Soud poslal MMA zápasníka Karlose Vémolu do vazby

Zápasník MMA Karlos Vémola jde do vazby. Poslal ho tam Obvodní soud pro Prahu 1, který ve čtvrtek vyhověl návrhu státního zástupce . Důvodem je obava z možného útěku, kterou soudce odůvodnil výší hrozícího trestu.
Policie populárního bojovníka spolu s dalšími dvěma muži viní z organizovaného obchodu s drogami v mezinárodním měřítku. Pokud se vina prokáže, hrozí mu trest odnětí svobody v délce deseti až osmnácti let.
Obhájce Vlastimil Rampula s rozhodnutím soudu podle webu Novinky nesouhlasí a proti uvalení vazby i samotnému obvinění podal stížnost. Podle něj policie nepředložila žádné přímé důkazy a celá kauza stojí pouze na nepodložených informacích z doslechu.
Vémola u soudu jakoukoli spojitost s drogovou kriminalitou důrazně odmítl. Advokát navíc upozornil na špatný zdravotní stav svého klienta, který trpí vážným zánětem v čelisti a hrozí mu kolaps, pokud mu nebude poskytnuta adekvátní lékařská péče.
Detektivové z Národní protidrogové centrály provedli domovní prohlídku ve Vémolově vile v Měchenicích, podle právníka tam však nenalezli žádné omamné látky, zakázané přípravky ani podezřele vysokou hotovost.
Podle informací serveru se vyšetřování točí kolem obchodu s kokainem. Tento případ může mít vazbu i na Vémolovu minulost v Británii, kde byl před lety za drogový delikt krátce vězněn.
Kromě samotného zápasníka skončil v rukou policie také Antonín Beck starší, otec jiného známého bojovníka. Celkem jsou v případu obviněni tři lidé, kteří měli tvořit organizovanou skupinu.
Policie na celém případu pracovala delší dobu a k zadržení podezřelých přistoupila v úterý během dne. Zatímco soudce uznal obavu z útěku jako relevantní, návrh na vazbu z důvodu možného ovlivňování svědků zamítl.
