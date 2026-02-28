Cílem útoků USA a Izraele se stala Chameneího kancelář i prezidentský palác

Libor Novák

28. února 2026 12:20

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí
Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí Foto: Wikipedia Common / CC BY-SA 3.0

V Teheránu a řadě dalších íránských měst byly zaznamenány četné exploze, které otřásly celou zemí. Podle dostupných informací se terčem úderů stala i kancelář nejvyššího íránského duchovního vůdce a prezidentský palác v hlavním městě. Svědci z Teheránu hlásí stoupající dým právě z oblasti, kde se nachází sídlo hlavy státu.

Kromě vládních budov zasáhly útoky vojenské objekty v Kermánšáhu, Qomu, Isfahánu, Tabrízu a Karadži. Zasažena byla také námořní zařízení v jihoíránském Konaraku. Videozáznamy z kurdské oblasti, konkrétně z městečka Kamjarán, zachycují bombardování základny íránských revolučních gard (IRGC).

Izraelské obranné síly před zahájením operace varovaly íránské civilisty, aby se okamžitě evakuovali z blízkosti vojenských stanovišť a instalací. Z Teheránu přicházejí záběry ze čtvrti Narmak, kde došlo k zásahu rezidence bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda. V tuto chvíli není jasné, zda byl bývalý politik při útoku zraněn.

Íránské ministerstvo vnitra oznámilo, že bezpečnostní složky jsou v pohotovosti k udržení klidu a nemocnice po celé zemi jsou připraveny na příjem raněných. Revoluční gardy v reakci na masivní americko-izraelský útok odpálily rakety na americké vojenské základny v Perském zálivu. Výbuchy byly hlášeny z Bahrajnu, Kuvajtu, SAE a Kataru.

Představitelé Spojených arabských emirátů potvrdili, že šrapnel z íránské rakety zabil jednoho člověka. Írán zároveň vyslal několik vln raket přímo na Izrael, přičemž nad Jeruzalémem byly slyšet exploze. Izraelská armáda potvrdila, že její systémy protivzdušné obrany pracují na zneškodnění této raketové palby.

Izraelští představitelé médiím sdělili, že útoky byly cíleny na špičky íránského režimu a armády, včetně ajatolláha Alího Chameneího a prezidenta Masúda Pezeškijána. Podle všeho se Chameneí v Teheránu nenachází a byl převezen na bezpečné místo. Íránská média uvádějí, že prezident Pezeškiján je v pořádku.

Americký prezident Donald Trump přislíbil, že tato „masivní a probíhající“ kampaň zlomí íránskou armádu a zlikviduje jaderný program země. Podle něj je cílem operace dosáhnout změny vlády v Teheránu. Trump popsal íránské vedení jako skupinu nebezpečných lidí, kteří představují bezprostřední hrozbu pro Američany.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil vojenskou operaci za nezbytný krok k odstranění existenční hrozby pro svůj stát. Akce přišla poté, co páteční rozhovory o íránském jaderném programu skončily bezvýsledně. Donald Trump již dříve vyjádřil nespokojenost s tím, jak se diplomatická jednání vyvíjejí.

Írán Alí Chameneí (íránský ajatolláh)

