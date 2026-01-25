Slovensko zvou Američané do Trumpovy Rady míru

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. ledna 2026 10:05

Juraj Blanár
Juraj Blanár Foto: Facebook Juraj Blanár

Slovensko se také dočkalo od Američanů pozvánky do nově zřízené Rady míru, kterou vytvořil americký prezident Donald Trump. Ficova vláda zatím nemá jasno, zda se připojí. Bratislava ale vítá jakoukoliv mírovou iniciativu. 

Šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) v sobotu informoval, že americká ambasáda již v úterý oslovila Bratislavu s nabídkou k zapojení se do Rady míru. Washington se zatím odpovědi nedočkal.

"Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR vyhodnocuje doručené zakládající dokumenty, protože musí posoudit souvislosti s vnitrostátní legislativou i mezinárodními závazky," vysvětlil Blanár probíhající proces. 

"Vítáme jakoukoliv mírovou iniciativu, která dokáže přinést reálné výsledky, jak se to americké administrativě pod vedením Donalda Trumpa podařilo například mezi Arménií a Ázerbájdžánem, mírovým plánem v Pásmu Gazy nebo při aktuálně probíhajících jednáních mezi ukrajinskou a ruskou stranou," dodal slovenský ministr zahraničí.  

Slovenský premiér Robert Fico se v lednu setkal s Trumpem v soukromé rezidenci amerického prezidenta Mar-a-Lago na Floridě. Oba politici si notovali například v kritice Evropské unie. 

"Nevyhnuli jsme se ani hodnocení EU, její konkurenceschopnosti, energetické a migrační politice, přičemž byla úplná shoda v pohledu na EU jako na instituci v hluboké krizi," napsal Fico na facebooku

23. ledna 2026 9:08

Historický zlom nastal. Éra spoléhání se na USA definitivně skončila, shodli se v tichosti evropští lídři

Juraj Blanár Slovensko Rada míru (Board of Peace)

před 19 minutami

Juraj Blanár

Slovensko zvou Američané do Trumpovy Rady míru

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Tim Walz

Další tragická střelba v Minnesotě. Walz aktivoval Národní gardu

V USA se řeší další tragická střelba ve státě Minnesota, kterou mají na svědomí federální bezpečnostní složky. V sobotu zemřel sedmatřicetiletý muž. Podle rodiny se zastával ženy, přičemž se dostal do konfliktu s příslušníky. Ministerstvo tvrdí, že muž byl ozbrojený a bránil se snahám o odzbrojení. O případu informovala stanice NBC. 

před 3 hodinami

včera

včera

Ester Ledecká

Snový snowboardový závod pro Česko. V Simonhöhe vyhrála Ledecká, Maděrová třetí

Český snowboarding zažil v pátek neobyčejný historický den. V rakouském Simonhöhe si totiž obě české reprezentantky v tomto sportu Ester Ledecká a Zuzana Maděrová v závodu paralelního obřího slalomu dojely pro cenné kovy. Zatímco Maděrová navázala na předešlé úspěchy v tomto ročníku Světového poháru bronzovou medailí, Ledecká celý závod ovládla a připsala si tak svůj jubilejní 30. triumf v rámci Světového poháru.

včera

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Motoristé a SPD se nebrání společnému prezidentskému kandidátovi

Motoristé i zástupci SPD jsou připraveni debatovat o společném kandidátovi současné vládní koalice pro prezidentské volby v roce 2028. O této strategii se v sobotu zmínil premiér Andrej Babiš (ANO), který v minulé volbě prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Ten nevylučuje opětovnou kandidaturu. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Prezident Trump

Američané už teď mají v Grónsku volnou ruku. Trump to nechce přijmout, raději rozbije NATO

Ať už jsou výroky Donalda Trumpa o Grónsku míněny jako politický tlak nebo vážná hrozba, narážejí na tvrdou bezpečnostní realitu. Grónsko je klíčovým uzlem americké obrany v Arktidě a USA zde už dnes disponují nástroji, které jim umožňují chránit vlastní území bez napadání spojenců. Agresivní rétorika však nese vysoké systémové riziko, neboť podkopává důvěru uvnitř NATO, vytváří nebezpečný precedent a oslabuje alianční soudržnost. Cena případné eskalace by byla nesmírně vysoká a zaplatily by ji především samotné Spojené státy.

včera

včera

včera

včera

ANO si na sněmu volí vedení. (24.1.2026)

Babiš na sněmu nastínil plán ANO pro prezidentskou volbu. Překvapil omluvou

Nejsilnější politické uskupení v Česku si v sobotu zvolí vedení. Na pražském Chodově se totiž koná sněm hnutí ANO, delegáti by měli v nejvyšší stranické funkci potvrdit premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády v dopoledním projevu naznačil postup pro prezidentské volby v roce 2028. Překvapil také omluvou občanům. 

včera

včera

včera

Počasí aktuálně: Ledovka na Moravě trvá, platí i výstraha kvůli smogu

Meteorologové v sobotu ráno opět upozornili na nebezpečí ledovky v části Česka. Trvá také smogová situace. Vyplývá to z informací na sociálních sítích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

