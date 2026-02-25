Ukrajinci zaútočili na ruskou továrnu. Sedm lidí přišlo o život

Lucie Podzimková

25. února 2026 16:21

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem
Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem Foto: president.gov.ua

Ukrajinské drony zaútočily na továrnu na hnojiva v západním Rusku. Při události zemřelo sedm lidí, nejméně dalších deset osob utrpělo zranění. Informovala o tom BBC. K útoku došlo krátce po čtvrtém výročí zahájení války na Ukrajiny, kterou Moskva rozpoutala invazí do sousední země. 

Podle ruských úřadů zaútočilo přibližně třicet dronů na továrnu, která se nachází necelých 300 kilometrů od hranic s Ukrajinou ve Smolenské oblasti. Na místě se vyrábí dusičnan amonný a kyselina dusičná, tedy látky používané k výrobě hnojiv, ale i výbušnin. 

Místní gubernátor Vasilij Anochin uvedl, že "nepřítel zasáhl civilní továrnu". Událost označil za "barbarský teroristický útok" ukrajinské armády. Na místě zasahovaly záchranné složky, hasičům se podařilo zlikvidovat požár, který následkem útoku vznikl.  

Anochin podle BBC neprozradil, zda po útoku hrozí toxické znečištění, ale zmínil, že úřady mají zvažovat evakuaci nejbližších obydlených oblastí kvůli minimalizaci rizika. Děti se dnes v okolí místa útoku učily na dálku, školky byly bez náhrady uzavřeny. Kyjev se k incidentu nijak nevyjádřil. 

K útoku došlo krátce poté, co si svět připomněl výročí začátku války na Ukrajině. Konflikt mezi napadenou zemí a sousedním Ruskem vypukl 24. února 2022, kdy ruská vojska vtrhla na ukrajinské území. 

Ruská armáda, ilustrační foto

Experti: Rusko bude schopno pokračovat v invazi po celý rok 2026. Hrozba pro Evropu narůstá

Rusko bude schopno pokračovat v invazi na Ukrajinu po celý rok 2026, a to i přes narůstající ekonomické potíže a tlaky na trhu práce. Podle analýzy předního vojenského institutu IISS (International Institute for Strategic Studies) existuje jen málo náznaků, že by se schopnost Moskvy vést válku i v jejím pátém roce nějak výrazně snižovala. Zároveň se zvyšuje hrozba, kterou pro Evropu představují ruské rakety a drony.

