Fico opět kritizuje Kyjev. Dodávky ropy na Slovensko se obnoví až v březnu

Ropné dodávky ropovodem Družba na Slovensko budou obnoveny až v únoru, řekl slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) ve středu. Znovu zároveň zkritizoval Ukrajinu, která podle jeho tvrzení neobnovila dodávky, ačkoliv s ropovodem prý nic není.
Podle Fica platí, že v únoru už nedorazí na Slovensko žádná ropa. "První datum, které přichází v datum, je až nějakého 3. března. Pravděpodobně se ukrajinský prezident domnívá, že si bude dělat, co chce. On se však hodně mýlí," řekl slovenský premiér podle deníku Pravda.
Fico prohlásil, že Kyjev má povinnost přepravit ropu patřící Slovnaftu na Slovensko. "Protože všechny informace, které máme, říkají, že ropovod není poškozený a je schopný převážet ropu, považuji jednání ukrajinského prezidenta za nepřátelské vůči Slovensku. Je to jednání, které nás logisticky výrazně poškozuje a způsobuje nám problémy," konstatoval.
"Očekáváme, že po příjezdu tankerů se situace stabilizuje, ale považuji za velmi neseriózní a nepřátelské, pokud nám každý den ukrajinská strana dává jiná data," dodal premiér.
Situace mezi Slovenskem a Ukrajinou se vyhrotila v posledních dnech. Fico si již o víkendu stěžoval, že Zelenskyj nechce porozumět slovenskému mírovému přístupu a chová se k Bratislavě zlomyslně. "Nejdřív zastavil toky plynu na Slovensko a způsobil nám škodu 500 milionů eur ročně. Teď zastavil toky ropy, což nám způsobuje další škody a logistické těžkosti," obvinil ukrajinského prezidenta.
"Pokud Západu nevadí, že (Zelenskyj) dal vyhodit do vzduchu plynovod Nordstream, Slovensko nemůže akceptovat slovensko-ukrajinské vztahy jako jednosměrný lístek výhodný jen pro Ukrajinu. Slovensko je hrdá a suverénní země a já jsem hrdý a suverénní Slovák," pokračoval předseda slovenské vlády.
Následně přidal ultimátum. "Pokud v pondělí nebudou obnoveny dodávky ropy na Slovensko, požádám SEPS o zastavení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. Jen za leden 2026 bylo těchto nouzových dodávek potřebných ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě dvakrát víc než za celý rok 2025," vzkazoval Kyjevu o víkendu.
Související
Fico se přidal na stranu Ruska, tvrdí SaS. Podala na něj trestní oznámení za vlastizradu
Fico dal Zelenskému ultimátum. Jde o dodávky elektřiny i ropy
Robert Fico , ropa , ropovod Družba , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Slovensko , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Fico opět kritizuje Kyjev. Dodávky ropy na Slovensko se obnoví až v březnu
před 1 hodinou
Japonsko odhalilo, kdy nasadí rakety na ostrově u Tchaj-wanu
před 1 hodinou
Policie chce vědět, co se na svahu stalo. Hledají se svědci tragédie v Harrachově
před 2 hodinami
Britská policie ukončila činnost v někdejším sídle bývalého prince Andrewa
před 3 hodinami
Jarní počasí začíná úřadovat. Meteorologové nastínili výhled na měsíc dopředu
před 4 hodinami
Tragédie v řadách policie. Potápěč se nevynořil při výcviku na Vysočině
před 4 hodinami
Norský expremiér se pokusil vzít si život. Uškodily mu Epstein Files
před 5 hodinami
Policejní manévry v Havířově. Muž, který střelbou zranil policistu, je po smrti
před 6 hodinami
Měl závratě a bolesti. Ministr Klempíř popsal pondělní nehodu
před 7 hodinami
Trump se chválil a vyjmenovával úspěchy. Írán označil za největšího sponzora teroru
před 8 hodinami
Počasí: Jaro přišlo do Česka. Teploty ještě tento týden vyrostou až na 17 stupňů
včera
Experti: Rusko bude schopno pokračovat v invazi po celý rok 2026. Hrozba pro Evropu narůstá
včera
Nemáte odvahu přiznat, že jste selhali. Žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě, vzkázal Macinka Lavrovovi
včera
Jak nám sportovci zase jednou dali důvod tomu, proč má olympiáda i v dnešním světě smysl
včera
Británie a Francie plánovaly vyzbrojit Ukrajinu jadernou bombou, prohlásil bez důkazů Putin
včera
Zelenskyj pozval Trumpa na návštěvu Ukrajiny
včera
Čtyři roky války na Ukrajině otřásly celým světem. Mezi Ukrajinci sílí vyčerpání a pocit, že zůstali sami
včera
VIDEO: Zelenskyj světu na výročí války poprvé ukázal svůj bunkr
včera
Belgie se po ostré hádce snaží narovnat vztahy s USA
včera
Řehka označil Rusko za největší hrozbu: Politika Kremlu směřuje k rozvratu světového řádu
Přední představitelé české armády a vlády upozorňují na kritické zhoršení bezpečnostního prostředí v Evropě, které označují za nejvážnější od dob studené války. Náčelník generálního štábu Karel Řehka během pravidelného velitelského shromáždění označil za největší hrozbu současné Rusko. Podle jeho slov se bezpečnostní situace v nejbližší době nezlepší a varoval, že agresivní politika Kremlu směřuje k rozvratu stávajícího světového řádu.
Zdroj: Libor Novák