojí až 9 dolarů, což znamená, že plná nádrž vyjde na více, než kolik většina Kubánců vydělá za celý rok.
Kubánští představitelé připisují časté výpadky proudu ekonomickým sankcím USA, zatímco kritici poukazují také na nedostatek investic do chátrajícího systému výroby elektřiny. Náměstek ministra zahraničí Carlos Fernández de Cossío v reakci na pondělní blackout uvedl, že američtí úředníci musí mít z utrpení kubánských rodin velkou radost. Výpadky zasáhly i turistická letoviska jako Varadero, která bývala podobných problémů obvykle ušetřena.
Obyvatelé Havany i dalších měst se na situaci snaží připravit budováním zásob vody a plynu nebo využíváním kamen na dřevo. V sobotu vyšli lidé v centrální části ostrova do ulic, aby protestovali proti problémům s elektřinou a nedostatkem potravin. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v pátek potvrdil, že za poslední tři měsíce nebyla na ostrov dodána žádná ropa, a dopad blokády označil za brutální.
V reakci na krizi vláda zavedla nouzová opatření, která zahrnují zkrácení školní docházky, odložení sportovních a kulturních akcí nebo omezení dopravy. Mnohé státní nemocnice musely omezit své služby a kvůli nedostatku paliva pro popelářské vozy se v celých čtvrtích hromadí odpadky. Prodej benzínu na státních stanicích je nyní přísně omezen pouze pro diplomaty, turisty a vybrané občany.
Energetická krize se projevuje také v digitálním prostoru, kdy objem internetového provozu na ostrově klesl na pouhou třetinu běžných hodnot. Kvůli nedostatku leteckého paliva a celkové nejistotě zrušily své lety na Kubu mnohé mezinárodní aerolinky, včetně společností American Airlines, Delta nebo Air Canada. Poslední jmenovaná očekává, že přerušení služeb potrvá minimálně do listopadu.
Donald Trump již minulý týden poznamenal, že Kuba je v hlubokých problémech a že Spojené státy mohou být součástí „přátelského převzetí“. Situace se vyhrotila poté, co USA po lednové změně režimu ve Venezuele narušily dodávky ropy z této země na ostrov. Washington navíc pohrozil cly dalším státům exportujícím ropu na Kubu s tvrzením, že Havana představuje hrozbu kvůli spojenectví s nepřátelskými aktéry.
IEA uvolňuje historicky rekordní množství barelů ropy. Proč ale ceny paliv neklesají?

Mezinárodní energetická agentura (IEA) se dohodla na historicky největším uvolnění strategických ropných rezerv, aby čelila prudkému nárůstu cen vyvolanému válkou mezi USA, Izraelem a Íránem. Celkem 32 členských států uvolní na trh 400 milionů barelů ropy, přičemž největší podíl ponesou Spojené státy. Navzdory tomuto rekordnímu kroku však ceny suroviny neklesají a trhy zůstávají v napětí.
