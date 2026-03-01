Po smrti je nejen ajatolláh. Zahynula Chameneího dcera, zeť, vnouče a 40 íránských představitelů

Sobotní nálety Spojených států a Izraele na íránské území si vyžádaly životy nejvyšších představitelů země. Nejkritičtější zprávou, která zasáhla Teherán, je úmrtí nejvyššího íránského vůdce, ajatolláha Alího Chameneího. Ten byl zabit v sobotu ráno přímo ve své kanceláři, což představuje bezprecedentní zásah do samotného centra moci islámské republiky.
Kromě nejvyššího duchovního vůdce přišel Írán o řadu klíčových vojenských velitelů. Íránská televize informovala, že při leteckých úderech zahynul náčelník generálního štábu ozbrojených sil Abdolrahím Músáví. Tato ztráta ochromila nejvyšší velení armády v době, kdy země čelí masivním útokům na své strategické cíle.
Teherán oficiálně potvrdil také smrt velitele Revolučních gard, generála Mohammada Pakpúra. Útok se tak přímo zaměřil na elitu ozbrojených složek, které jsou pilířem režimu. Podle informací z vládních zdrojů byl mezi oběťmi také ministr obrany, což dále prohlubuje chaos ve vedení státu.
Útok měl tragické následky i pro nejbližší rodinu ajatolláha Chameneího. Státní média a agentura Fars, která je napojena na Revoluční gardy, s odvoláním na informované zdroje z kanceláře nejvyššího vůdce uvedly, že při náletu zahynula Chameneího dcera, jeho zeť a vnouče. Tyto zprávy potvrzují, že cílem útoku byl přímo rodinný a pracovní komplex nejvyššího představitele.
Agentura Fars dále zmínila, že se objevily zprávy o úmrtí jedné z Chameneího snach. Ačkoliv se dříve šířily spekulace o úmrtí dalších rodinných příslušníků, které byly původně popírány, aktuální zprávy odkazující na zdroje zevnitř režimu naznačují, že zásah rodinného kruhu byl velmi rozsáhlý. Rodinná tragédie tak doprovází rozpad politických špiček.
Celkový rozsah ztrát mezi vysokými úředníky je podle zpravodajských informací alarmující. Zdroje z tajných služeb a armády sdělily stanici CBS News, že při úderech bylo zabito přibližně 40 íránských představitelů. V tuto chvíli však zůstává nejasné, zda tito lidé zahynuli na jednom místě, nebo zda útoky zasáhly více lokalit současně.
Ačkoliv zprávy o smrti Alího Chameneího plní světová média a potvrzují je i zdroje blízké gardám, někteří íránští představitelé zatím oficiální potvrzení úmrtí nejvyššího vůdce oddalují. Situace v Teheránu zůstává nepřehledná, zatímco se objevují další detaily o rozsahu destrukce vládních a vojenských objektů zasažených sobotními nálety.
Izraelské vojenské síly se připravují na rozsáhlou operaci, která by mohla trvat několik dní. Podle informací z izraelských zdrojů jsou údery naplánovány tak, aby v případě potřeby pokračovaly i v delším časovém horizontu. Podobnou připravenost potvrzuje i americká armáda, přičemž prezident Donald Trump označil probíhající útoky za masivní.
Zdroj: Libor Novák