Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Libor Novák

19. března 2026 11:47

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.
USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk. Foto: navy.mil

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

Pentagon sice zákonodárcům při uzavřeném briefingu přiznal výdaje přesahující 11 miliard, ale experti z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) upozorňují, že tato čísla jsou neúplná. Oficiální vládní údaje se totiž soustředí především na spotřebovanou munici a opomíjejí vedlejší, leč zásadní náklady. Do celkové bilance je nutné započítat také výdaje na přesuny jednotek, lékařskou péči o raněné nebo náhradu zničené letecké techniky.

Prvním hodinám operace „Epic Fury“, která byla zahájena 28. února, dominovaly ty nejdražší zbraně z amerického arzenálu. Rakety s plochou dráhou letu, balistické interceptory a sofistikované radarové systémy byly nasazovány v tempu, které začalo drasticky vyčerpávat strategické zásoby. Přestože armáda později přešla na levnější typy zbraní kratšího doletu, největší finanční a materiální škody byly napáchány právě v úvodu konfliktu.

Pro lepší představu o rozsahu těchto výdajů nabízí analýza srovnání s civilním sektorem. Částka 12,7 miliardy dolarů, kterou USA „propálily“ za necelý týden, by stačila na roční platy pro téměř polovinu všech amerických hasičů nebo na zajištění zdravotní péče pro téměř 700 tisíc veteránů. Stejné peníze by dokázaly financovat provoz veřejného bydlení pro 1,5 milionu domácností.

Konkrétním symbolem nákladnosti i ničivosti konfliktu se stala raketa Tomahawk. Jeden kus této zbraně stojí přibližně 3,5 milionu dolarů a během prvních šesti dnů jich americké síly odpálily přes tři sta. Ironií osudu a tragédií války zůstává, že jedna z těchto střel, jejíž cena odpovídá ročnímu platu desítek učitelů, zasáhla základní školu ve městě Mináb, kde připravila o život 175 dětí a pedagogů.

Kromě útočných operací, které stály odhadem 5,5 miliardy dolarů, tvoří obrovskou část rozpočtu obranné systémy. Írán na útoky odpověděl salvou 2 500 dronů a raket, což donutilo USA aktivovat drahé systémy protivzdušné obrany, jako je THAAD. Náklady na tyto interceptory se jen v úvodní fázi vyšplhaly na 5,7 miliardy dolarů, což potvrzuje, že obrana je v moderní válce stejně nákladná jako samotný útok.

Bílý dům i ústřední velení Centcom se zatím přímým dotazům na přesnou výši válečných výdajů vyhýbají a odkazují jeden na druhého. Mlčení oficiálních míst však nic nemění na tom, že rozpočtové dokumenty pro rok 2026 budou muset tyto výdaje dříve či později reflektovat. Válka, o jejíž nutnosti se vedou ostré politické spory, se tak stává obrovskou zátěží pro americké daňové poplatníky.

Na pozadí těchto čísel se odehrává humanitární katastrofa. Odhaduje se, že v celém Íránu bylo za první dva týdny zasaženo přes 15 tisíc cílů a o život přišlo více než 3 000 lidí. Strategický Hormuzský průliv zůstává fakticky uzavřen, což dusí světový obchod s ropou a dál zvyšuje ekonomický tlak na globální trhy. Finanční náklady USA jsou tak jen jednou z mnoha cen, které svět za tento konflikt platí.

Válka v Íránu se ukazuje být nejen vojenskou a diplomatickou výzvou, ale především ekonomickým černým otvorem. Každý den, kdy se nepodaří dosáhnout příměří, znamená pro americkou státní kasu ztrátu stovek milionů dolarů, které by jinak mohly směřovat do školství, zdravotnictví nebo infrastruktury.

Kritici války, mezi nimiž vyčnívá senátorka Elizabeth Warrenová, poukazují na bolestivý paradox: zatímco na bombardování Íránu se najde miliarda dolarů denně, miliony Američanů bojují s nedostatkem prostředků na základní zdravotní péči. Kongresmanka Diana DeGetteová dodala, že částka utracená za pouhých šest dní by stačila na vyřešení personální krize v americkém zdravotnictví vycvičením 100 000 nových sester.

Pokud bychom se podívali na to, co by se dalo za dosud utracených 12 miliard dolarů pořídit v civilním sektoru, seznam je ohromující. V oblasti zdravotnictví by tato suma dokázala pokrýt roční náklady na Medicaid pro přibližně 1,3 milionu Američanů. To je populace srovnatelná s velikostí Dallasu. Srovnání je o to citlivější, že republikáni v Kongresu nedávno odmítli prodloužení dotací na dostupné pojištění v rámci zákona ACA.

V otázce potravinové pomoci jsou čísla stejně působivá. Průměrná podpora v programu SNAP činí zhruba 2 100 dolarů na osobu ročně. Za peníze vyhozené do vzduchu v íránském konfliktu by tak mohlo 5,5 milionu Američanů dostávat jídlo po celý rok. Alternativně by tyto prostředky mohly financovat stovky milionů školních obědů a snídaní pro studenty po celých Spojených státech.

Krize bydlení je dalším tématem, kde by 12 miliard dolarů znamenalo obrovský rozdíl. Federální programy na podporu bydlení stojí průměrně 8 až 15 tisíc dolarů na domácnost ročně. Válečný rozpočet prvních dvou týdnů by tak dokázal zajistit důstojné bydlení pro 800 000 až 1,5 milionu Američanů s nízkými příjmy, případně by mohl přímo financovat výstavbu desítek tisíc nových sociálních bytů.

Pro milovníky přírody a historie je zajímavé srovnání s rozpočtem Správy národních parků (NPS). Tato agentura, která spravuje více než 400 památek a parků, hospodaří s ročním rozpočtem kolem 3,3 miliardy dolarů. Dosavadní výdaje na válku by tedy dokázaly financovat provoz celého systému národních parků po dobu delší než tři roky, včetně platů rangerů a údržby.

Rodiny s dětmi by jistě ocenily investici do předškolního vzdělávání. Průměrné náklady na péči o dítě nebo univerzální předškolní docházku se v USA pohybují kolem 13 000 dolarů ročně. Za 12 miliard dolarů by mohl stát zajistit roční péči pro 900 000 dětí, což by pro pracující rodiče znamenalo zásadní úlevu v jejich rodinných rozpočtech.

Ani vysokoškolští studenti nezůstávají stranou. Pellovy granty, které pomáhají studentům z chudších rodin s náklady na školné, mají maximální výši necelých 7 400 dolarů. Válečné výdaje by tak stačily na plné financování 1,6 milionu studentů na celý akademický rok. Pro mnohé z nich by to znamenalo rozdíl mezi získáním titulu a předčasným ukončením studia kvůli dluhům.

Personální krize ve školství a zdravotnictví je v USA chronickým problémem. Průměrný plat učitele na veřejné škole je asi 72 000 dolarů. Částka 12 miliard dolarů by dokázala zaplatit roční mzdu pro 166 000 učitelů, což odpovídá celému pedagogickému sboru státu Florida. Stejně tak by tyto peníze mohly financovat náročné vzdělání a klinický výcvik pro 120 000 nových zdravotních sester.

Donald Trump ve svém druhém funkčním období výrazně omezil zahraniční a humanitární pomoc. Ironií osudu je, že 12 miliard dolarů utracených za dva týdny v Íránu převyšuje veškeré škrty v humanitární pomoci, které prezident provedl. Tyto prostředky by dokázaly financovat současnou americkou humanitární pomoc ve světě po dobu téměř tří let.

před 1 hodinou

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Související

Donald Trump

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.

Více souvisejících

Írán střela s plochou dráhou letu Tomahawk USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 16 minutami

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

před 1 hodinou

Donald Trump

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Joe Kent

Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

před 2 hodinami

Ilustrační fotografie.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 5 hodinami

včera

včera

O2 arena

včera

Donald Trump

Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva

Donald Trump verbálně zaútočil na americké spojence, kteří odmítli jeho apely, aby se dodatečně zapojili do Spojenými státy a Izraelem rozpoutané války proti Íránu. Členové NATO podle šéfa Bílého domu pouze požívají amerických bezpečnostních garancí, avšak „v případě nouze“ pro svého patrona „nic neudělají“. Vzhledem ke způsobu, jakým Trumpova administrativa současný konflikt na Blízkém východě zahájila, jde o prohlášení, které v míře neomalenosti převyšuje přístup Brežněvova vedení k členským státům Varšavské smlouvy po sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979.

včera

Rulík dovedl národní tým k vítězství na MS v roce 2024.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem

Světové trhy s energiemi zažívají dramatický otřes. Ceny ropy ve středu prudce vzrostly a překonaly hranici 108 dolarů za barel. Hlavním impulsem pro tento skok byly zprávy o prvních přímých útocích na íránská těžební a zpracovatelská zařízení, včetně největšího naleziště zemního plynu na světě. Podle dostupných informací stojí za těmito údery koordinovaná operace Spojených států a Izraele.

včera

Obchody

včera

včera

Miguel Diaz-Canel

Kuba odporuje Trumpovi. Pokus o ovládnutí ostrova narazí na nedobytný odpor, varuje prezident

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v úterý ostře reagoval na množící se hrozby ze strany Spojených států a prohlásil, že jakýkoli pokus o ovládnutí ostrova narazí na „nedobytný odpor“. Jeho slova přicházejí v kritické chvíli, kdy se Kuba vzpamatovává z celostátního kolapsu energetické sítě, který nechal 10 milionů lidí bez elektřiny. Díaz-Canel obvinil Washington, že využívá ekonomické slabosti země jako „pobuřující záminku“ k jejímu ovládnutí.

včera

Viktor Orbán

Naděje na ukončení sporu s Orbánem? EU a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce ropovodu Družba

Evropská unie a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce oprav ropovodu Družba, což by mohlo ukončit vleklý spor s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Brusel a Kyjev doufají, že tento ústřícny krok přiměje Maďarsko odblokovat klíčovou půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur a schválit 20. balíček sankcí proti Rusku. Rozhodující jednání lídrů EU začínají již tento čtvrtek.

včera

Teherán pohřbívá Larídžáního a Solejmáního. Írán vyslal vlnu raket a dronů na Izrael

Íránem dnes otřásá vlna smutku i hněvu. V Teheránu se koná pohřeb Alího Larídžáního, dlouholetého šéfa národní bezpečnosti a jedné z nejvlivnějších postav islámské republiky, který zahynul při úterním izraelském náletu. Společně s ním je pohřbíván i Gholamrezá Solejmání, velitel paramilitárních jednotek Basídž. Larídžání byl považován za „pravou ruku“ režimu a architekta jeho obranné strategie, přičemž jeho smrt je nejcitelnější ztrátou od únorového zabití nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy