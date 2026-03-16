Otřesným případem týrání zvířat se zabývají kriminalisté ze severních Čech. U chovatelky našli policisté přes 20 podvyživených koček s nejrůznějšími zdravotními problémy a především přes 100 těl mrtvých koťat. Žena byla obviněna z několika trestných činů.
Policie o případu informovala v sobotu. Zabývat se jím začala na základě trestního oznámení pro podezření z týrání zvířat. Vyšetřování dospělo do bodu, kdy došlo k domovní prohlídce u chovatelky, která odhalila skutečný stav věcí.
"V bytě se nacházelo 25 koček, které byly viditelně zanedbané s různými zdravotními problémy. Některé měly na krku gumičky, které vytvářely kožní záněty. Byt byl plný výkalů a nepořádku," popsala policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
To však nebylo všechno. Strážci zákona našli v pultovém mrazáku a v šuplících v lednici přes 100 zmrzlých tělíček koťat. Policisté vše zadokumentovali a devětačtyřicetileté ženě sdělili obvinění z několika trestných činů, konkrétně z týrání zvířat, chovu v nevhodných podmínkách a zanedbání péče o zvíře.
Policie zároveň žádala o vzetí obviněné ženy do vazby. Státní zástupce ale podnět neakceptoval, takže chovatelka je nadále vyšetřována na svobodě.
Policie vyšetřuje týrání zvířat na Teplicku. U ženy se našla i mrtvá koťata
Prezident USA Donald Trump ještě před týdnem tvrdil Británii, že vysílání lodí na Blízký východ není nutné, protože válku s Íránem již vyhrál. Navzdory těmto prohlášením o totálním vítězství se však situace na místě zdá být odlišná. Nyní se Bílý dům obrací na své spojence v NATO i na Čínu s žádostí o námořní pomoc při otevírání Hormuzského průlivu.
Zdroj: Libor Novák