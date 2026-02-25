Ukrajinci zaútočili na ruskou továrnu. Sedm lidí přišlo o život

Ukrajinské drony zaútočily na továrnu na hnojiva v západním Rusku. Při události zemřelo sedm lidí, nejméně dalších deset osob utrpělo zranění. Informovala o tom BBC. K útoku došlo krátce po čtvrtém výročí zahájení války na Ukrajiny, kterou Moskva rozpoutala invazí do sousední země.
Podle ruských úřadů zaútočilo přibližně třicet dronů na továrnu, která se nachází necelých 300 kilometrů od hranic s Ukrajinou ve Smolenské oblasti. Na místě se vyrábí dusičnan amonný a kyselina dusičná, tedy látky používané k výrobě hnojiv, ale i výbušnin.
Místní gubernátor Vasilij Anochin uvedl, že "nepřítel zasáhl civilní továrnu". Událost označil za "barbarský teroristický útok" ukrajinské armády. Na místě zasahovaly záchranné složky, hasičům se podařilo zlikvidovat požár, který následkem útoku vznikl.
Anochin podle BBC neprozradil, zda po útoku hrozí toxické znečištění, ale zmínil, že úřady mají zvažovat evakuaci nejbližších obydlených oblastí kvůli minimalizaci rizika. Děti se dnes v okolí místa útoku učily na dálku, školky byly bez náhrady uzavřeny. Kyjev se k incidentu nijak nevyjádřil.
K útoku došlo krátce poté, co si svět připomněl výročí začátku války na Ukrajině. Konflikt mezi napadenou zemí a sousedním Ruskem vypukl 24. února 2022, kdy ruská vojska vtrhla na ukrajinské území.
válka na Ukrajině , Armáda Ukrajina , Rusko , Drony
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si připomněl čtvrté výročí zahájení ruské invaze emotivním videoprojevem, který natočil přímo v prostorách svého bunkru na Bankovově ulici v Kyjevě. V úvodu připomněl známý výrok o tom, že Vladimir Putin plánoval dobýt Kyjev za pouhé tři dny. Skutečnost, že ukrajinský odpor trvá již čtyři roky, podle něj vypovídá o nesmírné odvaze a vytrvalosti celého národa, který od 24. února 2022 urazil náročnou cestu.
Zdroj: Libor Novák