Co teď čeká Írán? Zemi povede vytvořená rada, čeká ji boj o přežití režimu

Probíhá druhý den společných útoků Spojených států a Izraele na Írán, které v první fázi vedly k zabití nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího v jeho teheránské rezidenci. Tato událost představuje určující moment v sedmačtyřicetileté historii islámské republiky. Operace odhalila rozsáhlé zpravodajské informace, kterými Američané a Izraelci o íránském aparátu disponují, a zároveň neschopnost tamní armády ochránit své nejdůležitější postavy.
Pro íránské vedení se nyní jedná o existenční bitvu, na kterou se však připravovalo, zejména po loňské dvanáctidenní válce s Izraelem. Americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu otevřeně povzbuzují Íránce, aby využili podle Trumpových slov „pravděpodobně jedinou šanci pro celé generace“ k převzetí vlády. Jejich cílem je zjevná změna režimu.
Zatím je předčasné odhadovat, zda bombardování povede k novému vzplanutí protivládního hnutí. Protesty byly začátkem letošního roku brutálně potlačeny a vyžádaly si tisíce mrtvých. Demonstrace sice odhalily obrovskou nespokojenost veřejnosti s legitimitou náboženské vlády a hlubokou ekonomickou krizi, klíčové však zůstává, že mocné Islámské revoluční gardy nadále stojí na straně vedení země.
Íránské ozbrojené síly slibují ráznou reakci, ale není jasné, jak daleko mohou zajít. Jejich vojenské kapacity byly výrazně poškozeny již v loňské válce a nyní jsou pod dalším tlakem. Regionální spojenci Íránu, rovněž oslabení, zatím zachovávají klid, pravděpodobně proto, aby se sami nestali terčem útoků. Trump varoval Írán, že v případě tvrdé odplaty může čelit síle, jakou svět ještě neviděl.
V reakci na smrt Alího Chameneího byla v Íránu vytvořena rada vedení, která má zemi dočasně spravovat. Podle ústavy přebírá v takovém případě odpovědnost prozatímní orgán složený z prezidenta, šéfa soudní moci a vysokého duchovního z Rady dohlížitelů. Tato rada bude zemi řídit do doby, než osmaosmdesátičlenné Shromáždění znalců zvolí nového nejvyššího vůdce.
Členy nově ustavené rady jsou prezident Masúd Pezeškiján, šéf soudnictví Gholám-Hosejn Mohsení-Edžeí a sedmašedesátiletý ajatolláh Alíréza Aráfí. Aráfí je vlivný duchovní s bohatými zkušenostmi ve vládních institucích a patřil k blízkým důvěrníkům zesnulého Chameneího. V současnosti zastává funkci místopředsedy Shromáždění znalců a je členem Rady dohlížitelů, která dohlíží na volební kandidáty a legislativu.
Íránské revoluční gardy (IRGC) podnikly v odvetě za útoky na íránská města údery proti čtyřem americkým základnám na Blízkém východě. Podle informací íránské státní tiskové agentury Fars byly terčem raketových útoků základny Al-Udeid v Kataru, Al-Salem v Kuvajtu a Al-Dhafra ve Spojených arabských emirátech. Zasažena byla také základna páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu.
Zdroj: Libor Novák