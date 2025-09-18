Slováci kritizují Rakušana. Ficův ministr nechal v Praze tlumočit vzkaz

Slovensko si stěžuje na jednání českého ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Podle ministra zahraničí Juraje Blanára (Smer-SD) se lídr Starostů zúčastnil slovenského protivládního protestu. Blanár pověřil slovenského velvyslance v Česku, aby vyjádřil výhrady Bratislavy.
Blanár uvedl, že odmítá zasahování do vnitrostátních záležitostí Slovenska, kterého se měl dopustit Rakušan účastí na úterní akci slovenské opozice. "Takové jednání nepřispívá ke konstruktivnímu slovensko-českému dialogu, ale naopak ho vnímám jako zneužití v rámci vrcholící předvolební kampaně v České republice," napsal na facebooku.
Ministr zmínil, že na jakýkoliv pobyt Rakušana jako místopředsedy vlády a ministra na území jiného státu se vztahuje mezinárodní právo. "Navzdory tomu, že tvrdí, že šlo o jeho soukromou návštěvu, jeho vyjádření v rozhovoru, který poskytl v reakci na účast na protivládním protestu, svědčí o politické motivaci," konstatoval člen Ficovy vlády.
Blanár zdůraznil, že Slovensku záleží na dobrých vztazích s Českem. "Naše národy jsou historicky, lidsky i ekonomicky mimořádně propojené a bude to tak bez ohledu na vládu, kterou si občané vyberou v demokratických volbách," podotkl a dodal, že velvyslance v Praze pověřil tím, aby tlumočil slovenský protest.
Rakušan zdůraznil, že nepřijel podpořit konkrétní stranu, ale proevropské směřování Slovenska. "Nejsem tady jako představitel vlády, ale jako člověk, který má Slovensko a Slováky moc rád," řekl ministr vnitra během návštěvy u sousedů.
V Česku proběhnou sněmovní volby v pátek 3. a sobotu 4. října. Rakušanem vedené hnutí Starostové a nezávislí (STAN) chce podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News volit rovných deset procent lidí.
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová dorazili na historickou druhou státní návštěvu do Velké Británie. Na hradě Windsor je přivítali král Karel III. a královna Camilla. Trumpa s první dámou pozdravil také princ a princezna z Walesu, když jejich helikoptéra přistála na královské rezidenci.
