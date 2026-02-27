Fico se pře s Ukrajinci ohledně ropovodu Družba. Navrhuje inspekční cestu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. února 2026 14:54

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook SMER - SSD

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) chce podniknout inspekční cestu na Ukrajinu, aby zjistil, v jakém stavu je ropovod Družba. Ropa jím totiž momentálně na Slovensko a do Maďarska neproudí. Fico si dnes bude volat s ukrajinským prezidentem.

Fico prozradil, že si v pátek telefonoval s maďarským protějškem Viktorem Orbánem ohledně přepravy ropy přes ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. "Máme informace, že ropovod po technické stránce funguje. Ukrajinská strana však tvrdí opak a neustále posouvá termíny dodávek," napsal slovenský premiér.

Fico a Orbán tak navrhují společnou inspekční cestu, která by na místě prověřila, co je pravda. Zúčastnit by se jí měl i zástupce Evropské komise. "Chci jasně říct: ropa, kterou nakupuje Slovnaft, je už na běloruskou-ukrajinské hranici naše a podle smluv máme výjimku ze sankcí v rámci EU. Nejde o 'ruskou ropu', jde o naše právo na dodávku, kterou jsme si zajistili a zaplatili," uvedl předseda Smeru na facebooku.

"Národní zájmy Slovenska a Maďarska nemohou být odsunuty bokem. Pokud má být solidarita v EU oboustranná, platí pro všechny. Slovensko má právo na svou energetickou bezpečnost, na respektování smluv a na férový přístup," dodal. 

Fico dnes bude stejné téma řešit i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Po rozhovoru hodlá spoluobčany informovat o výsledku a ukrajinském postoji k věci. 

Orbán se již ve čtvrtek rozhodl napsat Zelenskému otevřený dopis. "Pane prezidente, čtyři roky nejste schopen přijmout pozici suverénní maďarské vlády a maďarského lidu ohledně rusko-ukrajinské války. Čtyři roky se snažíte Maďarsku vnutit válku mezi svou zemí a Ruskem. Během této doby jste obdržel pomoc od Bruselu a zajistil si podporu maďarské opozice," spustil.

Podle maďarského premiéra se Zelenskyj ve spolupráci s Bruselem a maďarskou opozicí snaží nastolit proukrajinskou vládu v Maďarsku. "V uplynulých dnech jste zablokoval ropovod Družba, který je důležitý pro maďarské dodávky energií," poznamenal.

"Vaše kroky jdou proti zájmům Maďarska a ohrožují bezpečné a dostupné dodávky energií maďarským rodinám. Vyzývám vás proto, abyste změnil svou protimaďarskou politiku," vyzval šéf maďarského vládního kabinetu.

"Nejsme zodpovědni za situaci, ve které se Ukrajina nachází. Sympatizujeme s ukrajinskými lidmi, ale nepřejeme si účastnit se této války. Nechceme ani financovat válečné úsilí a platit víc za energie," pokračoval politik. 

Orbán na závěr vzkázal Zelenskému, aby Budapešti projevil větší respekt. "Vyzývám vás, abyste okamžitě otevřel ropovod Družba a odpustil si jakékoliv další útoky na energetickou bezpečnost Maďarska," dodal maďarský premiér. 

včera

Babiš si zahrává. Česko se v očích NATO dostává na velmi tenký led

Robert Fico

Fico se přidal na stranu Ruska, tvrdí SaS. Podala na něj trestní oznámení za vlastizradu

Slovenská opoziční strana SaS v úterý podala na Generální prokuratuře SR trestní oznámení na premiéra Roberta Fica. Důvodem jsou jeho nedávná vyjádření a kroky, které směřují k zastavení takzvaných havarijních dodávek elektrické energie na Ukrajinu. Podle představitelů opozice mohl předseda vlády svým jednáním naplnit skutkovou podstatu hned několika závažných trestných činů.

