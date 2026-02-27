Fico se pře s Ukrajinci ohledně ropovodu Družba. Navrhuje inspekční cestu

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) chce podniknout inspekční cestu na Ukrajinu, aby zjistil, v jakém stavu je ropovod Družba. Ropa jím totiž momentálně na Slovensko a do Maďarska neproudí. Fico si dnes bude volat s ukrajinským prezidentem.
Fico prozradil, že si v pátek telefonoval s maďarským protějškem Viktorem Orbánem ohledně přepravy ropy přes ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. "Máme informace, že ropovod po technické stránce funguje. Ukrajinská strana však tvrdí opak a neustále posouvá termíny dodávek," napsal slovenský premiér.
Fico a Orbán tak navrhují společnou inspekční cestu, která by na místě prověřila, co je pravda. Zúčastnit by se jí měl i zástupce Evropské komise. "Chci jasně říct: ropa, kterou nakupuje Slovnaft, je už na běloruskou-ukrajinské hranici naše a podle smluv máme výjimku ze sankcí v rámci EU. Nejde o 'ruskou ropu', jde o naše právo na dodávku, kterou jsme si zajistili a zaplatili," uvedl předseda Smeru na facebooku.
"Národní zájmy Slovenska a Maďarska nemohou být odsunuty bokem. Pokud má být solidarita v EU oboustranná, platí pro všechny. Slovensko má právo na svou energetickou bezpečnost, na respektování smluv a na férový přístup," dodal.
Fico dnes bude stejné téma řešit i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Po rozhovoru hodlá spoluobčany informovat o výsledku a ukrajinském postoji k věci.
Orbán se již ve čtvrtek rozhodl napsat Zelenskému otevřený dopis. "Pane prezidente, čtyři roky nejste schopen přijmout pozici suverénní maďarské vlády a maďarského lidu ohledně rusko-ukrajinské války. Čtyři roky se snažíte Maďarsku vnutit válku mezi svou zemí a Ruskem. Během této doby jste obdržel pomoc od Bruselu a zajistil si podporu maďarské opozice," spustil.
Podle maďarského premiéra se Zelenskyj ve spolupráci s Bruselem a maďarskou opozicí snaží nastolit proukrajinskou vládu v Maďarsku. "V uplynulých dnech jste zablokoval ropovod Družba, který je důležitý pro maďarské dodávky energií," poznamenal.
"Vaše kroky jdou proti zájmům Maďarska a ohrožují bezpečné a dostupné dodávky energií maďarským rodinám. Vyzývám vás proto, abyste změnil svou protimaďarskou politiku," vyzval šéf maďarského vládního kabinetu.
"Nejsme zodpovědni za situaci, ve které se Ukrajina nachází. Sympatizujeme s ukrajinskými lidmi, ale nepřejeme si účastnit se této války. Nechceme ani financovat válečné úsilí a platit víc za energie," pokračoval politik.
Orbán na závěr vzkázal Zelenskému, aby Budapešti projevil větší respekt. "Vyzývám vás, abyste okamžitě otevřel ropovod Družba a odpustil si jakékoliv další útoky na energetickou bezpečnost Maďarska," dodal maďarský premiér.
Související
Fico opět kritizuje Kyjev. Dodávky ropy na Slovensko se obnoví až v březnu
Fico se přidal na stranu Ruska, tvrdí SaS. Podala na něj trestní oznámení za vlastizradu
Robert Fico , ropovod Družba , Ukrajina , Slovensko , Viktor Orbán , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Fico se pře s Ukrajinci ohledně ropovodu Družba. Navrhuje inspekční cestu
před 1 hodinou
Zelenskyj vidí okno příležitosti pro dosažení míru. Čas je do voleb v USA
před 1 hodinou
Střelba v Krnově. Policisté našli mrtvého a dvě zbraně
před 2 hodinami
Chcete se dostat z Izraele? Musíte dnes, vyzval americký velvysanec podřízené
před 3 hodinami
Česko eviduje zemětřesení na Příbramsku. Ke škodám nedošlo
před 4 hodinami
Nejasný pokrok v jednáních mezi USA a Íránem. Rozhovory mají pokračovat
před 5 hodinami
Do Česka míří saharský prach. Na zem se nedostane, může ale ovlivnit teploty
před 6 hodinami
Clintonová prý Epsteina nikdy nepotkala. Vyzvala k výslechu Trumpa
před 6 hodinami
Okamura se po devíti letech může objevit v Otázkách Václava Moravce
před 8 hodinami
Počasí bude i o víkendu nadále jarní
včera
Hillary Clintonová před sněmovním výborem vypovídá o aktivitách Epsteina
včera
Babiš si zahrává. Česko se v očích NATO dostává na velmi tenký led
včera
Instagram chystá novinku. Ocenit by ji měli hlavně rodiče
včera
Kasa je prázdná, řekl Babiš k investicím do obrany. Fiala ho kritizuje
včera
Clintonová bude svědčit před komisí, která vyšetřuje Epsteinovy zločiny
včera
Policie uzavřela případ RP Invest. Škoda jde do stovek milionů korun
včera
Harry a Meghan na cestách. WHO nasadila manžele v Jordánsku
včera
Polské Pendolino se poprvé objeví na české železnici
včera
Policie chystá další Speed Marathon. Lidé mohou pomoci s výběrem míst
včera
Orbán chce, aby Zelenskyj pustil ropu a přestal s protimaďarskou politikou
Maďarský premiér Viktor Orbán ve středu prostřednictvím dopisu vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby znovu pustil ropu do Maďarska. Kyjev si také má podle Orbána odpustit jakékoliv další útoky na maďarskou energetickou bezpečnost.
Zdroj: Lucie Podzimková