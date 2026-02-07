Lipavský se ptá Babiše na Epsteinovu kauzu. Navrhuje české vyšetřování

Epsteinova kauza se stane tématem i v české politice. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) v této věci interpeloval premiéra Andreje Babiše (ANO). Česko by podle Lipavského mělo prověřit možné působení Epsteinovy sítě u nás a zjistit, zda zde nejsou nějaké oběti sexuálního delikventa.
Lipavský na síti X odhalil, co by ho přesně zajímalo. "Ptám se, zda vláda prověřuje možné vazby na Česko, zda má informace o případném pobytu Epsteina u nás a zda bezpečnostní složky zahájí oficiální prověření možného působení sítě a možných obětí v ČR," napsal někdejší šéf diplomacie.
Poslance, který v říjnových sněmovních volbách kandidoval na kandidátce hnutí Spolu jako nominant ODS, také zajímá, zda Babišova vláda vláda zvažuje spolupráci se spojenci a jak zajistí ochranu případných obětí. "Vzhledem k mezinárodnímu přesahu je důležité, jak postupují i další státy," vysvětlil.
"Polský premiér Donald Tusk oznámil oficiální prověřování dokumentů, aby se prověřily možné vazby na Polsko, dohledaly případné oběti a prověřil i možný bezpečnostní rozměr, včetně zneužití sítě k získávání kompromitujících informací ve prospěch Ruska. Na Slovensku mělo zveřejnění materiálů konkrétní politické dopady, vzheldem k nedávné rezignaci Miroslava Lajčáka," zmínil exministr.
"Pokud existují relevantní stopy směrem k České republice, stát musí postupovat aktivně a důsledně, aby žádné důvodné podezření nezůstalo bez prověření," dodal Lipavský.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
