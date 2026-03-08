Lipavský promluvil o třetí světové válce. Macinka vidí situaci jinak

Exministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) neváhal současné světové konflikty označit za další světovou válku. Írán, Rusko a KLDR tvoří osu zla, řekl Lipavký v Partii na stanici CNN Prima News. Podle nynějšího šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé) se v Íránu odehrává konflikt lokálního charakteru.
Lipavský zmínil, že momentálně neprobíhají žádná diplomatická jednání, která by směřovala k ukončení konfliktu na Blízkém východě. "Já už se nebojím to nazývat třetí světovou válkou," řekl poslanec a bývalý ministr zahraničních věcí.
Podle někdejšího šéfa diplomacie existuje osa zla tvořená Íránem, Ruskem a Severní Koreou. "A někdo tam řadí i Čínu, která to celé ekonomicky podporuje. V Asii se sice ještě neválčí, ale bohužel se posouváme tímto směrem a celá společnost i stát se podle toho musí umět chovat," konstatoval.
Lipavského nástupce komentoval aktuální situaci odlišně. "Já bych v tomto směru určitě byl klidnější. Je to lokální, nikoli světový, konflikt, který ovšem dopadá na řadu zemí. A to zejména díky tomu, co dělá Írán," poznamenal Macinka.
Ministr prohlásil, že v zájmu Česka by byl co nejrychlejší konec konfliktu, protože například stoupají ceny pohonných hmot a energií. "V tuto chvíli to ale nemůžeme odhadnout. Pravděpodobně to ví pouze americký prezident Donald Trump," vyjádřil se k možnému konci války.
Trump v sobotu znovu vyzval Teherán k bezpodmínečné kapitulaci. Íránský prezident Masúd Pezeškján reagoval slovy, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Írán bude v následujících hodinách opět tvrdě zasažen. Teherán zároveň znovu vyzval k bezpodmínečné kapitulaci. Americké a izraelské údery pak označil za hlavní důvod íránské omluvy sousedním zemím za útoky.
Zdroj: Lucie Podzimková