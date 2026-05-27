Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala

Libor Novák

27. května 2026 10:47

Rada míru
Rada míru Foto: Světové ekonomické forum

Oficiální finanční fond zřízený Světovou bankou pro Radu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa neobdržel doposud žádné prostředky. Tento stav trvá navzdory tomu, že Spojené státy americké spolu s dalšími světovými lídry přislíbily na podporu této iniciativy celkovou částku ve výši 17 miliard dolarů. Informaci přinesl deník Financial Times s odvoláním na čtyři nezávislé zdroje, které jsou s celou záležitostí podrobně obeznámeny. Jeden z těchto zdrojů doslova potvrdil, že na zmíněný účet nebyl vložen ani jeden jediný dolar.

Rada míru nicméně určité finanční dary získala, avšak tyto peníze byly podle vyjádření jejího mluvčího uloženy jinou cestou. Finanční prostředky totiž doposud směřovaly přímo na bankovní účet, který má tato organizace vedený u finančního ústavu JPMorgan. Oficiální představitel Rady míru pro deník Financial Times vysvětlil, že pro příjem financí bylo záměrně vytvořeno několik různých variant a přispěvatelé se v této fázi jednoduše rozhodli využít jiné dostupné možnosti než právě mechanismus Světové banky.

Rozdíl mezi oběma způsoby ukládání peněz spočívá mimo jiné v transparentnosti vůči zapojeným aktérům. Zatímco Světová banka podléhá přísným pravidlům, účet vedený u společnosti JPMorgan nemá podle zjištění britského ekonomického deníku žádnou povinnost podávat zprávy o své aktuální finanční situaci přispěvatelům ani jednotlivým členům samotné rady. Představitelé Rady míru v této souvislosti uvedli, že organizace se zavázala předložit podrobné finanční výkazy své vlastní výkonné radě, učiní tak ovšem až v době, kterou sama uzná za vhodnou.

Získané dary, které prošly mimo oficiální fond, již byly částečně využity na provozní výdaje spojené s personálním zajištěním správy. Například Maroko přispělo částkou přibližně 20 milionů dolarů, ze které se financuje chod kanceláře Nickolaje Mladenova, jenž v radě působí jako hlavní zmocněnec pro poválečnou Gazu. Tyto peníze jsou rovněž využívány na platy členů palestinské technokratické komise, kterou Rada míru ustavila s cílem zajistit budoucí správu tohoto palestinského území.

Další významný finanční příspěvek poskytly Spojené arabské emiráty, které na specifický účel vyčlenily částku 100 milionů dolarů. Tyto peníze měly být původně použity na výcvik nových policejních složek určených přímo pro Pásmo Gazy. Podle informací dvou zdrojů obeznámených se situací jsou však tyto finance v současné době zcela zmrazeny a celý plánovaný výcvikový program doposud vůbec nezačal.

Do financování projektů se mělo zapojit také americké ministerstvo zahraničí, které se zavázalo realokovat přibližně 1,2 miliardy dolarů ze svých stávajících programů zahraniční pomoci na agendu spojenou s Radou míru. Tyto vládní peníze však zatím nebyly utraceny. Vysoce postavený kongresový poradce pro deník Financial Times upřesnil, že žádný z těchto finančních prostředků nespravuje samotná Rada míru a ministerstvo zahraničí navíc dalo jasně najevo, že ani nemá v úmyslu radě kontrolu nad těmito penězi předat.

Americká diplomacie má sice v plánu poskytnout přibližně 50 milionů dolarů přímo Radě míru na její bezprostřední fungování, ale ani tato částka nebyla doposud vyplacena. Představitelé ministerstva ujistili americký Kongres, že organizace nebude moci tyto finance čerpat do té doby, než budou plně zprovozněny všechny nezbytné kontrolní a administrativní systémy vyžadované pro nakládání s vládními penězi USA. Ministerstvo zahraničí k tomu dodalo, že plně podporuje prezidentovu vizi a neustále vyhodnocuje, jak stávající programy a meziagenturní koordinace mohou tyto cíle nejlépe naplnit.

Mluvčí Rady míru potvrdil, že organizace sice již zahájila výběrová řízení na zajištění bezpečnosti a rekonstrukčních prací, ale dosud neudělila žádné konkrétní zakázky. Hlavním důvodem tohoto zpoždění je skutečnost, že rada zatím nemůže přímo v Pásmu Gazy působit, protože hnutí Hamas stále nebylo odzbrojeno. Původní plán předložený Donaldem Trumpem přitom obsahoval několik na sebe navazujících fází, které počítaly s odzbrojením Hamasu, následným stažením izraelských sil a teprve poté s celkovou obnovou oblasti.

V naplňování těchto vytyčených cílů však podle deníku Financial Times nebylo dosaženo žádného reálného pokroku. Dvě osoby zapojené do plánování poválečného uspořádání v Gaze potvrdily, že na samotnou rekonstrukci zničeného území nebyl dosud nasazen ani jeden americký dolar. Kvůli tomu se celá iniciativa ocitá v situaci, kdy se nedaří zahájit jakékoliv praktické kroky přímo v terénu.

Přední palestinsko-americký akademik Bishara Bahbah, který pomáhal Trumpově administrativě při vyjednávání s Hamasem, uvedl, že technokratická komise nemohla začít pracovat uvnitř Gazy právě kvůli absolutnímu nedostatku financí potřebných pro reálné fungování. Podle Bahbaha si jsou členové komise vědomi toho, že po jejich případném příchodu do Gazy by je místní obyvatelé okamžitě zaplavili žádostmi o humanitární a materiální pomoc, přičemž komise v současnosti nemá vůbec žádné nástroje ani prostředky, jak jim vyhovět. Mluvčí rady k tomu dodal, že v tuto chvíli neexistuje funkční systém pro logistiku a distribuci služeb i zboží, se kterými Trumpův mírový plán počítá, a odmítl, že by organizace peníze pouze hromadila na účtech bez možnosti je efektivně doručit.

včera

Zemřel legendární jazzman Sonny Rollins. Dvakrát zahrál i v Česku

Související

Juraj Blanár

Slovensko zvou Američané do Trumpovy Rady míru

Slovensko se také dočkalo od Američanů pozvánky do nově zřízené Rady míru, kterou vytvořil americký prezident Donald Trump. Ficova vláda zatím nemá jasno, zda se připojí. Bratislava ale vítá jakoukoliv mírovou iniciativu. 
Rada míru

Jeden velký podvod na OSN? Rada míru popírá principy rovnosti, staví na bohatství a kultu uctívačů Trumpa

Trumpova „Rada míru“ (Board of Peace) se v posledních dnech ukazuje jako klasický příklad diplomatického triku, kdy se OSN stala nákupem zajíce v pytli obětí podvodu. Zatímco v listopadu získal Donald Trump pro tento orgán podporu v Radě bezpečnosti pod záminkou řešení krize v Gaze, výsledná podoba organizace připomíná spíše imperiální dvůr než mírovou misi. Diplomaté, kteří pro rezoluci 2803 hlasovali, se nyní cítí podvedeni, protože místo dohledu nad příměřím podpořili vznik exkluzivního klubu s pravidly podobnými těm v Mar-a-Lago.

Více souvisejících

Rada míru (Board of Peace)

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 59 minutami

Evropská unie

EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce

Evropská unie v současné době intenzivně zvažuje obnovení diplomatických kontaktů s Moskvou ohledně konfliktu na Ukrajině. Tento krok přichází ve chvíli, kdy americké vyjednávací úsilí zcela uvízlo na mrtvém bodě a Rusko zároveň stupňuje své ničivé letecké údery. Celá záležitost se stane hlavním tématem neformálního setkání evropských ministrů zahraničí na Kypru. Samotná Ukrajina na Evropskou unii naléhá, aby pomohla vyjednat ukončení války, přičemž ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha potvrdil, že Kyjev má velký zájem vnést do celého vyjednávacího procesu novou dynamiku.

před 1 hodinou

Rada míru

Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala

Oficiální finanční fond zřízený Světovou bankou pro Radu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa neobdržel doposud žádné prostředky. Tento stav trvá navzdory tomu, že Spojené státy americké spolu s dalšími světovými lídry přislíbily na podporu této iniciativy celkovou částku ve výši 17 miliard dolarů. Informaci přinesl deník Financial Times s odvoláním na čtyři nezávislé zdroje, které jsou s celou záležitostí podrobně obeznámeny. Jeden z těchto zdrojů doslova potvrdil, že na zmíněný účet nebyl vložen ani jeden jediný dolar.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš

Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel

Česká muniční iniciativa, která v poslední době pomáhá válkou zmítané Ukrajině, má nový problém. Zmínil ho prezident Petr Pavel. Aniž by je jmenoval, přiznal, že peníze na munici pro Kyjev už neposkytuje několik zemí, které tak dříve činily. 

před 3 hodinami

Hokej, ilustrační fotografie.

Český tým začal s Kanadou dobře, favorité ale nakonec potvrdili svou roli

Poté, co o úterním poledni dali Čechům šanci na lepší umístění Dánové tím, že svůj duel s Norskem poslali do prodloužení, žila naděje, že by skutečně z toho mohlo být konečné druhé místo ve skupině B pro český tým a tím pádem snadnější soupeř. A hlavně také možnost hrát čtvrtfinále ve Fribourgu a necestovat tak do Curychu. Ani jedno se nakonec bohužel nevyplnilo. A to i přesto, že Češi do duelu s obrovským favoritem vstoupili dobře. Po dvou třetinách dokonce vedli 2:1, ale v závěrečné třetí třetině se Kanaďanům povedlo otočit skóre. I když z toho nakonec byla prohra, dá se říct, že Češi odčinili předešlou ostudnou prohru s Norskem.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

Lebka svaté Zdislavy, ilustrační fotografie.

Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy

Církev prozradila, jaký bude další osud lebky svaté Zdislavy, která se v květnu na krátkou dobu ocitla v rukou zloděje. Vzácná relikvie má být vystavena pouze při sobotní pouti. Následně se vrátí do hrobu. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. 

včera

včera

Petr Pavel

Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU

Jedna z českých vysokých škol bude mít nové nejvyšší vedení. Prezident Petr Pavel v úterý vyhověl návrhu akademického senátu a odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Barbaru Marii Willi. Ve funkci byla teprve od ledna.

včera

včera

Evropský parlament

Jste noví, máte smůlu. EU zvažuje, že budoucím členským státům odepře právo veta

Evropská unie zvažuje, že by budoucím členským státům na několik let odepřela právo veta. Tento krok má učinit rozšiřování unijního bloku politicky přijatelnějším v době, kdy se unie snaží o přijetí nových zemí ještě před koncem tohoto desetiletí. Podle plánů, kterými se zabývá Evropská komise, by kandidátské státy, jako je Moldavsko nebo země západního Balkánu, po svém vstupu do EU automaticky nezískaly právo vetovat zahraničněpolitická rozhodnutí či jiné záležitosti schvalované jednomyslně, například otázky zdanění.

včera

Modžtaba Chámeneí

V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí

Teherán oficiálně zkritizoval Washington za to, že v uplynulých dvou dnech narušil dohodnutý klid zbraní v provincii Hormozgán. Podle vyjádření íránské diplomacie nesou Spojené státy stoprocentní vinu za veškeré dopady těchto neodůvodněných útoků. Íránská vláda vzkázala, že při ochraně své suverenity nehodlá ustupovat a na napadení adekvátně odpoví.

včera

Ilustrační foto

Stadiony MS ve fotbale 2026: velkolepé arény, kde se bude psát historie

Šestnáct stadionů, tři země, jeden šampionát. Fotbalové MS bude od 11. června do 19. července největší fotbalovou show, jakou svět kdy viděl. A arény, ve kterých se odehraje, tomu plně odpovídají. Koho zajímá nejen místo konání nadcházejícího šampionátu, ale chce mít přehled také o kurzech, najde vše na jednom místě u Fortuny.

včera

Feri, Dominik (TOP 09)

Dominik Feri jde na svobodu. Soud ho pustil z vězení

Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance Dominika Feriho o podmíněné propuštění na svobodu. Někdejší politik TOP 09 si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu, který mu justice vyměřila za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Rozhodnutí soudu je pravomocné, jelikož si proti němu odsouzený ani státní zástupce nepodali stížnost, a Feri tak opustí brány teplické věznice ještě dnes.

včera

Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO

Prezident Petr Pavel potvrdil, že má již kompletně vypracovanou kompetenční žalobu pro případ, kdy by se mu kabinet pokusil znemožnit účast na červencovém summitu NATO, který hostí Ankara. Hlava státu nicméně vyjádřila naději, že tento právní krok nakonec nebude nutné uplatnit. Prezident nyní očekává rozhodnutí vládního zasedání plánovaného na 8. června, které by mělo o složení české delegace definitivně rozhodnout, jak dříve avizoval předseda vlády Andrej Babiš.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy