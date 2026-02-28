Cílem útoků USA a Izraele se stala Chameneího kancelář i prezidentský palác

V Teheránu a řadě dalších íránských měst byly zaznamenány četné exploze, které otřásly celou zemí. Podle dostupných informací se terčem úderů stala i kancelář nejvyššího íránského duchovního vůdce a prezidentský palác v hlavním městě. Svědci z Teheránu hlásí stoupající dým právě z oblasti, kde se nachází sídlo hlavy státu.
Kromě vládních budov zasáhly útoky vojenské objekty v Kermánšáhu, Qomu, Isfahánu, Tabrízu a Karadži. Zasažena byla také námořní zařízení v jihoíránském Konaraku. Videozáznamy z kurdské oblasti, konkrétně z městečka Kamjarán, zachycují bombardování základny íránských revolučních gard (IRGC).
Izraelské obranné síly před zahájením operace varovaly íránské civilisty, aby se okamžitě evakuovali z blízkosti vojenských stanovišť a instalací. Z Teheránu přicházejí záběry ze čtvrti Narmak, kde došlo k zásahu rezidence bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda. V tuto chvíli není jasné, zda byl bývalý politik při útoku zraněn.
Íránské ministerstvo vnitra oznámilo, že bezpečnostní složky jsou v pohotovosti k udržení klidu a nemocnice po celé zemi jsou připraveny na příjem raněných. Revoluční gardy v reakci na masivní americko-izraelský útok odpálily rakety na americké vojenské základny v Perském zálivu. Výbuchy byly hlášeny z Bahrajnu, Kuvajtu, SAE a Kataru.
Představitelé Spojených arabských emirátů potvrdili, že šrapnel z íránské rakety zabil jednoho člověka. Írán zároveň vyslal několik vln raket přímo na Izrael, přičemž nad Jeruzalémem byly slyšet exploze. Izraelská armáda potvrdila, že její systémy protivzdušné obrany pracují na zneškodnění této raketové palby.
Izraelští představitelé médiím sdělili, že útoky byly cíleny na špičky íránského režimu a armády, včetně ajatolláha Alího Chameneího a prezidenta Masúda Pezeškijána. Podle všeho se Chameneí v Teheránu nenachází a byl převezen na bezpečné místo. Íránská média uvádějí, že prezident Pezeškiján je v pořádku.
Americký prezident Donald Trump přislíbil, že tato „masivní a probíhající“ kampaň zlomí íránskou armádu a zlikviduje jaderný program země. Podle něj je cílem operace dosáhnout změny vlády v Teheránu. Trump popsal íránské vedení jako skupinu nebezpečných lidí, kteří představují bezprostřední hrozbu pro Američany.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil vojenskou operaci za nezbytný krok k odstranění existenční hrozby pro svůj stát. Akce přišla poté, co páteční rozhovory o íránském jaderném programu skončily bezvýsledně. Donald Trump již dříve vyjádřil nespokojenost s tím, jak se diplomatická jednání vyvíjejí.
Související
První reakce na útoky v Íránu: Blízký východ se ocitá na pokraji katastrofy, varuje svět
Blízký východ v plamenech. Íránské rakety dopadají na Katar, Kuvajt, SAE i Bahrajn, Izrael zahájil nové nálety
Írán , Alí Chameneí (íránský ajatolláh)
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Cílem útoků USA a Izraele se stala Chameneího kancelář i prezidentský palác
před 1 hodinou
První reakce na útoky v Íránu: Blízký východ se ocitá na pokraji katastrofy, varuje svět
před 2 hodinami
Blízký východ v plamenech. Íránské rakety dopadají na Katar, Kuvajt, SAE i Bahrajn, Izrael zahájil nové nálety
před 2 hodinami
Pákistán vyhlásil Afghánistánu válku. Spustil rozsáhlou operaci Spravedlivý hněv
před 3 hodinami
Armáda se připravuje na rozsáhlou operaci v Íránu. Teherán odmítli šance na ukončení jaderných ambicí, prohlásil Trump
před 5 hodinami
Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán
před 6 hodinami
Počasí bude o víkendu kopírovat trend z posledních dní
včera
Expremiér Nečas se rozvedl s druhou manželkou
včera
Je nemocný a má nízké IQ. Trump se velmi ostře pustil do De Nira
včera
V kauze RP Invest utopili peníze i známí lidé. K poškozeným patří i Klempíř
včera
Okamura do Otázek Václava Moravce přijde, potvrdila mluvčí SPD
včera
Platili mu, co neměli. Úředník popsal náklady bývalého prince Andrewa
včera
Předčasné jaro. V Česku letos poprvé naměřili 20 stupňů
včera
Ministerstvo varovalo Čechy v Izraeli. Bezpečnostní situace se může zhoršit
včera
Záhadné úmrtí dvou lidí v Písku. Těla se našla v lodním kontejneru
včera
Fico se pře s Ukrajinci ohledně ropovodu Družba. Navrhuje inspekční cestu
včera
Zelenskyj vidí okno příležitosti pro dosažení míru. Čas je do voleb v USA
včera
Střelba v Krnově. Policisté našli mrtvého a dvě zbraně
včera
Chcete se dostat z Izraele? Musíte dnes, vyzval americký velvysanec podřízené
včera
Česko eviduje zemětřesení na Příbramsku. Ke škodám nedošlo
V Česku bylo v uplynulých hodinách zaznamenáno zemětřesení. K opakovaným otřesům došlo u Klučenic na Příbramsku. Nejsilnější otřes měl magnitudu 2,5 stupně. Škody nicméně z místa hlášeny nejsou.
Zdroj: Jan Hrabě