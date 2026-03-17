Ceny ropy na světových trzích dnes opět letí vzhůru. Situaci v regionu vyhrotily nové incidenty

Ceny ropy na světových trzích v úterý opět zamířily vzhůru v reakci na stupňující se íránské útoky proti energetické infrastruktuře na Blízkém východě. Globální referenční cena ropy Brent vzrostla o 3 % na přibližně 103 dolarů za barel, zatímco americká lehká ropa WTI posílila o 3,7 % na zhruba 97 dolarů. Napětí se promítá i přímo do peněženek amerických řidičů, kde průměrná cena benzinu u čerpacích stanic dosáhla 3,79 dolaru za galon, což je nejvyšší hodnota od října 2023.
Hlavním hybatelem trhu bylo televizní vystoupení předsedy íránského parlamentu Mohammada Báqera Qalíbáfa. Ten varoval, že strategický Hormuzský průliv se v dohledné době nevrátí do původního bezpečného stavu, dokud v Perském zálivu setrvají americké a izraelské jednotky. Podle jeho slov již v oblasti neexistuje žádná bezpečnost a americké letouny ani bomby prý nemohou zničit íránská zbrojní zařízení.
Situaci v regionu dále vyhrotily nové incidenty. Spojené arabské emiráty musely přerušit provoz v plynovém poli Šáh po útoku dronem a další nálet způsobil požár v klíčovém ropném přístavu Fudžajra. Terčem napadení se stalo také ropné pole v Iráku. Od zahájení americko-izraelských úderů na Írán 28. února 2026 zaznamenaly námořní úřady již více než tucet útoků na plavidla, přičemž poslední tanker byl zasažen neznámým projektilem v pondělí večer.
K eskalaci přispělo i pondělní prohlášení Izraele, podle kterého byl zabit šéf íránské bezpečnosti Alí Larídžání. Teherán zatím tuto informaci oficiálně nepotvrdil. Ceny ropy jsou nyní o zhruba 40 % vyšší než před vypuknutím konfliktu, což odráží ochromení Hormuzského průlivu, kterým běžně protéká pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
Zatímco americký prezident Donald Trump naléhá na spojence, aby pomohli průliv znovu otevřít, evropští lídři zůstávají opatrní. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová po pondělním jednání ministrů zahraničí uvedla, že Evropa nemá zájem na vleklé válce a odmítla rozšíření námořních operací v regionu. Podobně se vyjádřil i britský premiér Keir Starmer, který sice pracuje na plánu pro obnovu svobody plavby, ale zdůraznil, že Spojené království se nenechá zatáhnout do širšího válečného konfliktu.
Mezinárodní energetická agentura (IEA) se snaží trhy uklidnit prohlášením, že členské země mají stále dostatečné nouzové zásoby ropy. Výkonný ředitel IEA Fatih Birol potvrdil, že tento týden začne na trh proudit 400 milionů barelů ze strategických rezerv, což představuje jen asi 20 % celkových zásob agentury. Zároveň však varoval, že uvolňování zásob je pouze dočasným nárazníkem a trvalým řešením je jedině bezpečné obnovení tranzitu přes Hormuzský průliv.
Jedna z pražských dominant. Petřínská rozhledna slaví 135 let
Přesně před 135 lety, dne 16. března roku 1891, se začala stavět jedna z dominant moderní Prahy – Petřínská rozhledna. Nejenom obyvatelé hlavního města si ji ihned oblíbili, stala se velmi vyhledávanou atrakcí také lidí z širšího okolí i celé republiky. A je jí dodnes.
