Slovensko zvou Američané do Trumpovy Rady míru

Slovensko se také dočkalo od Američanů pozvánky do nově zřízené Rady míru, kterou vytvořil americký prezident Donald Trump. Ficova vláda zatím nemá jasno, zda se připojí. Bratislava ale vítá jakoukoliv mírovou iniciativu.
Šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) v sobotu informoval, že americká ambasáda již v úterý oslovila Bratislavu s nabídkou k zapojení se do Rady míru. Washington se zatím odpovědi nedočkal.
"Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR vyhodnocuje doručené zakládající dokumenty, protože musí posoudit souvislosti s vnitrostátní legislativou i mezinárodními závazky," vysvětlil Blanár probíhající proces.
"Vítáme jakoukoliv mírovou iniciativu, která dokáže přinést reálné výsledky, jak se to americké administrativě pod vedením Donalda Trumpa podařilo například mezi Arménií a Ázerbájdžánem, mírovým plánem v Pásmu Gazy nebo při aktuálně probíhajících jednáních mezi ukrajinskou a ruskou stranou," dodal slovenský ministr zahraničí.
Slovenský premiér Robert Fico se v lednu setkal s Trumpem v soukromé rezidenci amerického prezidenta Mar-a-Lago na Floridě. Oba politici si notovali například v kritice Evropské unie.
"Nevyhnuli jsme se ani hodnocení EU, její konkurenceschopnosti, energetické a migrační politice, přičemž byla úplná shoda v pohledu na EU jako na instituci v hluboké krizi," napsal Fico na facebooku.
