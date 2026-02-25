Fico opět kritizuje Kyjev. Dodávky ropy na Slovensko se obnoví až v březnu

Jan Hrabě

25. února 2026 15:33

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook SMER - SSD

Ropné dodávky ropovodem Družba na Slovensko budou obnoveny až v únoru, řekl slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) ve středu. Znovu zároveň zkritizoval Ukrajinu, která podle jeho tvrzení neobnovila dodávky, ačkoliv s ropovodem prý nic není. 

Podle Fica platí, že v únoru už nedorazí na Slovensko žádná ropa. "První datum, které přichází v datum, je až nějakého 3. března. Pravděpodobně se ukrajinský prezident domnívá, že si bude dělat, co chce. On se však hodně mýlí," řekl slovenský premiér podle deníku Pravda. 

Fico prohlásil, že Kyjev má povinnost přepravit ropu patřící Slovnaftu na Slovensko. "Protože všechny informace, které máme, říkají, že ropovod není poškozený a je schopný převážet ropu, považuji jednání ukrajinského prezidenta za nepřátelské vůči Slovensku. Je to jednání, které nás logisticky výrazně poškozuje a způsobuje nám problémy," konstatoval. 

"Očekáváme, že po příjezdu tankerů se situace stabilizuje, ale považuji za velmi neseriózní a nepřátelské, pokud nám každý den ukrajinská strana dává jiná data," dodal premiér. 

Situace mezi Slovenskem a Ukrajinou se vyhrotila v posledních dnech. Fico si již o víkendu stěžoval, že Zelenskyj nechce porozumět slovenskému mírovému přístupu a chová se k Bratislavě zlomyslně. "Nejdřív zastavil toky plynu na Slovensko a způsobil nám škodu 500 milionů eur ročně. Teď zastavil toky ropy, což nám způsobuje další škody a logistické těžkosti," obvinil ukrajinského prezidenta. 

"Pokud Západu nevadí, že (Zelenskyj) dal vyhodit do vzduchu plynovod Nordstream, Slovensko nemůže akceptovat slovensko-ukrajinské vztahy jako jednosměrný lístek výhodný jen pro Ukrajinu. Slovensko je hrdá a suverénní země a já jsem hrdý a suverénní Slovák," pokračoval předseda slovenské vlády. 

Následně přidal ultimátum. "Pokud v pondělí nebudou obnoveny dodávky ropy na Slovensko, požádám SEPS o zastavení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. Jen za leden 2026 bylo těchto nouzových dodávek potřebných ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě dvakrát víc než za celý rok 2025," vzkazoval Kyjevu o víkendu. 

Robert Fico ropa ropovod Družba Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Slovensko Ukrajina

