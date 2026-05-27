Extrémní počasí spaluje Evropu. Brutální připomínka klimatické krize, varuje OSN

Libor Novák

27. května 2026 17:22

Ilustrační foto Foto: Pixabay

Prudká vlna veder, která v těchto dnech sužuje rozsáhlé oblasti západní Evropy, představuje podle vyjádření Organizace spojených národů brutální připomínku neustále se stupňujících dopadů globální klimatické krize. Prohlášení přichází bezprostředně poté, co Francie a Velká Británie zaznamenaly ve dvou po sobě jdoucích dnech nové teplotní rekordy pro měsíc květen. Neobvykle brzký příchod takto extrémního počasí vyvolal vážné obavy mezi meteorology i politickými představiteli, kteří upozorňují na rostoucí rizika spojená s přehříváním planety.

Simon Stiell, výkonný tajemník Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, ve svém středečním projevu jednoznačně označil za hlavního viníka lidskou činnost, konkrétně spalování uhlí, ropy a zemního plynu. Podle jeho slov jsou vědecké důkazy naprosto neneprůstřelné a jasně ukazují, že změny klimatu způsobené člověkem dělají z těchto vln veder mnohem častější a extrémnější jevy. Stiell zdůraznil, že ochrana lidských životů, podnikání a celých ekonomik před spalujícím horkem a dalšími rostoucími náklady klimatické krize musí být prvořadým zájmem každého národa. Toho však nelze dosáhnout bez rychlého ukončení závislosti na fosilních palivech.

Šéf klimatického panelu OSN rovněž poznamenal, že současný válečný konflikt na Blízkém východě naplno odhalil obrovské finanční i bezpečnostní náklady spojené se závislostí na tradičních zdrojích energie. Tato situace podle něj jen podtrhuje naléhavou potřebu rychlého přechodu k čistším a obnovitelným alternativám. Extrémní výkyvy počasí se navíc v této době netýkají pouze evropského kontinentu. Stiell v této souvislosti poukázal na kritickou situaci v Indii, kde rtuť teploměru přesahuje hranici 43 stupňů Celsia a tamní úřady již oficiálně nahlásily první oběti na životech v důsledku těžkých úpalů.

Ve Velké Británii padl absolutní květnový teplotní rekord během tohoto týdne dokonce dvakrát za sebou. Britský meteorologický úřad Met Office oznámil, že v londýnských zahradách Kew Gardens byla v úterý naměřena teplota 35,1 stupně Celsia, čímž byl překonán rekord 34,8 stupně z předchozího dne. Tyto aktuální hodnoty s obrovským náskokem překonaly dosavadní historické maximum pro květen, které činilo 32,8 stupně Celsia. Tato hodnota byla poprvé zaznamenána v roce 1922 a následně vyrovnána během válečného roku 1944. Nesnesitelné podmínky sužovaly mimo jiné cestující v londýnském metru.

Francie, kde meteorologové pro středeční den očekávali lokální maxima dosahující až 39 stupňů Celsia, prožila nejteplejší květnový den v celé své historii rovněž v úterý. Národní teplotní index, který představuje průměr měření ze 30 meteorologických stanic po celé zemi, se vyšplhal na hodnotu 24,8 stupně Celsia. Tímto výsledkem byl pokořen pondělní průměr 24,6 stupně, který byl sám o sobě historickým maximem. Francouzská národní povětrnostní služba Météo-France vysvětlila, že za tímto extrémním vývojem stojí takzvaná tepelná kopule, kdy je horký vzduch blokován tlakovou frontou, což přineslo teploty o 10 až 13 stupňů vyšší, než je pro konec jara obvyklé.

Kvůli vlně veder vyhlásily francouzské úřady ve středu pro 13 z celkových 96 administrativních departementů oranžový stupeň výstrahy, což je druhý nejvyšší stupeň varování před vysokými teplotami. Tento stav vyžaduje od obyvatel maximální ostražitost a dodržování preventivních opatření. Dalších 29 departementů bylo zařazeno do mírnějšího žlutého stupně nebezpečí. Vědci dlouhodobě varují, že s postupným oteplováním Země se extrémní horka, která se dříve omezovala výhradně na období vrcholného léta, stávají intenzivnějšími a objevují se mnohem dříve nebo naopak později v roce, čímž ohrožují větší množství lidí.

Peter Thorne, ředitel klimatického výzkumu na irské Maynooth University, potvrdil, že emise skleníkových plynů zachycujících teplo v atmosféře prokazatelně zvyšují pravděpodobnost a závažnost takových anomálií. V samotném Irsku přitom v pondělí zaznamenali nové květnové maximum na úrovni 28,8 stupně Celsia. Thorne nicméně označil rekordy, které v těchto dnech padají zejména ve Velké Británii a Francii, za naprosto neuvěřitelné a šokující. Podle expertů se ukazuje, že klimatický systém reaguje na znečištění citlivěji, než naznačovaly některé starší modely.

Extrémní teploty v západní Evropě si již vyžádaly první oběti na životech. Francouzské úřady v úterý informovaly o nejméně sedmi úmrtích, která přímo či nepřímo souvisela s vlnou veder. Mezi oběťmi jsou dva sportovci, kteří zkolabovali během organizovaných soutěží, a pět lidí se utopilo, když se snažili najít úlevu před horkem na otevřených vodních plochách. Podobně tragickou bilanci hlásí také britské úřady. V Anglii se od neděle utopili čtyři teenageři, kteří podcenili rizika spojená s koupáním v nehlídaných nádržích a řekách během tropických dnů.

S extrémními podmínkami bojuje také Pyrenejský poloostrov. Ve Španělsku, kde by rtuť teploměru mohla v tomto týdnu dosáhnout až hranice 40 stupňů Celsia, byla vydána oranžová výstraha pro Baskicko. V tomto severním regionu se očekávaly středeční teploty kolem 37 stupňů Celsia. Pro jižní oblasti země předpověď počítala s hodnotami mezi 36 a 38 stupni Celsia, přičemž nejvyšší hodnoty byly hlášeny z jihozápadního města Badajoz. Podle státní meteorologické agentury Aemet zasáhlo zemi horko, které je typické spíše pro červenec a nejteplejší období roku, známé jako psí dny.

Mluvčí španělské meteorologické služby Rubén del Campo v komentáři k aktuální situaci uvedl, že tato konkrétní vlna veder i atmosférický vzorec, který ji způsobuje, jsou pevnou součástí širších klimatických změn. Současné dění přesně odpovídá trendům, které vědci v regionu pozorují v posledních letech. Podle španělských meteorologů se periody extrémních teplot stávají novým normálem, na který se jihoevropské země musí adaptovat. Změna klimatu se tak projevuje nejen vyššími průměrnými teplotami, ale zejména destabilizací ročních období a dřívějším nástupem letních extrémů.

Pokud se v budoucnu nepodaří radikálně snížit globální emise, budou podobné jarní vlny veder podle klimatologů stále agresivnější. Současná situace v Evropě ukazuje, že infrastruktura mnoha měst není na takto brzké a intenzivní teplotní šoky připravena. Problémy se objevují v dopravě, energetice i ve zdravotnictví, přičemž nejzranitelnější skupinou zůstávají starší lidé a chronicky nemocní. Mezinárodní společenství je proto ze strany OSN opakovaně vyzýváno k přehodnocení stávajících ekologických závazků a k rychlejšímu odklonu od spalování fosilních zdrojů.

Extrémní počasí se projevilo naplno. Evropu už nyní spalují téměř čtyřicetistupňová vedra

Trump se snaží zajistit, aby po konci v úřadu nemohl být vyšetřován

Dohoda, kterou americký prezident Donald Trump uzavřel se svou vlastní administrativou o zřízení takzvaného fondu proti zneužívání úřadů (anti-weaponization fund), představuje nejnovější příklad snahy jeho druhé vlády omezit kontrolní mechanismy prezidentské moci. Tento krok má Trumpovi a jeho spojencům zajistit ochranu před budoucím vyšetřováním ze strany kongresových Demokratů či budoucích vlád. Podle právních expertů a bývalých vládních právníků oslovených CNN Trump systematicky odbourává transparentní pravidla zavedená po aféře Watergate, napadá rozpočtové pravomoci Kongresu a odměňuje své loajální příznivce, kteří čelí obviněním z trestných činů spáchaných v jeho zájmu.

Kongo devastují bomby i ebola. Situace je kritická, do země poletí ředitel WHO

Východ Demokratické republiky Kongo čelí katastrofálnímu střetu smrtícího onemocnění a probíhajícího válečného konfliktu. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že šíření viru ebola v provincii Ituri v současné době předstihuje reakci zdravotníků, k čemuž zásadně přispívají pokračující boje v regionu. Podle jeho vyjádření na sociální síti X nemohou zdravotnické týmy efektivně budovat důvěru v místních komunitách ani izolovat nemocné v situaci, kdy na oblast dopadají bomby. Šéf WHO má do země dorazit ve středu, aby osobně vedl proces zintenzivnění snah o potlačení nákazy.

Posádka mise Artemis II poslala na Zemi nové úchvatné fotky

NASA zveřejnila podrobnosti o chystané základně na Měsíci

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil podrobnosti o robotických modulech, skákajících dronech a vozidlech, které plánuje vyslat na Měsíc v rámci budování trvalé lunární základny. Mezi společnosti vybrané pro konstrukci těchto strojů patří i Blue Origin, vesmírná firma zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, dále společnosti Intuitive Machines a Astrobotic. Spojené státy usilují o to, aby američtí astronauti znovu stanuli na povrchu Měsíce ještě před koncem funkčního období prezidenta Donalda Trumpa v roce 2029.

Ministerstvo zdravotnictví posílilo pravomoci praktiků. V těchto případech nahradí specialisty

Léky, které bylo dosud možné získat výhradně v ordinacích specialistů, budou moci od 1. července předepisovat také praktičtí lékaři. Stovky tisíc pacientů s nemocným srdcem, ledvinami, cukrovkou či dalšími chronickými chorobami tak ušetří čas strávený objížděním odborných ambulancí. Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která tuto úpravu navrhuje, se v současné době nachází ve fázi připomínkového řízení se zkrácenou sedmidenní lhůtou.

EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce

Evropská unie v současné době intenzivně zvažuje obnovení diplomatických kontaktů s Moskvou ohledně konfliktu na Ukrajině. Tento krok přichází ve chvíli, kdy americké vyjednávací úsilí zcela uvízlo na mrtvém bodě a Rusko zároveň stupňuje své ničivé letecké údery. Celá záležitost se stane hlavním tématem neformálního setkání evropských ministrů zahraničí na Kypru. Samotná Ukrajina na Evropskou unii naléhá, aby pomohla vyjednat ukončení války, přičemž ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha potvrdil, že Kyjev má velký zájem vnést do celého vyjednávacího procesu novou dynamiku.

Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala

Oficiální finanční fond zřízený Světovou bankou pro Radu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa neobdržel doposud žádné prostředky. Tento stav trvá navzdory tomu, že Spojené státy americké spolu s dalšími světovými lídry přislíbily na podporu této iniciativy celkovou částku ve výši 17 miliard dolarů. Informaci přinesl deník Financial Times s odvoláním na čtyři nezávislé zdroje, které jsou s celou záležitostí podrobně obeznámeny. Jeden z těchto zdrojů doslova potvrdil, že na zmíněný účet nebyl vložen ani jeden jediný dolar.

Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel

Česká muniční iniciativa, která v poslední době pomáhá válkou zmítané Ukrajině, má nový problém. Zmínil ho prezident Petr Pavel. Aniž by je jmenoval, přiznal, že peníze na munici pro Kyjev už neposkytuje několik zemí, které tak dříve činily. 

Český tým začal s Kanadou dobře, favorité ale nakonec potvrdili svou roli

Poté, co o úterním poledni dali Čechům šanci na lepší umístění Dánové tím, že svůj duel s Norskem poslali do prodloužení, žila naděje, že by skutečně z toho mohlo být konečné druhé místo ve skupině B pro český tým a tím pádem snadnější soupeř. A hlavně také možnost hrát čtvrtfinále ve Fribourgu a necestovat tak do Curychu. Ani jedno se nakonec bohužel nevyplnilo. A to i přesto, že Češi do duelu s obrovským favoritem vstoupili dobře. Po dvou třetinách dokonce vedli 2:1, ale v závěrečné třetí třetině se Kanaďanům povedlo otočit skóre. I když z toho nakonec byla prohra, dá se říct, že Češi odčinili předešlou ostudnou prohru s Norskem.

Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy

Církev prozradila, jaký bude další osud lebky svaté Zdislavy, která se v květnu na krátkou dobu ocitla v rukou zloděje. Vzácná relikvie má být vystavena pouze při sobotní pouti. Následně se vrátí do hrobu. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. 

Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU

Jedna z českých vysokých škol bude mít nové nejvyšší vedení. Prezident Petr Pavel v úterý vyhověl návrhu akademického senátu a odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Barbaru Marii Willi. Ve funkci byla teprve od ledna.

Střední školou v Táboře otřáslo úmrtí maturanta. Případem se zabývá policie

Smutek v pondělí ochromil Střední školu obchodu, služeb a řemesel v jihočeském Táboře. Dvacetiletý maturant náhle zkolaboval a navzdory velké snaze přivolaných záchranářů zemřel. Případem se zabývá policie. 

