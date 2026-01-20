Policie odhalila detaily případu, který se má týkat zápasníka Vémoly

Protidrogová policie se den po propuštění Karlose Vémoly z vazby na kauci rozhodla odhalit, o co přesně v ostře sledované kauze jde. Některým obviněným v případu hrozí až 18 let za mřížemi. Zápasníka popisují strážci zákona jako organizátora drogových obchodů. 

Případ podle tiskové zprávy Národní protidrogové centrály začal již v dubnu 2020, kdy z Česka vyrazilo nákladní vozidlo s přívěsem do Nizozemska a dále do britského přístavu Dover. Tam kontrola odhalila 50 kilogramů kokainu ve schránce za kabinou řidiče. 

"Dovoz kokainu měl zajistit a koordinovat jeden z Čechů zadržených a obviněných koncem loňského roku v České republice. Podle zjištění kriminalistů na trestné činnosti spolupracoval s cizincem Chrisem M., kterého znal z prostředí bojových sportů," uvedla policejní mluvčí Lucie Šmoldasová.

Podle zjištění detektivů pak skupina v květnu téhož roku zorganizovala pašování 37 kilogramů z Nizozemska do Velké Británie. V červnu byl britskou policií zadržen a obviněn zmíněný Chris M., který za obchodování s kokainem na objednávku zločineckých skupin a dovoz drogy dostal dvacetiletý trest odnětí svobody. 

Ve zprávě následuje zmínka o muži, kdy okolnosti zadržení dotyčného odpovídají Vémolovi. "Další muž zadržený den před Vánocemi v ČR měl mít v drogových obchodech roli organizátora. Policie mu klade za vinu neoprávněné přechovávání 34 kg kokainu. S těmito drogami měli neoprávněně nakládat další obvinění, kteří podle kriminalistů prodávali kokain nejčastěji po stovkách gramů," sdělila mluvčí.

Organizátor podle policistů připravoval dovoz kokainu do Ruska, kam měly být vyvezeny dva kilogramy drogy. "Podle zjištění detektivů se také podílel na přípravě dovozu dalších nejméně 120 kg kokainu z Jižní Ameriky. Větší část tohoto množství měla být distribuována v zahraničí, menší díl v České republice. Tento obchod už obvinění nedokončili," podotkla Šmoldasová. 

Policie ve zprávě potvrdila, že zadržela celkem pět osob, které obvinila z drogové trestné činnosti v rámci organizované skupiny. Tři lidé zůstávají ve vazbě, dva byli soudem propuštěni proti peněžní záruce. V případě pravomocného odsouzení hrozí některým z nich až 18 let vězení.

